Tadej Pogačar je šel na 26. dirko po Sloveniji kot sokapetan, a je bil prve tri dni Diego Ulissi močnejši. Za tolažbo je ubranil lansko skupno 4. mesto in še tretjič tudi naziv najboljšega mladega kolesarja na slovenskem Touru. Foto: www.alesfevzer.com

Sledile bodo višinske priprave in potem se bomo odločili, ali bom nastopil na Vuelti. Za zdaj še ne morem nič reči. Pogačar o morebitnem nastopu na Vuelti

Na cilju največje slovenske kolesarske cestne dirke je še vedno le 20-letni Komendčan že pogledoval proti državnemu prvenstvu, ki bo čez teden dni potekalo v Radovljici.

"Nimam zelene majice, imam pa belo. Letošnja Dirka po Sloveniji je dobila višjo raven, prišlo je več dobrih kolesarjev. Vsako dirko je težko dobiti," je v cilju zadnje, 5., etape slovenske pentlje povedal Tamau Pogi, kot ga poznajo v kolesarskih krogih.

Za piko na i je UAE Team Emirates postal tudi najboljša ekipa slovenske pentlje. Pogačar je bil kot najboljši Slovenec 4., z 9. mestom mu je sledil moštveni kolega Jan Polanc. Foto: www.alesfevzer.com

Superoproda končnega zmagovalca

V skupnem seštevku je Pogačar končal na četrtem mestu kot najboljši Slovenec boja za zeleno majico, do 3. mesta in s tem zmagovalnega odra ga je ločilo vsega pet sekund. Ker je bil v 2. in 3. etapi bolje razpoložen prekaljeni Diego Ulissi, ki je ob obeh napadih povprašal Pogačarja po počutju, je Italijan prevzel kapetansko vlogo, Pogačar pa se je prelevil v superoprodo. V soboto na Predmejo in v nedeljo na Vahto je suvereno pokril vse napade ruskega Gazproma na čelu z Aleksandrom Vlasovom.

Iskal tudi dobropis za skok na zmagovalni oder

"Pred letečim ciljem v Metliki smo želeli ujeti ubežnike, da bi morda dobil bonifikacijske sekunde, ampak nam ni uspelo. V ekipi je bila zelena majica prioriteta, a smo poskusili. Če se pokaže priložnost, jo je treba zagrabiti," je dogajanje med etapo pojasnil lanski zmagovalec največje etapne dirke med mlajšimi člani, Tour de l'Avenir.

Po zimskem prestopu med profesionalce oz. člane je hitro presegel sicer izredno visoka pričakovanja. V ekipi iz Združenih arabskih emiratov, kjer imajo strokovno glavno besedo Italijani, pomembno pa še Slovenci, so namreč napovedali, da ga bodo skušali čim bolj zavarovati in postopoma dozirati njegove nastope med svetovno elito.

Sanjska krstna sezona med člani

A kot rezerva v zadnjem hipu je konec februarja presenetil vse in zmagal na močni šestetapni dirki Po Algarvi na Portugalskem. Nato je na začetku aprila kot prvi pomočnik Irca Dana Martina Po Baskiji sam osvojil skupno 6. mesto, njegov kapetan pa drugo. Sledil je napovedani Pogačarjev vrhunec v krstni sezoni World Toura: majska Dirka po Kaliforniji. In res je Komendčan z zmago na kraljevski etapi na kalifornijskega plešca Mount Baldy dosegel skupno zmago.

V zgodovino kot najmlajši zmagovalec med elito

Pri vsega 20 letih je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini UCI-jevega World Toura. Pedantni kolesarski statistiki so pregledali tudi zgodovino vseh 38 dirk (enodnevnih in večetapnih), ki so letos del svetovnega kolesarskega kroga, in tudi v tem pregledu je Pogačar najmlajši zmagovalec dirk, ki so zdaj del elitnega tekmovanja.

Z zmago na Dirki po Kaliforniji se je vpisal v zgodovino. A če pogledamo seznam preteklih zmagovalcev, je tudi napovedal, da ga čakajo še velike stvari. V zadnjih letih so v Kaliforniji namreč slavili Egan Bernal, George Bennett, Julian Alaphilippe, Peter Sagan in Bradley Wiggins. Foto: EPA

"Prvi del sezone je pokazal, kakšen tip kolesarja sem"

Vse to so razlogi, da se o njem v letošnji sezoni v pelotonu ogromno govori. "Takega prvega leta v novi ekipi si nisem predstavljal, niti si ga niso predstavljali športni direktorji in trenerji. Prvi del sezone je pokazal, kakšen tip kolesarja sem," je svoje dosedanje rezultate komentiral mladi Slovenec, ki lahko na Dirki po Sloveniji še kar tri leta tekmuje v konkurenci mladih kolesarjev!

Bo v Radovljici združil oba državna naslova?

Tik pred 26. dirko po Sloveniji je Pogačar postal še lastnik dresa državnega prvaka v kronometru, kar namerava v prihodnjem tednu še dopolniti. Najprej bo v četrtek nastopil še na domačem kriteriju v Komendi na pokalu, ki se že imenuje po njem. V nedeljo sledi cestna dirka za državno prvenstvo v Radovljici.

Mogoče že na Vuelto, in to s prostimi rokami

Šele po 39 tekmovalnih dneh bo sledil zasluženi počitek. "Sledile bodo višinske priprave in potem se bomo odločili, ali bom nastopil na Vuelti. Za zdaj še ne morem nič reči," je svoje načrte opisal mladi kolesarski up in poudaril, da bi se za Dirko po Španiji zagotovo dobro pripravil, v ekipi pa bi imel proste roke.

V krstni sezoni med člani je 20-letni Komendčan slavil že pet zmag: dve večetapni, dve na posameznih etapah in DP-ju v kronometru. Ob dveh rumenih majicah je zbral še tri bele majice. Foto: David Črmelj

Kot je bilo omenjeno ob podpisu pogodbe z UAE Team Emiratesom, so ga vodilni nameravali na prvo veliko tritedensko dirko poslati šele leta 2021, ko bi bil star 22 let. A bliskovita prilagoditev življenja in dirkanja na World Touru je prisilila emirate k spremembam. Če bo pripravljen, bo eno izmed osmih mest rezervirano za Pogačarja, pri čemer naj mladi Slovenec ne bi bil pod obvezo dokončanja dirke, temveč da predvsem okusi drugi teden in pri tem izkoristi proste roke.

V dežju večkrat zmagal kot ob soncu

Če bi lahko izbiral, katera tritedenska dirka mu je najljubša, bi izbral Dirko po Italiji, saj mu je zaradi ugodnejšega vremena bolj pisana na kožo. "Najprej moram na tritedenski dirki sploh startati, da si jo lahko zastavim kot cilj. Na Touru je živčnost prevelika, na Vuelti pa zna biti tako vroče kot tu prve tri dni," je svojo izbiro pojasnil Pogačar.

Dirka po Sloveniji: zmaga kolesarja svetovnega kova, dirka postaja vse večji spektakel

Nižje temperature in slabše vreme mu tudi sicer bolj ustrezajo, kar se je pokazalo tudi na letošnji slovenski kolesarski pentlji. "Za zdaj sem več dirk končal med najboljšimi v dežju, kot pa če je bilo sonce," priznava tudi sam Tamau Pogi, ki bi lahko krojil vrh svetovnega kolesarstva v prihodnjem desetletju in še dlje.