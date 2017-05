Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zmaga letos roma na Portugalsko. Najboljšo pesem letošnjega izbora za Pesem Evrovizije Amar Pelos Dois je zapel Salvador Sobral. Foto: Andres Putting (EBU) Drugouvrščena Bolgarija s pesmijo Beautiful Mess Kristiana Kostova. Foto: Andres Putting (EBU) Vse tri večere evrovizijskega tekmovanja so prvič v zgodovini prireditve vodili trije moški — Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk in Timur Miroshnychenko Foto: EBU Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmagovalka Pesmi Evrovizije 2017 je Portugalska

Z velikim finalom se je v Kijevu v Ukrajini končal izbor za Pesem Evrovizije 2017

14. maj 2017 ob 00:51

Kijev, Ukrajina - RTV SLO

V Kijevu v Ukrajini je nocoj potekal veliki finale Pesmi Evrovizije 2017, na katerem je zmagala Portugalska s pesmijo Amar Pelos Dois, ki jo je zapel Salvador Sobral. Portugalska je prejela 758 točk. Drugouvrščena država je bila s 615 točkami Bolgarija in pesem Beautiful Mess Kristiana Kostova, tretja pa Moldavija s pesmijo Hey Mamma zasedbe Sunstroke Project, ki je prejela 374 točk.

Na 62. izboru za Pesem Evrovizije se je letos predstavilo 42 držav. Poleg lanske zmagovalke Ukrajine in predstavnikov držav skupine »velikih pet« (Italija, Velika Britanija, Španija, Nemčija in Francija) se je na finalnem večeru ponovno predstavilo deset finalistov prvega polfinala (Moldavija, Azerbajdžan, Grčija, Švedska, Portugalska, Poljska, Armenija, Avstralija, Ciper in Belgija) in prav tako deset finalistov drugega polfinala (Bolgarija, Belorusija, Hrvaška, Madžarska, Danska, Izrael, Romunija, Norveška, Nizozemska in Avstrija).

Kljub napovedim, da bo slavil Italijan Francesco Gabbani s pesmijo Occidentali's Karma, je najboljši vtis tako pri strokovnih žirijah kot pri gledalcih pustil Portugalec Salvador Sobral s pesmijo Amar Pelos Dois, ki je pometel s konkurenco.

Zmagovalno skladbo so izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne komisije v vseh 42 državah, ki so tekmovale na izboru. Slovensko žirijo so sestavljali Darja Švajger, Nika Zorjan, Aleksander Lavrini, Gaber Radojevič in Jernej Dirnbek, točke glasovanja slovenske strokovne žirije je v Kijev sporočila Katarina Čas.

Sicer bi na letošnjo Evroviziji moralo tekmovati 43 držav, a Ukrajinci ruski pevki Juliji Samojlovi zaradi nastopa na Krimu pred nekaj leti niso dovolili vstopiti v državo, zato se Rusija letos na tekmovanju ni predstavila. Prav tako so ukrajinske oblasti prepovedale vstop več ruskim novinarjem, ki so od ruske priključitve obiskali Krimski polotok.

Slovenski predstavnik Omar Naber se je za vstopnico v finalni izbor s pesmijo On My Way boril v prvem polfinalnem večeru, vendar je kljub odličnemu nastopu ni prejel. Ob tem je zatrdil: "Čeprav mislim, da bi si zaslužili uvrstitev v finale, se zavedam, da glasba na Evroviziji ni edini dejavnik. Po pravici povedano, nisem vedel, kaj pričakovati. Jasno je, da je pri Evroviziji vse nepredvidljivo in da je uvrstitve nehvaležno napovedovati.«

Več visokoresulucijskih fotografij in novic, povezanimi z izborom za Pesem Evrovizije 2017, lahko najdete na uradni spletni strani www.eurovision.tv.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija