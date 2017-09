Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jesen prinaša nove tekmovalce in izzive v kvizu VEM! Foto: Žiga Culiberg Voditeljica Darja Gajšek se po veselem družinskem dogodku pred ekrane vrača že oktobra. Foto: Žiga Culiberg Kapetanom Mihu Brajniku, Matjažu Javšniku in Tilnu Artaču se bo pridružila Ana Maria Mitič. Foto: Žiga Culiberg Pomoč pa bo v laboratoriju dobil tudi znanstvenik, ki ga igra Mario Ćulibrk. Praktične nasvete bo namreč delila tudi njegova »mama« Silvija Jovanovič. Foto: Žiga Culiberg Popularna satirična informativna parodija Bučke, ki ne prizanaša znanim slovenskim osebnostim, se vrača s četrto sezono. S prvo oktobrsko nedeljo se vračatat tudi Bernarda Žarn in Jože Robežnik s svojim Vikend paketom. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vračajo se razvedrilne oddaje

18. september 2017 ob 08:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jesen prinaša razgibane in nasmejane popoldneve in večere. Na male zaslone se namreč vračajo priljubljene razvedrilne oddaje Vem!, Slovenski pozdrav, Kdo bi vedel, Bučke in Vikend paket.

Vem!

Od ponedeljka do petka, od 25. septembra dalje, ob 18.20 na TV SLO 1

Jesen prinaša nove tekmovalce in izzive v kvizu VEM! Sodobno in dinamično obliko polurne televizijske zabave, privlačno tako za mlado občinstvo, kot tudi ugankarje in radovedneže vseh vrst bosta še naprej spretno vodila Anže Zevnik in Aljoša Ternovšek. Vem! vstopa v šesto sezono in z izjemno popularnostjo dokazuje, da smo Slovenci ugankarski narod, saj si vsako oddajo v povprečju ogleda skoraj 150.000 gledalcev.

Slovenski pozdrav

Vsak petek, od 6. oktobra dalje, ob 20.00 na TV SLO 1

Oddaja ima v jesenski seriji tri novosti. Odslej bo v vsako oddajo povabljen osrednji gost, ki je na tak ali drugačen način povezan z domačo glasbo – kot izvajalec ali avtor. V prvi oddaji bo to Andrej Bergant, tenorist v zasedbi Fantje s Praprotna, ki letos slavijo 55 let obstoja in uspešnega prepevanja.

Druga novost je pevsko tekmovanje Družina poje, v kateri bomo predstavljali simpatične slovenske družine, ki obožujejo družinsko petje. Sestavi bodo zelo različni, pomembno je, da so pevci v sorodu in če je le mogoče iz več generacij (oče, mama, hčerka, sin, sestrične, dedki, babice, bratje in sestre itn.). Pomembni sta volja in korajža pri nastopanju, saj bodo skupine v živo spremljali Poskočni muzikanti, ki ostajajo hišni band, prepevali pa bodo znane skladbe iz zakladnice domače glasbe. V prvi oddaji bosta to družina Umek iz Zgornje Pohance pri Artičah ter družina Pušaver iz Jelovca pri Makolah.

Voditeljica Darja Gajšek se po veselem družinskem dogodku pred ekrane vrača že oktobra, a za žensko energijo bo kljub temu dobro poskrbljeno. Ekipi se bo namreč že v prvi oddaji pridružila zvedava, energična in dinamična Ptujčanka Urška Vučak Markež, ki bo voditelju Blažu Švabu pomagala s koristnimi nasveti, predvsem pa bo v oddajo vnesla veliko humorja in nepredvidljivosti. V oddaji bo no novem tudi več glasbe, z nami ostaja tudi Folklorna skupina Iskraemeco.

