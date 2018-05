Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Tim Wellens je bil že pred etapo favorit za zmago v zahtevnem zaključku. Foto: EPA Rohan Dennis še naprej nosi rožnato majico. Foto: EPA VIDEO Wellens uspešno napadel 2... Dodaj v

Wellens imel največ moči v zahtevnem zaključku, Froome popustil

Rumeno majico zadržal Dennis

8. maj 2018 ob 18:38,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 19:45

Caltagirone - MMC RTV SLO, STA

Kolesarji na Giru so se po treh etapah v Izraelu in prostem dnevu preselili na italijanska tla, četrta etapa od Catanie do Caltagironeja na Siciliji je pripadla Belgijcu Timu Wellensu.

Član ekipe Lotto Fix-All je imel po 202 kilometrih v sklepnih 800 metrih, ko se je cesta postavila navkreber (povprečni naklon je bil skoraj 10 odstotkov), več moči od Kanadčana Michaela Woodsa in Italijana Enrica Bataglina. V rožnati majici še naprej ostaja Avstralec Rohan Dennis.

Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome je v zaključku popustil in zaostal 21 sekund. V skupnem seštevku za Dennisom zaostaja že 55 sekund. "V zadnjem kilometru sem izgubil svoj položaj, na koncu sem bil slabo postavljen. Po padcu na uvodu Gira se vsak dan bolje počutim. Danes je bila živčna etapa, ves dan smo se vozili gor in dol. Vesel sem, da sem do cilja prišel brez večjih težav. Res sem izgubil nekaj sekund, toda to je dirkanje," je pojasnil Froome. Skupaj z njim je v cilj pripeljal tudi najboljši Slovenec Jan Polanc.

Wellens: Moral sem biti previden in čakati

Na prvi etapi na italijanskih tleh so med seboj obračunali eksplozivni in vzdržljivi šprinterji ter kolesarji, ki računajo na visoka mesta v skupni razvrstitvi. Že pred etapo je bilo jasno, da bo kakšen od favoritov na cesti pustil kakšno sekundo.

Pet kolesarjev je v razgibani etapi pogumno poskusilo z begom, 13 kilometrov pred ciljem pa se je vdala še zadnja preostala trojica. V zadnjih kilometrih je iz glavnine poskusil Edoardo Zardini, sledil mu je Valerio Conti. Italijana sta nekaj sto metrov premagovala skupaj, nato je sam nadaljeval Conti. A tudi on je bil daleč od uspeha.

Glavnina ga je prehitela v zadnjih petih kilometrih in favoriti so se udarili za etapno zmago. Izmed tistih, ki lovijo visoka mesta v skupnem seštevku, je Simon Yates končal na 4. mestu, Domenico Pozzovivo na 9. in Esteban Chaves na 10. mestu.

"Seveda sem vesel. Zdaj smo razbremenjeni. Do konca Gira nam bo lažje. Če ni stresa, pogosto lažje prideš do uspeha," je v cilju dejal Wellens in dodal: "Moštveni kolegi so me spravili na čelo. Moral sem biti previden in čakati. Ko sem imel malo prednosti, sem vzpon začel brez težav. V zadnjih 200 metrov sem šel na polno."

4. etapa, Catania-Caltagirone, 202 km: 1. T. WELLENS BEL 5:17:34 2. M. WOODS KAN vsi 3. E. BATTAGLIN ITA 4. S. YATES VB isti 5. D. FORMOLO ITA čas 6. R. KREUZIGER ČEŠ +0:04 7. P. KONRAD AVT vsi 8. L. L. SANCHEZ ŠPA 9. D. POZZOVIVO ITA 10. J. CHAVES KOL isti 11. T. DUMOULIN FRA 12. R. DENNIS AVS čas ... 28. J. POLANC SLO 0:21 30. C. FROOME VB isti čas 74. M. MOHORIČ SLO 2:03 133. D. NOVAK SLO 7:33

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. R. DENNIS AVS 14:23:08 2. T. DUMOULIN NIZ +0:01 3. S. YATES VB 0:17 4. T. WELLENS BEL 0:19 5. P. BILBAO ŠPA 0:25 6. M. SCHACHMANN NEM 0:28 7. D. POZZOVIVO ITA isti čas 8. T. PINOT FRA 0:34 9. P. KONRAD AVT 0:35 10. C. BETANCUR KOL isti čas ... 20. C. FROOME VB 0:55 24. F. ARU ITA 0:57 29. J. POLANC SLO 1:14 61. M. MOHORIČ SLO 3:03 159. D. NOVAK SLO 15:44

