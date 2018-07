Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Vznemirljiva dvanajsta etapa Dirke po Franciji se je končala na Alpe d'Huezu, ki v kolesarstvu pomeni to, kar je v tenisu Wimbledon ali v smučanju Kitzbühel. Nosilec rumene majice Geraint Thomas je prvi prišel na vrh, medtem ko je Vincenzo Nibali, ki je izgledal močen, padel, resda prišel v cilj, vendar s poškodovanim vretencem, tako da je zanj dirke konec. Foto: Reuters Primož Roglič je prvič kolesaril na Alpe d'Huez. Sprva je zanesljivo držal ritem najboljših, nato malo težje. A zaostal je le trinajst sekund in ostaja v igri za zmagovalni oder. Foto: Reuters VIDEO Roglič šesti na sloviti A... VIDEO Tour: slovenski ovinek in... Dodaj v

Nibali končal Tour; Thomas precej počasnejši od Pantanija

Odmevi po spektakularni 12. etapi Dirke po Franciji

19. julij 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vincenzo Nibali, osmoljenec 12. etape Dirke po Franciji, je moral zaradi padca na vzponu na Alpe d'Huez in poškodbe 10. vretenca v bolnišnico, dirka je zanj končana.

Nibali je padel slabe štiri kilometre pod vrhom vzpona na mitski Alpe d'Huez, s katerim se je končala kraljevska 12. etapa. Posnetka, kaj se je zgodilo, ni na voljo, kriv pa je bil policist na motorju. "Cesta se je zožila, ograje ni bilo, bila sta dva policista na motorjih. Ko je Froome pospešil, sem mu sledil, dobro sem se počutil. Potem smo upočasnili in sem padel. Škoda, ampak to se zgodi, ko je ogromno ljudi," je povedal Vincenzo Nibali, zmagovalec Toura leta 2014.

Po etapi je Nibali čutil bolečine v hrbtenici in je moral v bolnišnico, zvečer pa je sledilo obvestilo, da ga ne bo na štart petkove 13. etape. Počivati bo moral dva tedna.

Športni direktor Nibalijeve ekipe Gorazd Štangelj je prav tako prepričan, da je bil za Nibalijev padec kriv motorist. "Šlo je za nesrečo in za veliko smolo. Izgledal je močen, težko pa je reči, ali bi dobil etapo. Daleč ni bil. V načrtu smo imeli, da čaka do konca in da poskusi v šprintu. Etapo je dobil najbolj svež kolesar, to je bil Geraint Thomas."

Kljub padcu je Nibali grizel do cilja, s Primožem Rogličem bi skorajda ujela vodilne, a na koncu sta za Thomasom oba zaostala 13 sekund. V skupnem seštevku je Nibali, ki ga letos zanima le zmaga, ostal na četrtem mestu, zaostanek znaša 2:37.

Takoj po Nibalijevem padcu se je proti vrhu sam odpeljal Chris Froome in zdelo se je, da bo unovčil težave tekmeca. Toda nato naj bi se v dogovoru z Dumoulinom, Thomasom in Bardetem strinjal, da je treba počakati Nibalija. A kmalu zatem je že napadel Romain Bardet in boj se je spet razplamtel.

Thomasov dosežek ni dovolj niti za Top 100

Drame danes res ni manjkalo, vzpon na Alpe d'Huez je spet potrdil svoj sloves, čeprav se kolesarji niso vzpenjali ekstremno hitro. Geraint Thomas je za 13,8 km dolg klanec potreboval 41 minut in 15 sekund, kar ni dovolj niti za vstop v "klub" stotih najhitrejših vzponov. V zgodovini Dirke po Franciji je z 21 serpentinami sicer najhitreje opravil Marco Pantani v 90. letih. Od Thomasa je bil hitrejši štiri minute in 35 sekund.

Etapo je zaznamoval tudi 70-kilometrski beg Stevena Kruijswijka, ki je imel na začetku vzpona na Alpe d'Huez še dobre štiri minute prednosti pred skupino z rumeno majico. Njegov poskus se je končal dobre tri kilometre pred ciljem. Scenarij, za katerega so se odločili pri ekipi LottoNL–Jumbo, potrjuje, da v skupnem seštevku bolj kot na Kruijswijka računajo na Primoža Rogliča, ki za zdaj kolesari odlično in je po novem na četrtem mestu v skupnem seštevku.

Po treh izjemno napornih alpskih etapah karavano v petek čaka nekoliko lažji dan med Bourg d'Oisansom in Valencejem (169,5 km), ki prinaša dva vzpona, enega tretje in enega četrte kategorije, finiš pa bo po meri šprinterjev. Strmi klanci so sicer zelo razredčili konkurenco, danes so odstopili še Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen in Andre Greipel.

Vrstni red po 12. etapi: 1. G. THOMAS VB 49:24:43 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:46 5. R. BARDET FRA 3:07 6. M. LANDA ŠPA 3:12 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:43 8. N. QUINTANA KOL 4:13 9. D. MARTIN IRS 5:11 10. J. FUGLSANG DAN 5:45 11. A. VALVERDE ŠPA 9:07 12. B. JUNGELS NIZ 9:09 13. I. ZAKARIN RUS 9:37 14. M. NIEVE ŠPA 15:28 15. P. LATOUR FRA 16:41 ... 110. K. KOREN SLO 1:48:18

T. O.