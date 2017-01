Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Tina Maze je v bogati karieri nastopila na 400 tekmah za svetovni pokal, 26-krat je zmagala, 81-krat je stopila na oder za zmagovalke, enkrat je osvojila veliki kristalni globus, in sicer rekordnega leta 2013, ko je pometla s tekmicami. Uspešno sezono je sklenila na vrhu z nenadkriljivimi 2.414 točkami, drugouvrščena Nemka Maria Höfl-Riesch jih je zbrala več kot pol manj (1.101). Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Maze: Živim za trenutek in ta trenutek je moj najpomembnejši

Slovo Črnjanke od bogate kariere

7. januar 2017 ob 10:49

Maribor - MMC RTV SLO

Tina Maze je na Pohorju sklenila bogato kariero, v kateri je osvojila praktično vse, kar se osvojiti da. Več kot 15 tisoč gledalcev je bučno pozdravilo njen zadnji prihod v cilj.

Črnjanka je veleslalom za 53. Zlato lisico začela s štartno številko 34. Pred začetkom je pomahala navijačem, nato pa se je spustila po pohorski strmini navzdol. Sredi vožnje se je ustavila in objela svojo ekipo na čelu z Andreo Massijem, nato je prismučala do vznožja, se ustavila pred ciljno črto, si snela smučke in ob bučnem aplavzu pozdravila več kot 15 tisoč-glavo množico navdušenih navijačev.

"Živim za trenutek in ta trenutek je moj najpomembnejši," je dejala najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov v ciljni areni.

Njen zadnji nastop si lahko še enkrat ogledate spodaj:

VIDEO Zadnji nastop Tine Maze v svetovnem pokalu

VIDEO Pregled uspešne kariere Tine Maze

M. L.