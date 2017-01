Tina bo tako hitra, kolikor bo dala glava. Tehničnih omejitev ni.

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Tina Maze je imela v prvih letih svetovnega pokala nekaj prebliskov in tudi zmag, a šampionka je postala šele potem, ko je začela sodelovati z Andreo Massijem. Foto: EPA Glavna želja Tine in njenih sponzorjev je, da bo v Mariboru dobra volja, da bo to športni praznik. Tudi sam bom poskušal narediti vse maksimalno. Tako kot za mnogo slovenskih smučark je tudi za Tino Maze Maribor posebno prizorišče. Na Zlati lisici je prvič nastopila že s 15 leti, zmagala pa je kar trikrat: leta 2005 in 2009 v veleslalomu, leta 2013 pa v slalomu. Foto: Reuters Tina je imela določene zdravstvene težave. Fis to ve. V življenju ne obstajajo samo poškodbe. So pravice, ki jih je treba upoštevati. Tina Maze je prejšnji teden na Facebooku objavila fotografijo dresa, na katerem so verzi slovite pesmi Franka Sinatre My Way, vendar še ni gotovo, ali bo v soboto na veleslalomu res štartala prav s tem dresom. Po dogovoru med SZS-jem in ekipo Tine Maze bo imela Mazejeva dres brez pokroviteljev. Foto: Facebook Tina Maze Tina je lahko toliko hitra, kolikor ji bo dala glava. Tehničnih omejitev ni. Tina Maze je svoj opus zaokrožila v Sočiju, ko je prvič postala olimpijska zmagovalka. Še več, osvojila je dve zlati medalji (v smuku in veleslalomu). Foto: STA Manjka zvezda, manjka ena velika bitka. Zunajserijska je ta trenutek Mikaela Shiffrin, zelo dobro smuča Tessa Worley. Žal mi je za Laro Gut, videl sem jo smučati zelo dobro, ampak ne vem, kaj je narobe. Morda je plačala davek lanskega kristalnega globusa. Potem pa je velika vrzel. Tina Maze je imela v karavani izjemno spoštovanje, stkala pa je tudi nekaj prijateljskih vezi, na primer z Laro Gut. Foto: EPA Žal je bilo več takšnih, ki so me onemogočali in do katerih ne čutim spoštovanja. Takšne imam v knjižici z imeni in priimki. Že tako je velika konkurenca v svetu, potem pa imaš težave še doma. Nekajkrat sem bil na meji. Ko je Tomaž Lovše postal predsednik Smučarske zveze, je uredil odnose s Tino Maze, a nato so se vezi skrhale. Januarja 2012 je "počilo", Lovše je povedal nekaj krepkih besed o Tini Maze oziroma Andrei Massiju. Vseeno Massi danes ceni Lovšetovo delo, predvsem to, da je bil prvi, ki je Tini Maze uredil status šampiona. Foto: Sandi Fišer Največja napaka je bila, da sem se ukvarjal z ljudmi, ki niso bili na mojem nivoju. Tina Maze je (s trenerjem Valeriem Ghirardijem in ob pomoči fizioterapevtke Nežke Poljanšek) zelo zavzeto trenirala za tekmo v Mariboru, pri čemer se je pridružila tudi francoski reprezentanci. Foto: EPA Ta afera je zame pozabljena. Kunc je športnik in zadevo smo rešili neposredno, čeprav na napačen način. Imam določeno spoštovanje do njega, ker je športnik. Do funkcionarjev in zahrbtnih ljudi pa ... zamerim in ne pozabim. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tina bo tako hitra, kolikor bo dala glava. Tehničnih omejitev ni.

MMC-jev intervju z Andreo Massijem

6. januar 2017 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Na SZS-ju in tudi v Sloveniji bo treba razumeti, kaj je profesionalni šport in kaj amaterizem," o zapletu, ki je nastal pred (morda vendarle ne poslovilnim) nastopom Tine Maze pravi Andrea Massi.

