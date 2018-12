Kaj dobri skoki Petra Prevca na treningih pomenijo na tekmah?

Verjame, da v svetovnem pokalu lahko zdrži do konca sezone

11. december 2018 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po dveh operacijah, zaradi katerih je izpustil ves poletni del priprav, je najboljši slovenski smučarski skakalec zadnjih let, Peter Prevc, pripravljen na vrnitev v svetovni pokal.

Karavani se bo 26-letni zmagovalec 22 tekem svetovnega pokala priključil konec tedna, ko se bodo skakalci pomerili na skakalnici pod goro Titlis v Engelbergu. "Se veselim, a sem umirjen. Konec koncev ne vem, kaj lahko pričakujem. Tja grem, da vidim, kje sem, kaj zmorem, kaj sem natreniral in kaj so storili drugi. Rad bi videl, kaj dobri skoki, ki jih naredim na treningu, pomenijo na tekmi," je povedal zmagovalec skupnega seštevka v sezoni 2015/16, ki je moral poleti dvakrat na operacijo gležnja. Po aprilski se je prenaglil z vrnitvijo na skakalnice in že po prvih preizkusih je bilo jasno, da bo moral znova "pod nož".

Po drugem posegu je bil nosilec dveh olimpijskih kolajn iz Sočija bistveno previdnejši, tudi s prvimi skoki, ki jih je opravil konec oktobra, ni prehiteval: "Od septembra, ko sem se priključil ekipi, je bil ritem naprej res počasen. Iz tedna v teden smo vse počasi načrtovali glede na pripravljenost, kaj je treba testirati, kaj delati … Pri testiranju opreme so pomagali tudi drugi. Vse se tako razvija in usmerja v ta konec tedna." V zadnjem času je treniral pod vodstvom Janija Grilca in Matevža Šparovca, ki sta mu dejala, da je na pravi poti, ima pa po njunih besedah še veliko možnosti za napredek.

Domen ga je z rezultati pozitivno presenetil

Odkar se je začel svetovni pokal, ni veliko treniral z najboljšimi slovenskimi skakalci. Vseeno je, kot je povedal, konkurenčen, tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj je dejal, da je popolnoma primerljiv s trenutno najboljšima njegovima varovancema, Timijem Zajcem in bratom Domnom. Peter je sicer nad predstavami reprezentančnih kolegov na prvih treh tekmah navdušen: "Z zanimanjem sem gledal tekme, predvsem tista v Wisli je bila res zanimiva, ko se je veliko skakalcev premešalo. Seveda delaš tudi primerjave, predvsem gledaš tiste najboljše. Domen me je pozitivno presenetil in navdušil, saj, ko je šel od doma, ne bi rekel, da bo dosegel take rezultate. Tudi potem v Rusiji, ko je znova dobro skakal, me je presenetil. Upam, da bo tako nadaljeval."

Ker so slovenski skakalci dobro začeli sezono, verjame, da bo tudi zanj lažje. Do zdaj je bil ves čas v ospredju in tisti, od katerega se je pričakovalo največ. Trenutno glavno breme nosita najstnika Timi in Domen, pritisk pa se z dobrimi nastopi ekipe posledično bolj porazdeli: "Če ekipa dobro stoji, je zagotovo lažje. Sicer vsi čakajo nekoga, da potegne ekipo za sabo, četudi se vrne po odsotnosti. Zdaj sta Timi in Domen spredaj in nekako rezultatsko in izvedbeno držita ekipo pokonci, drugi pa jima sledimo. Če sem bil njima konkurenčen na treningih, sem tudi lahko bolj pomirjen, Če si z nekom precej skupaj na treningih, ta pa na tekmah s temi skoki doseže dober rezultat, se pomiriš."

Vrnitev na znani destinaciji

Izpustil je prve tekme zime, je pa na vsak način želel nastopiti pred prvim vrhuncem sezone, novoletno turnejo, ki jo je osvojil pred tremi leti. Odločil se je, da Titisee-Neustadt, ki je na koncu celo odpadel, še izpusti in se preizkusi v Engelbergu, kjer je v šampionski sezoni dvakrat zmagal, pred dvema letoma pa je na "gori angelov" najprej padel, na drugi tekmi pa po dveh letih in pol tedaj prvič ostal brez točk: "Pred novoletno sem hotel vsaj na kakšno tekmo, potem pa sem pogledal zgodovino prizorišč in videl, da je Engelberg taka najstabilnejša možnost, kar se tiče snega in vetra. Poleg tega so tudi tekme okoli kosila in ni treba cel dan čakati v hotelu, da greš na skakalnico. Hkrati mi je zelo poznana destinacija."

Pred prvimi preizkusi bo imel za sabo okoli 150 skokov, kar je seveda bistveno manj, kot jih je imela na začetku zime konkurenca, številka katere se je gibala okoli 500. Vseeno pa je bil z zadnjimi treningi, kjer pravi, da naredi okoli polovico dobrih skokov, zadovoljen: "V bistvu se ves čas nekaj dviguje. Vsak nov trening je dober skok postavljen višje, kot je bil pred tem. Recimo, da delam pet ali šest skokov na trening, trije pa so taki, ki so spodobni za svetovni pokal. Z ravnjo teh skokov sem zadovoljen, tudi glede na to, da je bil v bistvu v zadnjih 14 dneh le en trening slab."

Verjame, da lahko zdrži do konca sezone

Nekdanji svetovni prvak v poletih ne ve, kam v Engelbergu lahko poseže. Bertoncelj je dejal, da bi bil lahko okoli 15. mesta, Peter pa je pri napovedih nekoliko bolj zadržan oziroma previden: "Tako visoko ne vem, če se bi dal. Računal sem, da bi moral stoodstotno priti na tekmo, 90-odstotno v finale, 80-odstotno pa med 20. Naprej pa nisem šel." Želja pred vrnitvijo v svetovni pokal je bila tudi trening na snegu, saj do zdaj z njim po poškodbi še ni bil v stiku. Ker Bloudkova velikanka pod Poncami še ni pripravljena, se bo preizkusil na planiški srednji napravi: "Domen na primer ni bil poškodovan, pa v Ruki ni upal zanesljivo narediti telemarka. Lahko je nekaj težav. Plastika je vsak dan ista. Sneg je iz dneva v dan drugačen in, če ti smučko zarobi, ti jo precej bolj zagrabi. Posledično te lahko hitro obrne. To je glavna razlika."

Čeprav je zaradi okrevanja po operacijah izgubil toliko priprav, ki so potekale popolnoma drugače kot prejšnja leta, nima za sabo tako veliko treningov in predvsem števila skokov, verjame, da lahko po vrnitvi v svetovni pokal v njem tudi vztraja do konca sezone. Prvi težji preizkus bo že naporna turneja štirih skakalnic: "Z novoletno se vse začne. V Engelberg grem, da poskusim, potem sledita dva tedna premora in nato se začne naporen ritem. Upam, da bom že v Engelbergu prišel na tako raven in jo bom na turneji lahko zadržal ter bom v ekipi do konca sezone. Glede na to, da se na tekmovalni konec tedna opravi devet skokov, jaz pa jih vsak dan na treningu tudi 11 ali 12 in nimam težav z gležnjem, je – v narekovajih seveda – fizično sezona enostavnejša kot treningi."

