Za uvod Vuelte Dennis zanesljivo dobil kronometer

Quintana zaostal 30 sekund, Nibali 40

25. avgust 2018 ob 20:47

Malaga - MMC RTV SLO, STA

Rohan Dennis je upravičil vlogo favorita in za uvod 73. kolesarske Dirke po Španiji v Malagi zmagal na osem kilometrov dolgi vožnji na čas.

Avstralski prvak je s tem dobil že peti letošnji kronometer, skupno pa slavil 24. zmago kariere. V petek je bil edini iz ekipe BMC Racing Team, ki si je ogledal osemkilometrsko traso kronometra v Malagi s klančino približno dva kilometra pred ciljem, svoje načrte pa je uresničil v popolnosti. Že na vmesnih časih je bilo slutiti, da bo oblekel rdečo majico, na koncu pa je skoraj ujel Kolumbijca Jhonatana Restrepa, ki je štartal minuto pred njim.

"Z etapno zmago na Vuelti sem že izpolnil prvi cilj. Upal sem, da bo Kwiatkovski malce počasnejši in bi bil zato zame nastop manj stresen. Vedel sem, da se etapa na vrhu klančka skorajda že konča, saj od tam lahko izgubiš le še sekundo ali dve. Zato sem se potrudil, da sem dal tam vse od sebe," je povedal 28-letni Dennis.

Drugo mesto je s šestimi sekundami zaostanka osvojil Poljak Michal Kwiatkowski (Sky), tretji pa je bil Belgijec Victor Campenaerts (Lotto Soudal), ki je za Dennisom zaostal sedem sekund.

Prvi favorit dirke Nairo Quintana je na 34. mestu zaostal pol minute. Vincenzo Nibali (štartal je zadnji) je v svojem prvem nastopu po padcu, zaradi katerega je moral julija zapustiti Tour de France, za Quintano zaostal deset sekund. Richie Porte, ki je imel v zadnjih dneh težave težave z boleznijo, je dosegel le 97. čas in ima že po osmih kilometrih dirkanja 41 sekund zaostanka za Quintano.

Luka Mezgec (124. izid) in Luka Pibernik (146.) prvi dan Vuelte pričakovano nista bila v ospredju.

Javier Otxoa izgubil zadnjo bitko

Dirka se je začela z minuto molka, saj je po dolgi bolezni pri 43 letih umrl nekdanji profesionalni kolesar Javier Otxoa. Njegovo kariero sta zaznamovala dva dogodka, in sicer zmaga po samostojnem napadu v kraljevski etapi Toura na Hautacam leta 2000, in huda nesreča manj kot leto pozneje. Takrat ga je v južni Španiji na treningu skupaj z dvojčkom Ricardom, prav tako kolesarjem takratne ekipe Kelme, zbil avtomobil.

Ricardo je bil na mestu mrtev, Javier pa se je težje poškodoval. Nekaj časa je bil v komi, zdravniki so že hoteli izključiti aparate, ki so ga vzdrževali pri življenju, kar na zahtevo staršev niso storili, po 65 dneh pa se je zbudil iz kome. Spet se je naučil hoditi, brati in pisati, vrnil se je celo na kolo, postal je paraolimpijec in osvojil dve paraolimpijski zlati ter srebrni kolajni na igrah v Atenah in Pekingu.

Malaga, kronometer, 8 km: 1. R. DENNIS AVS 9:39 2. M. KWIATKOWSKI POL +0:06 3. V. CAMENAERTS BEL 0:07 4. N. OLIVEIRA POR 0:17 5. D. VAN BAARLE NIZ 0:20 6. A. DE MARCHI ITA 0:21 7. J. CASTROVIEJO ŠPA 0:21 8. S. GESCHKE NEM 0:21 9. I. IZAGIRRE ŠPA 0:22 10. W. KELDERMAN NIZ 0:22 ... 16. A. VALVERDE ŠPA 0:24 34. N. QUINTANA KOL 0:30 64. V. NIBALI ITA 0:40 97. R. PORTE AVS 0:51 124. L. MEZGEC SLO 0:59 146. L. PIBERNIK SLO 1:07

T. O.