Z vodjo Tinine ekipe smo se pogovarjali v napetem pričakovanju Zlate lisice, na kateri bo na sobotnem veleslalomu Tina Maze tekmovala prvič po marcu 2015. Potem ko je že odvetnik Damijan Terpin poudaril, da to morda ne bo zadnji nastop slovenske šampionke, je isto slutiti tudi ob pogovoru z Massijem, saj nas je uvodoma takoj popravil, zakaj govorimo o poslovilni tekmi. Več ni želel razkriti, se je pa precej bolj razgovoril o tem, kakšne težave je imel vse od leta 2008, ko sta se s Tino Maze odločila za samostojno pot: "Mislim, da si nisem zaslužil toliko težav z zahrbtnimi ljudmi!"

Čeprav naj bi bila to poslovilna tekma Tine Maze, trdite, da ni nujno tako. Bi jo torej lahko videli še kdaj tekmovati, tudi po Zlati lisici?

Ne vem. Spoštujem Tinino svobodo. Karkoli bom rekel, bi lahko vplivalo nanjo. Zdi se mi pošteno do nje, da ne dajem izjav na to temo. Tina je svoboden človek v dokaj svobodni državi, kljub temu da pripada zvezi, ki izraza "svoboda" v teh letih ni prav dokazala. Skratka, odločitev je Tinina.

Kako resno s Tino jemljeta tekmo v Mariboru? Najbrž je precej drugače kot včasih.

Gotovo imam drugačen pristop do te tekme, kot sem ga imel v prejšnjih letih. Absolutno je manj stresno.

Menda ste pred dnevi med treningom s Tino v Val Gardeni vseeno znali zelo povzdigniti glas, tako vsaj govorijo naši viri.

Ne, slabo ste obveščeni. V Sloveniji se preveč zanašate na govorice. Postati morate resnejša država, ki temelji na dejstvih, ne na govoricah. Te so stvari ljudi v kafičih, ker nimajo nič pametnega početi.

Da ne bomo ostali pri govoricah, razčistimo še sveži spor s SZS-jem!

Ne, te stvari naj se razčistijo drugje, ne prek novinarjev. Nisem kot Smučarska zveza, ki je namesto na profesionalni ravni poskušala to rešiti prek medijev, pri tem pa vam je Tomi Trbovc (predstavnik za stike z javnostjo) poslal lažno sporočilo. Nisem človek tega kova. To se rešuje drugje, ne prek medijev. Imam le eno misel: na SZS-ju in tudi v Sloveniji bo treba razumeti, kaj je profesionalni šport in kaj amaterizem. Morda to temelji tudi na osnovi, kaj je kapitalistična in kaj socialistična država. Ampak jaz se s politiko ne ukvarjam.

Je zdaj spor zglajen, je vse rešeno?

Rešeno je le, kar se tiče štarta v Mariboru, kar vam je na tiskovni konferenci povedal tudi Damijan Terpin.

Bilo bi povsem neproduktivno, če bi šla Tina v soboto na štart s slabo voljo. Bo sproščena, bo lahko uživala v tem posebnem dnevu, tudi če morda rezultat ne bo takšen, kot bi si želela?

Absolutno smo zato tu in tudi sam bom poskušal narediti vse maksimalno. Glavna želja Tine in njenih sponzorjev je, da bo v Mariboru dobra volja, da bo to športni praznik. Kar se tiče Smučarske zveze, je to druga stvar, a ne smemo tega mešati s publiko.

Zakaj ste pričakovali, da bi Tina lahko imela štartno številko med 1 in 7, tako kot na zadnji tekmi marca 2015? Kariere namreč ni prekinila zaradi poškodbe!

Tina je imela določene zdravstvene težave. Fis to ve. V življenju ne obstajajo samo poškodbe. So pravice, ki jih je treba upoštevati. Vse moje borbe so bile vedno usmerjene k temu, da dam svojemu tekmovalcu pravice, ki jih mora imeti, in to na športni ali ekonomski ravni. Razlika med menoj in določenimi funkcionarji je, da jaz držim za svoje tekmovalce, funkcionarji pa se svojih stolov in svojih interesov. Nikoli me ni zanimal moj interes, ampak me je zanimala le pravica tekmovalca.

Kako hitra bi lahko bila Tina v soboto?

Tina je lahko toliko hitra, kolikor ji bo dala glava. Tehničnih omejitev ni.

Menite, da se lahko tekmovalec tudi po tako dolgem tekmovalnem premoru še vedno bori za zmago?

Prvo, kar je, to ni tekmovalec. To je zunajserijski šampion, kar je velika razlika. Takšni šampioni so še Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin, Anna Fenninger, nekoč sta bili Janica Kostelić in Vreni Schneider. V Sloveniji še niste razumeli razlike med dobrim tekmovalcem in zunajserijskim šampionom, ki lahko pride na tekmo skoraj brez treninga in zmaga.

llki Štuhec je letos uspelo zmagati že štirikrat. Kam bi jo uvrstili?

Zunajserijska še ni, je pa zelo dobra tekmovalka.

Kako gledate na njeno ekipo? Nekako gre po Tinini poti.

Ilka team je kopiraj/prilepi ekipe Team to aMaze. Pri tem ne čutim nobene fovšije, vidim pa, da smo orali ledino.

Kako komentirate, da so Ana Drev, Ana Bucik in Maruša Ferk spodbudno začele sezono, na zadnjih tekmah pa rezultati niso bili najboljši (opomba: z Massijem smo se pogovarjali pred tekmo na Sljemenu)?

Nisem kot nekateri trenerji, ki komentirajo dogajanje v drugih taborih. Videl sem jih smučati v Mariboru in bi imel kaj komentirati. Toda sem človek bontona, tudi če nekateri mislijo drugače, zato ne komentiram, če nisem vpleten. Morda so krivi tudi drugi dejavniki, ne le slab trening. Vem pa, da je že od leta 2002, ko sem prišel k reprezentanci, trend takšen, da so takoj vsi zvezde. Isto je bilo s Tino Maze, ko je zmagovala še kot mlada tekmovalka. Vsi so bili zvezde, vsi so bili zadovoljni. Ko sem prišel v ekipo Tine Maze, sva začela funkcionirati na drugačen način.

Kaj je bilo v vaših očeh odločilno, da je Tina postala smučarska zvezdnica? Neverjetnih 2414 točk svetovnega pokala v sezoni 2012/13?

Mislim, da to ni stvar ene sezone. Tekmovalec, ki 10 ali 12 sezon zdrži na takšnih obratih, je poseben. Menim, da so zlate medalje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih tiste, ki naredijo razlike. Poseben je seveda tudi ta svetovni rekord v številu točk, čeprav tega ne moremo primerjati z atletskim svetovnim rekordom, ki je absoluten. V tisti sezoni je Tina zmagovala v vseh disciplinah, kar je izredno težko, ker je tehnika tako različna. Bi pa dodal, da so zvezde po navadi povsem normalni ljudje, za razliko od tistih, ki mislijo, da so zvezde, a v resnici to niso.

Je kakšna smučarka v svetovnem pokalu, ki je ne marate?

Vem, na koga mislite in kakšen odgovor želite. A tudi te, ki so pomanjkljive v osnovni oliki, imajo moje spoštovanje.

Kaj pa Tina Maze, je priljubljena med tekmicami?

Mislim, da uživa predvsem veliko spoštovanje. Je posebna tekmovalka, ampak posebni sta tudi Lindsey Vonn in Anna Fenninger. Kot rečeno, pa sem prepričan, da med njimi vlada veliko spoštovanje.

Kako gledate na žensko alpsko smučanje v tej sezoni? Vrh je precej osiromašen, se vam ne zdi?

Se strinjam. Manjka zvezda, manjka ena velika bitka. Zunajserijska je ta trenutek Mikaela Shiffrin, zelo dobro smuča Tessa Worley. Žal mi je za Laro Gut, videl sem jo smučati zelo dobro, ampak ne vem, kaj je narobe. Morda je plačala davek lanskega kristalnega globusa. Potem pa je velika vrzel. Omenjene se smučajo drugače, tako fizično kot tehnično.

Bo imela Tina Maze v Mariboru res dres z verzi iz pesmi Franka Sinatre My way?

