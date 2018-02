Štafeta med mladinci

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana in Rok bosta oddajo Čist zares na vlogerski način vodila vsak drugi ponedeljek. Prvič 26. februarja ob 17.30 na TV SLO 1. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Stergar Čist zares v gosteh v Osvežilni fronti. Foto: SOJ RTV SLO/Miloš Ojdanič Ana in Rok, vlogerja Narokana, voditelja oddaje Čist zares Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Stergar logo oddaje Foto: Čist zares Čist zares Foto: SOJ RTV SLO/iz oddaje Čist zares Čist zares Foto: SOJ RTV SLO/iz oddaje Čist zares Osvežilna fronta Foto: SOJ RTV SLO/Miloš Ojdanič Čist zares Foto: SOJ RTV SLO/iz oddaje Čist zares Osvežilna fronta Foto: SOJ RTV SLO/Miloš Ojdanič Dodaj v

Na TV Slovenija izmenično Osvežilna fronta in Čist zares

V ponedeljek, 12. februarja, bomo ob koncu tretje sezone glasbeno-dokumentarne mladinske oddaje V svojem ritmu ob 17.30 na TV SLO 1 dobili zmagovalca vseh finalistov letošnje sezone. Teden dni kasneje, 19. februarja, bodo v tem terminu kraljevali igralci, gostje in voditeljica Osvežilne fronte, ki bo na sporedu izmenično z novo vlogersko oddajo Čist zares.

Osvežilna fronta (šest izmeničnih ponedeljkov od 19. februarja)

Osvežilna fronta stopa v svojo drugo sezono. Mozaična oddaja – pogovor v studiu, prispevki s terena in igrani skeči – je namenjena generaciji srednješolcev, zato so tudi teme izbrane in predstavljene tako, da so zanimive za ciljno občinstvo. Ali kot bi rekla urednica oddaje Meta Ornik: »Kot se za mladinske oddaje spodobi, ekipa ustvarjalcev včasih drzno hodi tudi po robu.«

Ustvarjalci se bodo lotili novih zanimivih tem (spanje, kletvice, influenserstvo, zaljubljenost, volilna pravica in kako poceni potovati) in jih 'obdelali' v številnih rubrikah. Deloma v voditeljičinih pogovorih z gosti (Kam pes taco moli, 10 neugodnih vprašanj in Mit ali resnica), deloma pa v skečih. Informacije o novostih bodo še naprej zbirali v Sveži robi, v Žličkanju ostaja glavna tema ljubezen, ekstremno bodo raziskovali rubriki Ni zime za Eskime, v Retrolaverju se bodo čudili novim tehnologijam in komunicirali z gledalci, v Sektorju za kreativcebodo imeli glavno besedo mladi ustvarjalci z najrazličnejših področij, v Čist mal abšlesan bodo rdeča nit trendi, v Zbambuzlanijah in Epskem filmu bo vse dišalo po produkciji, televizijski in filmski, v rubriki Ambulanta pridejo na vrsto zdravstveni nasveti, vsakdanjih veščin se bodo učili v rubriki Ne klicat fotra, odkrivali pa bodo tudi Probleme prvega sveta. Oddaja svoje lovke seli tudi na Facebook in Snapchat ter prebira in odgovarja na odzive na osvezilna.fronta@rtvslo.si.

Scenarije pripravljata Urška Mlakar in voditeljica Neža Prah Seničar, v igranih prizorih nastopajo Ajda Smrekar, Ajda Toman, Nina Sojar Košorok, Juš Milčinski, Peter Frankl, Rok Bohinc, Jan Kok in Miha Zabret, prispevke na terenu pripravljata Vid Sodnik in Žiga Regina, za režijo bosta poskrbeli Siena Krušič in Ema Muc.

Čist zares (pet izmeničnih ponedeljkov od 26. februarja)

Oddaja Čist zares postavlja izbrane srednješolce pred izziv. Tega si pravzaprav izberejo sami, projekt pa s pomočjo svojih prijateljev v določenem času, s pravo mero ustvarjalnosti, iznajdljivosti in entuziazma, ki nemalokrat preseneti celo njih same, tudi izpeljejo. Brez finančne pomoči ali pomoči staršev. Tako na primer v dveh dneh nastanejo atraktivna modna revija iz rabljenih oblačil, escape room na temo Kitajske, trick shot film, gledališka predstava za otroke, katalog modnih pasjih dodatkov, prenosna skate rampain še marsikaj. Mladi mladim sporočajo, da se vse da in da je vse mogoče, če le imajo željo in voljo.

Oddajo vlogersko povezujeta Ana Šega in Rok Gumzej, ki sta aktivna vlogerja mlajše generacije (njun vlog je Narokana).

Serija je nastala v sodelovanju s produkcijsko hišo ART 7 VIDEO, avtorja oddaje sta scenaristka Katarina Nikolov in režiser Aleš Žemlja.

V spomladanskem terminu bomo predstavili prvo polovico oddaj, pet izzivov mladih, jeseni pa še preostale. Kako bo uspela izdelava in promocija kataloga pasjih pripomočkov? Kako natreniraš in posnameš trick shot film? Kako postaviš sobo pobega? Ali je izvedljiva otroška predstava v lastni režiji od A do Ž? Kaj pa izdelava čisto prave skate rampe?

Promocija izdelka

Gimnazijka Maja je simpatična, preprosta in zelo odločna 16-letna Celjanka, ki se v svojem prostem času najraje ukvarja s svojo triletno psičko Lilly. Psička je 'kriva' tudi za številne Majine hobije, ki so tesno povezani s pasjim življenjem. Obiskujeta agility, zanjo šiva pasje dodatke in igrače, jo fotografira in snema filmčke, ki jih objavlja na spletu … Majini hobiji pa so se po prvih objavah na Facebook profilu kmalu prelevili v samostojno dejavnost in pravo podjetništvo. Za oddajo se je lotila priprave lastnega kataloga pasjih dodatkov in pripomočkov.

Izdelava trick shot filma

Maks, Klemen, Nejc, Samo, Kajetan in Matic so prijatelji že iz osnovne šole. V letošnjem šolskem letu vsi zaključujejo srednješolsko izobraževanje in že resno razmišljajo o svoji profesionalni prihodnosti, povezani bolj ali manj z ustvarjalnim izražanjem v umetnosti, športu ali pa kar obojem. Že nekaj časa so razmišljali, da bi se vrnili k nekdanjemu načinu druženja, izvajanju trick shotsev oziroma atraktivnih trikov metov na koš. Ekipa se je ponovno zbrala, da bi izvedla, posnela, naredila in se predvsem vrhunsko imela ob izvajanju novega trick shota.

Escape Room

Varja, Katja in Luna so dijakinje mednarodnega razreda bežigrajske gimnazije. Vse tri so izjemne naravoslovke, sodelujejo na tekmovanjih iz matematike, fizike in prekašajo marsikoga v znanju logike. Med poletnimi počitnicami so obiskale tabor logike, na eni izmed delavnic pa so se povezale še z dijakoma Prve gimnazije Maribor in skupaj so naredili svoj prvi escape room ter z njim poželi med vsemi udeleženci velik uspeh. Navdušeni nad ustvarjanjem lastnih sob pobegov so se spet povezali in si za izziv postavili escape room na temo Kitajske.

Otroška predstava

Žiga je samouk in vsestranski ustvarjalec. Sam snema, montira in igra, navdušen pa je tudi nad treningi borilnih veščin in se lahko pohvali z rjavim pasom v karateju. Prepričan je, da je ključ do uspeha, na kateremkoli področju, disciplina, zato se tudi umetniških projektov loteva nadvse zavzeto. Za oddajo se je lotil priprave otroške predstave in prevzel projekt v celoti, od scenarija, iskanja igralcev, dvorane, pa vse do režije.

Skate rampa

Mariborski srednješolci Izak, Lucas in Lan so prijatelji, polni življenja ter želje po raziskovanju in premikanju meja. Kljub številnim obveznostim v šoli se veliko družijo, povezuje pa jih zlasti urbana kultura - skejtanje, grafitiranje in glasba. Zato so tudi z lahkoto izbrali svoj izziv: v dveh dneh so se odločili od začetka do konca izdelati in postaviti pravo skate rampo.

Kakšen izziv pa imata Ana in Rok? Skrbno preverjajte njun vlog.

