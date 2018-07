Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Urednica oddaje Alenka Terlep. Foto: SOJ RTV SLO/Barbara Reya Dodaj v

Studio ob 17-ih s Kredarice

V petek, 3. julija 2018, Studio ob 17-ih s Triglavskega doma na Kredarici.

30. julij 2018 ob 12:07

Kredarica - MMC RTV SLO

Ob visokih jubilejih: 240-letnici prvega vzpona na Triglav in 125-letnici organiziranega planinstva, 90-letnici Radia Slovenija in 60-letnici Televizije Slovenija, se Studio ob 17-ih seli v Triglavski dom na Kredarici, kjer se bo v petek, 3. avgusta 2018, voditeljica Aljana Jocif z gosti pogovarjala o prvem pristopu na Triglav, vrednotah prvopristopnikov, zgodovini slovenskega planinstva, obiskanosti najvišjega slovenskega vrha, urejanju zahtevnih planinskih poti ter ohranjanju narave.

240. obletnica prvega pristopa na Triglav

Pred 240-imi leti, 26. avgusta 1778, so se na vrh Triglava prvi povzpeli štirje Bohinjci: kmet Luka Korošec, rudar Matevž Kos, lovec Štefan Rožič in ranocelnik Lovrenc Willomitzer. O prvem vzponu, pomembnih mejnikih zgodovine vzponov na Triglav ter planinstva na Slovenskem, se bodo v petkovem Studiu ob 17-ih pogovarjali: voditeljica Aljana Jocif, dr. Peter Mikša, zgodovinar in poznavalec slovenskega planinstva, Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, Boštjan Gortnar, markacist ter Bojan Traven, predsednik organizacijskega odbora za praznovanje 240. obletnice prvega pristopa na Triglav. Urednica oddaje je Alenka Terlep.

Terenski studio na Kredarici

Novinarji Studia ob 17-ih ter tonski tehniki Radia Slovenija, ki se jim bodo pridružili sodelavci iz drugih uredništev, bodo na Kredarico odšli v zgodnjem jutru. Dan na Kredarici, najbolj priljubljenem izhodišču za Triglav, bodo delili s poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Neposredna javljanja bodo obogatili z dragocenimi arhivskimi radijskimi posnetki s Triglava.

Studio ob 17-ih, ki bo povezal pomembne obletnice, boste lahko spremljali v živo na 1. programu Radia Slovenija ali v video prenosu na njihovem Facebook profilu.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija