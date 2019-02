Anton Trstenjak je ob koncu 19. stoletja potoval po Prekmurju in obiskal tudi križevskega evangeličanskega duhovnika Janoša pl. Berkeja (1814‒1908). Zapisal je, da je ta pripravljal prekmurski slovar, ki pa ga ni nikoli dokončal. Povsem mogoče je, da je Flisar uporabil Berkejeve zapiske pri pripravi svojega slovarja, saj je kot učitelj služboval v Križevcih, bil pa je tudi poročen z Berkejevo hčerko.

Magyar-Vend szótár – Vogrszki-vendiski recsnik. Med drugo svetovno vojno je slovar izšel še dvakrat (1942 in 1943). Foto: Osebni arhiv/Gregor Kovač

Slovar na fotografijah je bil last evangeličanskega duhovnika in seniorja iz Zgornjih Slaveč Karla Kovača (1900‒1983). Na naslovnici je namreč zapisano Kovats K. Zoltan ev. lelkesz (Kovats Karoly Zoltan evangelikus lelkesz - to je: Karel Zoltan Kovač, evangeličanski duhovnik).