Prevc: Poletno sezono sem dal na stran, zimske pa res ne želim

Pogovor s Petrom Prevcem

22. avgust 2018 ob 07:40

Brdo pri Kranu - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski smučarski skakalec zadnjih let Peter Prevc je trenutno v fazi rehabilitacije po drugi operaciji gležnja v slabih treh mesecih. Poudarja, da bo zdaj bolj previden.

"Zdaj lahko počasi začenjam rehabilitacijo, ampak je žal treba res zelo počasi, da lahko pustim še dovolj časa, če gležnju "kaj ne bo všeč", da to tudi pove. Drugače pa sem ta teden začel z rehabilitacijo," je povedal 25-letni skakalni as iz Dolenje vasi. Zaradi zmanjšane gibljivosti gležnja je šel aprila na operacijo, a se je potem prehitro vrnil na treninge in gleženj se ni zacelil, kot bi se moral. Ker je začel zatekati, je moral najstarejši izmed bratov Prevc znova pod nož.

"Zdaj sem nedvomno precej bolj previden. Vse bo počasneje. V bistvu sem moral dati poletno sezono na stran, zimske pa res ne želim," pravi Peter, ki sicer dodaja, da bolečine ne čuti, vendar bo zaradi neprijetne izkušnje po prvi operaciji tokrat pristopil previdneje. Ocenjuje, da bi lahko čez en mesec treniral tudi na skakalnicah: "Treba je počakati, da se vse ovojnice zacelijo, ker pri skokih se pri doskoku rado zgodi, da kost udari na kost. Zato se mora vse skupaj dobro zarasti, preden se začne na novo obremenjevati."

Manj bo treningov moči

Kako bo vse skupaj vplivalo na zimo, zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16 ne želi napovedovati in pravi: "Prav veliko ne morem o tem razmišljati, saj na srečo še nimam teh izkušenj. Ne veš tudi, kako se telo obnaša po taki odsotnosti od specifičnih skakalnih treningov. Zdaj moram zaupati v to, da je v teh zadnjih desetih letih, ko sem bil striktno v skakalnem športu, od tega zagotovo nekaj ostalo v glavi ni v nogah, da bo potem hitro steklo."

Med kariero, odkar skače v svetovnem pokalu, so mu, z izjemo padca na letalnici v Oberstdorfu leta 2012, poškodbe prizanesle. V vsakem primeru pa je neljubi dogodek, ko se po operaciji gleženj ni zacelil, kot bi se moral, kar nekakšen šok: "To je bila zelo neprijetna novica, saj je bila poškodba že skoraj sanirana, pa se potem vse obrne v narobno smer. Ko izpuščaš teme, si toliko časa doma in imaš nezanimive treninge oziroma jih sploh nimaš, se začneš spraševati marsikaj. Potem pa samo en pregled pri zdravniku, ki ti pove, da gre vse v pravo smer, hitro obrne v pozitivno smer."

Dve operaciji sta seveda podrli planiran načrt dela. Nekoliko se bo vse zamaknilo in jasno tudi spremenilo: "Zdaj je tak načrt, da se pač priprave zamaknejo. Ne vem sicer, kako je, če se zamaknejo za pet mesecev. Zdaj bo začelo veljati tisto vprašanje, ki gre zimskim športnikom dostikrat na živce, če ga kdo zastavi, ko oktobra vpraša, če si že začel trenirati. Zdaj se bo to pri meni v bistvu uresničilo. Precej manj bo treningov moči in se bo praktično takoj začelo delati na tehniki, potem pa upam, da se bo tehnika tako izpilila, da ne bom potreboval preveč moči."

Stoch se je po poškodbi vrnil na vrh

Pozimi je podobno kot Prevc pred dvema sezonama blestel Kamil Stoch. Poljak ni imel prave konkurence, izvrstne skoke pa je iz zime prenesel tudi v poletni del. Šampion iz Zakopan je imel, potem ko je leta 2014 pod Poncami prvič dvignil veliki kristalni globus, podobno poškodbo, po kateri se je vrnil še močnejši: "Res je, da je Kamil imel podobno poškodbo, pa ga zdaj znova noben ne more ustaviti. Žal so poškodbe sestavni del športa. Veliko jih je, ki so se vrnili, a ne najdejo poti v svetovni vrh kot na primer Gregor Schlierenzauer, Kamil pa se je vrnil v šampionsko formo. Vse se lahko zgodi."

"Če kdo misli, da, če si poškodovan imaš prosto poletje, se moti. Hodiš na fizioterapije, preglede in v bistvu ni prostih treh dni skupaj, da bi morda lahko šel na morje, ali se malce umaknil. Si pa več doma, zaradi česar je tudi kdo vesel," je dodal nosilec dveh olimpijskih kolajn, ki bo zdaj povsem "odpočil glavo": "Glava je umirjena, ampak morda že malce zdolgočasena, saj je dan zelo podoben dnevu. Ni nobene aktivnosti, s katero bi se telesno zelo utrudil. Se pa baje telo tako spočije. Glava se bo tudi spočila. Ni bilo tekmovalnega ritma, istih skakalnic, hotelov … Se mi je pa popravila krvna slika, čeprav sem poškodovan. Neki znaki počitka se že kažejo."

Tilen Jamnik