Kdo bi vedel

Vsako soboto, od 7. oktobra dalje, ob 20.00 na TV SLO 1

Sobotni večeri bodo od 7. oktobra dalje rezervirani za dobro uro originalne zabave, za kar bo poskrbela izjemna in okrepljena ekipa kviza Kdo bi vedel. Kapetanom Mihu Brajniku, Matjažu Javšniku in Tilnu Artaču se bo pridružila Ana Maria Mitič: »Vse fante dobro poznam in se upam z vsakim izmed njih tudi neustrašno pomeriti v težkih vprašanjih - sicer so vsi močni in pametni, ampak v dekolteju jih pa premagam (smeh). Vse poletje sem pridno telovadila in jedla lubenice za bolj sijoč videz, zdaj pa so studijska druženja pred nami. Zelo se veselim sodelovanja, saj je celotna ekipa vrhunska, se pa strinjam, da je več kot potrebovala ženskih moči.«

Pomoč pa bo v laboratoriju dobil tudi znanstvenik, ki ga igra Mario Ćulibrk. Praktične nasvete bo namreč delila tudi njegova »mama«Silvija Jovanovič: »Vsake nove izkušnje se veselim iskreno kot otrok in tako je tudi bilo z vlogo Mariove mame. Svojo neusahljivo radovednost, slo po raziskovanju in ustvarjalnosti sem začinila z igrivostjo in jo posula z željo, da bodo gledalci uživali v malo "drugačni" mami, ki se, več ali manj, skriva v vsakomur od nas. V moški tim sem vstopila mirno in pogumno, pri tem mi je pomagal moj notranji moški, ki je nor na zabavo in laboratorije (smeh). Ne morem mimo tega, da so mi v izdatno podporo bile tudi ženske iz ekipe, ki so z urednico na čelu, prave male amazonke, ko gre za priprave, organiziranost, iznajdljivost in hitro ukrepanje. Občutek imam, da je tudi moški del ekipe užival in se zabaval v moji družbi, tako kot sem opazila, da uživajo ko delajo z Mariem. In tako sva si "sinom" bila zdrava konkurenca, zmagovalni tim, ki bo morda v prihodnosti še kaj zabavnega ustvaril. Kdo bi vedel... (smeh).«

Edinstven, enostaven in predvsem zabaven družinski kviz, ki ponuja mešanico komedije, znanja ter napete igre za lepe nagrade, ki jo dobi občinstvo v studiu, je v spomladanski sezoni pred male zaslone privabil rekordno število gledalcev. V povprečju si je vsako oddajo ogledalo 233.400 gledalcev ali 34 % vseh, ki so takrat gledali televizijo.

Bučke

Vsako soboto, od 7. oktobra dalje, ob 21.20 na TV SLO 1

Popularna satirična informativna parodija Bučke, ki ne prizanaša znanim slovenskim osebnostim, se vrača s četrto sezono. Oddajo pripravljajo scenarist in režiser Bojan Krajnc, producent in programer Tadej Fius, koscenarist Igor Bračič ter naši najboljši govorni imitatorji, med katerimi imajo največ 'dela' Tilen Artač, Jure Mastnak, Aleksander Pozvek, Renato Vindiš in ostali. Voditelj ostaja Slavko Bobovnik, Bučke pa stavijo na preverjeni trikotnik: animacije – imitacije – nadsinhronizacije.

Vikend paket

Vsako soboto, od 1. oktobra dalje, ob 17.30 na TV SLO 1

S prvo oktobrsko nedeljo se vračata tudi Bernarda Žarn in Jože Robežnik s svojim Vikend paketom. Tudi v novi sezoni ostajajo stalnica zgovorni in zabavni komentatorji, ki bodo analizirali dogodke in teme preteklega tedna, postavljeni pa bodo tudi pred nove izzive in preizkušnje. K sproščenemu vzdušju bodo svojo energijo prispevali tudi zanimivi in vedno aktualni gosti, ki jih Bernarda s svojimi vprašanji in toplino povsem razoroži.

Novost jesenske sezone je rubrika, v kateri bodo gostje oddaje doživeli nekaj novega, izkusili nekaj močnega in pomembnega - prvič v življenju. Prav zanimivo bo videti, katerih vsakdanjih in za nekatere običajnih reči znani Slovenci še nikoli niso počeli ali doživeli ter kako se bodo spopadali z novimi izzivi. Tudi komentatorji bodo v vsaki oddaji postavljeni pred prav poseben, vedno zabaven izziv in tisti, ki se bo bolje odrezal, bo svojemu gledalcu priboril lepo nagrado.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija