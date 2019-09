Tadej Pogačar prvič dirka na tritedenski dirki, toda dobil je že dve (izjemno zahtevni) etapi in je v skupnem seštevku tretji. Foto: EPA

Na 13. etapi Dirke po Španiji je zmagal Tadej Pogačar, drugi pa je bil Primož Roglič. Prvič se je zgodilo, da sta bila na največjih tritedenskih dirkah dva Slovenca popolnoma pri vrhu. Kazalo je sicer, da bo etapno zmago slavil eden izmed ubežnikov, toda pred zadnjim klancem je Astana ritem navila do konca in skupina s favoriti je ekspresno stopila zaostanek.

Lahko samo uživamo

"To so sanje, ki so postale resničnost. Danes dvojna slovenska zmaga na najtežji etapi Vuelte. Včeraj sta Primož in Tadej objeta prišla skozi cilj, danes sta prišla sama ter opravila z najboljšimi specialisti za klance na svetu, sanjsko. Lahko samo uživamo v vsem tem," je bil komentar Andreja Hauptmana, ki je iz avtomobila kot športni direktor ekipe UAE Emirates spremljal Pogačarja na zahtevni gorski etapi.

Slovenija kolesarska velesila!

"Meni se je avto pregrel. To je bilo nekaj neverjetnega, klanci s 25-odstotnimi nakloni. Res ne moreš verjeti, kaj lahko naredi en 20-letnik. Da ima ena majhna Slovenija takšna kolesarja, ki odločata etape, enega, ki je star 20 let, drugega, ki je star 29 let. Neverjetno," je bil navdušen Hauptman, ki še ne želi napovedovati razpleta boja za skupno zmago.

"Nočem napovedovati, kaj bo, ker mislim, da smo na Vuelti presegli vse, tudi če oba gresta takoj domov," je dodal.

Po trinajstih etapah Vuelte ima Slovenija kar dva Slovenca v boju za skupno zmago. V rdečo majico vodilnega oblečeni Roglič, ki tekmuje za nizozemsko ekipo Jumbo Visma, je trdno na prvem mestu skupne razvrstitve, ima pa tudi zeleno majico najboljšega po točkah. Pogačar, ki je z etapno zmago oblekel belo majico najboljšega posameznika v razvrstitvi mladih kolesarjev, je v skupnem seštevku tretji z zaostankom treh minut za Zasavcem.

Pogačar zagrabil priložnost

"Na začetku etape res nisem pričakoval, da se bom tako dobro odrezal na finalnem klancu. Dejansko je bil moj cilj zgolj ta, da preživim, po sedmi etapi sem si zadal zgolj to, da ne izgubim preveč časa. Na koncu pa je to bil en res neverjeten dan zame," je dejal Pogačar.

"Ko sem slišal po radijski povezavi, da nama z Rogličem nihče ne zmore slediti, sem se šele dobro zavedel, da se mi je odprla zelo dobra priložnost za etapno zmago. Proti Rogliču je vedno zelo težko zdržati neposredne dvoboje, ker je res močan. Vendar pa mi je danes uspelo in sem res zelo srečen," je še povedal šampion prihodnosti s Klanca pri Komendi.

Roglič užival v tandemu z rojakom

Roglič je zdaj še bolj favoriziran, da rdečo majico pripelje do končnega cilja v Madridu. Eno ključnih etap je opravil brezhibno in bil razumljivo zadovoljen, pri čemer je še kako privoščil uspeh Tadeju Pogačarju: "Dokazal je, da je izjemen kolesar. Seveda mi je bolj všeč, da on zmaga kot nekdo drug. Res sem užival, da sva lahko skupaj s Tadejem vozila v klanec. Vuelte še zdaleč ni konec, čaka nas še nekaj težkih dni."