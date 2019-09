Španci so do zlata prišli brez ene izgubljene tekme. Foto: Reuters

Za Španijo je to druga zlata medalja na svetovnih prvenstvih po Tokiu 2006 in trinajsta na velikih tekmovanjih v tem tisočletju. Od evropskega prvenstva 2001 v Turčiji so namreč osvojili osem medalj na Eurobasketih (3 zlate, 2 srebrni, 3 bronaste), tri na olimpijskih igrah (2 srebrni, 1 bronasta) ter dve zlati na svetovnih prvenstvih.

Argentina je tretjič v zgodovini igrala v finalu svetovnega prvenstva. Na prvem leta 1950 v domačem Buenos Airesu je premagala ZDA, leta 2002 v Indianapolisu pa je morala priznati premoč reprezentanci Srbije in Črne gore.

Rick Rubio je MVP SP-ja 2019. V finalu je dosegel 20 točk in je bil prvi strelec svoje ekipe. Foto: Reuters

Rubio MVP

Ricky Rubio (16,4 točk, 4,6 skokov, 6 podaj) je bil imenovan za najkoristnejšega igralca SP-ja. Rubio je tudi član najboljše peterke, družbo pa mu delajo Bogdan Bogdanović (Srbija), Evan Fournier (Francija), Marc Gasol (Španija), Luis Scola (Argentina).

Španci udarno začeli tekmo

Španci so takoj zagospodarili na parketu, povedli so z 0:7. Argentinci na nasprotni strani so potrebovali dobri dve minuti za prvi koš (2:7), zadel je Nicolas Brussino.

Španci so imeli že 12 točk prednosti (2:14), Brussino pa je edini zadeval za Argentino, držal je priključek z Argentino, ko so se mu pridružili še drugi soigralci, pa je Argentina zaostajala le še za točko (13:14). Španci so odgovorili z delnim izidom 0:6 (14:21), prvo četrtino so tako zaključili s +9 (14:23).

V finalu je "zatajil" Luis Scola, prvi mož Argentine. Prvi koš iz igre je dosegel šele v zadnji četrtini, na koncu je zbral osem točk. Foto: Reuters

Argentinci niso uspeli zapretiti

Drugo četrtino so Španci odprli spet udarno, po dveh minutah igre in pol v tem delu igre so imeli prednost 17 točk (14:31). Argentinci so z boljšo igro spet znižali zaostanek (27:35), a so Španci na odmor vseeno odšli z dvomestno prednostjo (31:43).

Finale sta si ogledala tudi Kobe Bryant in Tony Parker. Foto: Reuters

Posvet s trenerjem ni dobro del Argentincem, saj so Španci nadaljevali z dobro igro tudi v tretji četrtini. Z uspešnim napadom so vodili že za 21 točk (39:60).

Po mini-seriji Špancev s 6:0 je Italijan na klopi Špancev Sergio Scariolo ukrepal z minuto odmora (54:68). Argentinci so se uspeli približati na 12 točk zaostanka (66:78), a več kot to niso zmogli, Španci so tri minute pred koncem tekme spet vodili za 20 točk (70:90). Ko je trojko dodal še Ricky Rubio, je Španija imela naskok 21 točk (72:93).

Košarkarji Francije so osvojili bron. Foto: EPA

Bron Franciji

V boju za bron je Francija premagala Avstralijo s 67:59.

Avstralci so v prvem polčasu z odlično obrambo popolnoma prevladovali (30:21), razmerje pa se je obrnilo v drugem polčasu. Najboljši francoski strelec Nando De Colo je devet minut pred koncem z dvema prostima metoma povedel Evropejce v vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok. De Colo in Evan Fournier sta skupaj dosegla 35 od 67 točk.

Slovenci v igri za OI

Na olimpijske igre 2020 v Tokio se je s svetovnega prvenstva uvrstilo sedem reprezentanc; dve iz Evrope (Španija, Francija), dve iz Amerik (ZDA, Argentina), po ena pa iz Oceanije (Avstralija), Afrike (Nigerija) in Azije (Iran). Osma ekipa v Tokiu so gostitelji Japonci, preostala štiri moštva pa bodo znana po dodatnih kvalifikacijah.

V te so se s SP uvrstile Srbija, Poljska, Češka, Litva, Italija, Grčija, Rusija, Brazilija, Venezuela, Portoriko, Dominikanska republika, Nemčija, Nova Zelandija, Tunizija, Kanada in Turčija.

Manjkajočih osem reprezentanc, ki bodo oblikovane štiri šestčlanske skupine, iz katerih bodo v Tokio napredovali le zmagovalci, bo FIBA določila na podlagi računalniške lestvice; po dvema iz vsake regionalne skupine bo podelila vabili. Iz Evrope bosta tako v kvalifikacijah za OI konec junija 2020 najbrž zaigrali še Slovenija in Hrvaška.

SP V KOŠARKI 2019

Argentina - ŠPANIJA

75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Deck 24, Laprovittola 17, Campazzo 11, Brussino in Scola po 8, Redivo 3, Vildoza in Delia po 2; Rubio 20, Llull 15, Gasol 14, Fernandez, W. Hernangomez in J. Hernangomez po 11, Oriola 6, Ribas 5, Claver 2.

Tekma za 3. mesto:

FRANCIJA - Avstralija

67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

De Colo 19, Fournier 16; Ingles 17, Mills 15.