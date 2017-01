Tina Maze največkrat zmagala s številkama 1 in 4

407. del rubrike Športni SOS

6. januar 2017 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tina Maze je z naskokom najsupešnejša slovenska smučarka do zdaj. Na velikih tekmah ima 32 zmag, od tega jih je največ dosegla, ko sta se ji na prsih svetili številki 1 in 4.

Ob koncu kariere Črnjanke smo na MMC-ju pripravili posebno rubriko MMCpodrobno, svoj piskrček z odgovori na vaša vprašanja pa pristavljamo tudi na portalu Športni SOS.

889. S katero štartno številko je Tina Maze v povprečju dosegla največ uspehov (zmage, stopničke in uvrstitve med pet najboljših)?

Luka Štucin

Tina Maze je (bila) izjemno vsestranska smučarka, saj je blestela v vseh disciplinah. Ker se sistem štartnih številk razlikuje, sem vprašanje razbil na tehnični disciplini in preostale tri discipline (smuk, superveleslalom, kombinacija), kjer so glavnino njene kariere najboljše smučarke imele številke med 16 in 22. Podatki veljajo za tekme svetovnega pokala, olimpijske igre in svetovna prvenstva. V FIS-ovi bazi podatkov za nekatere njene najzgodnješe tekme sicer ni prav povsod navedene štartne številke.

Tehnični disciplini

Številka Zmaga Oder Top 5 Štart 1 4 9 13 21 2 1 1 2 7 3 1 7 10 11 4 4 6 7 17 5 2 8 10 23 6 1 4 5 15 7 2 6 10 19 8 1 1 2 6 9 0 0 1 4 10 0 2 2 8 11 0 0 0 4 12 0 0 2 4 13 1 1 1 5 14 1 3 3 8 15 1 1 2 6 ... ... ... ... ... 17 0 0 1 1 20 1 1 1 2 22 0 1 1 3 ostalo 0 0 0 54



Opomba: Razlaga za podatke v drugi vrstici. Na najpomembnejših tekmah je 21 nastopila s številko 1, štirikrat je zmagala, devetkrat je stala na odru za zmagovalke, skupaj 13-krat pa se je zavihtela med najboljših pet.

Največ zmag je torej dosegla s številkama 1 in 4, največ stopničk s številko 1, največ uvrstitev med 5 pa prav tako s številko 1. Če pa upoštevamo še število tekem s posamezno številko, ima največ zmag s številko 4 (dobila je 23,5 odstotka vseh tekem, ko je nastopila s to številko), največ stopničk pa je dosegla s številko 3 (na 63,6 odstotka vseh tekem, ko je vozila s to številko).

Hitri disciplini in kombinacija

Številka Zmaga Oder Top 5 Štart 4 0 0 1 2 5 0 0 2 4 8 0 1 1 3 9 0 0 1 2 10 0 2 3 5 11 0 1 2 3 12 0 2 4 8 13 0 1 2 3 14 0 1 2 8 15 0 0 0 9 16 0 2 3 10 17 1 8 11 20 18 3 6 7 13 19 2 3 7 15 20 1 3 4 10 21 2 2 5 13 22 2 7 7 12 ... ... ... ... ... 29 0 0 1 3 47 1 1 1 3 64 0 1 1 1 ostalo 0 0 0 46



V preostalih treh disciplinah je največ zmag dosegla s številko 18, največ stopničk in uvrstitev med pet pa s številko 17.

890. Koliko stopničk je Tina Maze osvojila skupaj v svetovnem pokalu, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih?@jbangryfarmer

Tina Maze je na treh največjih odrih skupaj osvojila 94 stopničk. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Tekmovanje 1. mesto 2. mesto 3. mesto Skupaj svetovni pokal 26 28 27 81 olimpijske igre 2 2 0 4 svetovna prvenstva 4 5 0 9 SKUPAJ 32 35 27 94





Slavko Jerič, @lavkeri