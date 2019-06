34-letni Mark Cavendish ima kar 30 etapnih zmag na Dirki po Franciji, a še nobene na Dirki po Sloveniji. Foto: MMC RTV SLO

To so Esteban Chavez (Michelton Scott), Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane), Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) in Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe).

Vse ekipe še niso sporočile vseh sprememb v svojih postavah, zato bo na štartni listi še nekaj sprememb. Prenosi vseh etap bodo na TV SLO 2.

Med kolesarji, ki so bili lani med deseterico, bosta od 19. do 23. junija po slovenskih cestah dirkala dva: eden izmed favoritov za končno zmago Tadej Pogačar (lani je bil četrti) in Ildar Arslanov (9.).

Na štartni listi je sicer še nekaj legendarnih kolesarjev, kot so 47-letni Davide Rebellin, Giovanni Visconti in Diego Ulissi, ki je na Dirki po Sloveniji zmagal leta 2011.

Slovenske ekipe:

Adria Mobil: Marko Kump, Radislav Rogina, David Per, Žiga Grošelj, Žiga Horvat, Gašper Katrašnik, Aljaž Jarc;

Ljubljana Gusto Santic: Rok Korošec, Tilen Finkšt, Matic Grošelj, Timothy Guy, Aljaž Prah, Žiga Ručigaj, Benjamin Hill;

Slovenija: Matej Drinovec, Luka Čotar, Luka Lakota, Aleš Pirih, Martin Lavrič, Kristjan Hočevar, Matic Veber.

Slovenci v tujih ekipah:

Michelton Scott: Luka Mezgec

Team Felbermayr Simplon Wels: Andi Bajc

Bahrain Merida: Domen Novak, Luka Pibernik

UAE Team Emirates: Tadej Pogačar, Jan Polanc