Ne vem, ali bo res tako. Kar nekaj dresov je narejenih in pripravljenih. Tina je zelo vezana na glasbo, tudi na to pesem.

Bo nastopila z novimi smučmi?

Stoeckli ji je pripravil smuči s posebno grafiko. Končno izbiro bo imel Andrea Vianello, ki zdaj servisira smuči Viktorii Rebensburg in se mu bomo pred Mariborom tudi pridružili.

Kako pa sami pričakujete to tekmo na Pohorju? Zelo čustveno?

Moja zadnja tekma s Tino Maze je bila v Meribelu, veleslalom, tretje mesto. Na Maribor me vežejo lepi spomini, lepe zgodbe, tu je Jarc (pokrovitelj), ki ji je omogočil kariero, in še nekaj drugih, od Milana Zvera naprej. Do takšnih ljudi gojim veliko spoštovanje. Žal pa je bilo več takšnih, ki so me onemogočali in do katerih ne čutim spoštovanja. Takšne imam v knjižici z imeni in priimki. Že tako je velika konkurenca v svetu, potem pa imaš težave še doma. Nekajkrat sem bil na meji. Čustveno je bilo, ko se je Tina v soboto v Mariboru fotografirala z otroki. Otroci so najbolj čisti, pri vseh ostalih pa imam v zadnjem obdobju pomisleke.

Je bilo tega res toliko, da ne morete pozabiti?

Mislim, da si nisem zaslužil toliko težav z zahrbtnimi ljudmi. Veseli me, ko srečam otroke in poštene ljudi. Hvala Bogu jih je še precej. Pa nisem zamerljiv. Poskušam pozabiti, a določeni ljudje ...

Zelo odmeven je bil vaš spor z Mitjo Kuncem!

Ta afera je zame pozabljena. Kunc je športnik in zadevo smo rešili neposredno, čeprav na napačen način. Imam določeno spoštovanje do njega, ker je športnik. Do funkcionarjev in zahrbtnih ljudi pa ... zamerim in ne pozabim.

Se torej z Mitjo Kuncem pozdravite, se normalno pogovarjate?

Kunc je trener in ima tudi družino. Ne bi bilo prav, da bi mu v tem poslu delal kake težave. Ponavljam, da zaradi tega, kar se je zgodilo, ne bova nikdar prijatelja, a gotovo čutim več spoštovanja do njega kot do nekaterih funkcionarjev.

Precej burno je bilo vaše sodelovanje s Tomažem Lovšetom, nekdanjim predsednikom SZS-ja!

Tomaž Lovše je bil manipuliran od določenih ljudi s SZS-ja. Z njim imamo še zdaj stik, ima moje spoštovanje. Za Tino je naredil veliko. Je prvi, ki ji je podelil status šampiona in ji dal nagrado. Nihče drug, če ne štejem državnih nagrad - te sem tudi jaz dobil za olimpijske igre -, ji ni dal nagrad in ji omogočil status šampiona. Napako je naredil, da je padel pod vpliv nevoščljivih ljudi, ki so hoteli njemu in Tini Maze pobrati tisto, kar je ostalo.

Katera pa je bila največja napaka, ki ste jo vi naredili kot vodja Tinine ekipe? Je to tista kava preveč na finalu svetovnega pokala v Lenzerheideju?

Zagotovo, če govorimo o tehničnih napakah. Šlo je za pomanjkanje koncentracije. Ali pa po tisti sezoni, ko sem mislil, da mi bo uspelo obdržati ekipo, kot je bila, torej s trenerjem Liviem Magonijem. A je rekel, da se mora posvečati tudi družini. Seveda to spoštujem. Pri meni tega ni bilo, fokus je bil le na športu. Napaka je bila potem napačna izbira trenerja. Največja napaka pa je bila, da sem se ukvarjal z ljudmi, ki niso bili na mojem nivoju. Mislil sem, da jih lahko demokratično prepričam o svojem prav. Ti lahko prepričaš inteligentno osebo, idiotov pa ne. Zmotil sem se, ker sem se spuščal v pogovor z idioti.

Tomaž Okorn