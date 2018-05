Yates na Etni prepustil zmago Chavesu in oblekel rožnato majico

Froome zaostaja že minuto in deset sekund

10. maj 2018 ob 17:33

Catania - MMC RTV SLO

Prvo etapo s ciljnim vzponom na letošnji Dirki po Italiji je dobil Kolumbijec Esteban Chaves. Po šesti etapi je vodstvo v skupnem seštevku prevzel Britanec Simon Yates.

Kolesarja ekipe Mitchelton-Scott sta skupaj prišla na vrh ognjenika Etna. Yates je moštvenemu kolegu prepustil zmago, sam pa nato oblekel rožnato majico. Chaves je bil med ubežniki, med katerimi sta bila tudi dva Slovenca - Jan Polanc, ki je lani prvi prikolesaril na znameniti ognjenik, in Domen Novak. V primerjavi z lansko etapo, ki se je končala na Etni, so kolesarji letos na ognjenik kolesarili z druge strani. Pet kilometrov pred ciljem je Kolumbijec napadel, Yates pa se je iz skupine favoritov silovito izstrelil kilometer in pol pred koncem. Hitro je ujel Chavesa, vendar mu je nato prepustil zmago.

Favoriti so za ubežniki začeli obračunavati tri kilometre pod vrhom. Prvi je zaostal Froome, kmalu za njim do danes skupno vodilni Avstralec Rohan Dennis. Italijan Domenico Pozzovivo je s pospeševanjem razredčil glavnino, uspelo mu je slediti še šest kolesarjev.



Froome popustil, a ob koncu ujel pravi ritem

26 sekund za kolesarjema ekipe Mitchelton-Scott je prvi od favoritov ciljno črto prečkal Francoz Thibaut Pinot, sledil mu je Novozelandec George Bennett, peti je bil Pozzovivo, šesti Kolumbijec Miguel Angel Lopez, njegova Astana je narekovala ritem v kilometrih pred vzponom. Sedmi je bil Ekvadorec Richard Carapaz, osmi Dumoulin, deveti Fabio Aru in deseti prvi favorit Chris Froome. Vsi so zaostali 26 sekund.

V novih težavah se je znašel Froome, ki je popustil slabe štiri kilometre pred ciljno črto, a je ujel priključek in čez cilj prišel deseti. V skupnem seštevku zaostaja minuto in deset sekund.

Prvi Slovenec na cilju etape je bil Polanc (UAE Emirates) na 48. mestu, zaostal je šest minut in sedem sekund. Novak je bil 52. z zaostankom devetih minut in 40 sekund, njegov moštveni kolega pri Bahrain-Meridi Matej Mohorič je bil 67.

Chaves: Kot v sanjah

"To je izjemen začetek Gira. Bila je težka etapa. Z Jackom Haigom sem bil v begu, hvala mu, da mi je pomagal. Na koncu sem prišel do cilja s Simonom. Zmagal sem v etapi, on je dobil rožnato majico, jaz še pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. Kot v sanjah," je bil navdušen Chaves.

Yates ima po šestih etapah 16 sekund prednosti pred Nizozemcem Tomom Dumoulinom, lanskim zmagovalcem Dirke po Italiji, Chaves na tretjem mestu zaostaja deset sekund več.

6. etapa, Caltanissetta-Etna, 164 km: 1. E. CHAVES KOL 4:16:11 2. S. YATES VB isti čas 3. T. PINOT FRA +0:26 4. G. BENNETT NZL vsi 5. D. POZZOVIVO ITA 6. M. A. LOPEZ KOL 7. R. CARAPAZ EKV isti 8. T. DUMOULIN NIZ 9. F. ARU ITA 10. C. FROOME VB čas ... 48. J. POLANC SLO 6:07 52. D. NOVAK SLO 9:40 67. M. MOHORIČ SLO 11:18

Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. S. YATES VB 22:46:03 2. T. DUMOULIN NIZ +0:16 3. E. CHAVES KOL 0:26 4. D. POZZOVIVO ITA 0:43 5. T. PINOT FRA 0:45 6. R. DENNIS AVS 0:53 7. P. BILBAO ŠPA 1:03 8. C. FROOME VB 1:10 9. G. BENNETT NZL 1:11 10. F. ARU ITA 1:12 ... 39. J. POLANC SLO 8:16 58. M. MOHORIČ SLO 16:21 118. D. NOVAK SLO 35:17

T. J.