Pesmarica iz leta 1852 z zapiski prvega lastnika

Drobci iz preteklosti

MMC RTV SLO

Foto: Osebni arhiv/Tadeja Hari

Tadeja Hari nam je poslala knjigo Krščanske cerkvene pesmi iz leta 1852. V njej so zbrane pesmi in molitve in so jo nekoč verjetno uporabljali pri bogoslužju.