Luka Dončić bo naslednje poletje znova lahko oblekel reprezentančni dres. Foto: EPA

Mednarodna košarkarska zveza je v začetku julija namreč predstavila kriterije, po katerih bo delila "wild carde" oziroma t. i. posebna povabila za kvalifikacijske turnirje. Leta 2015 je na EuroBasketu v Lillu Fiba razkrila nov tekmovalni sistem, po katerem so se spremenile tudi kvalifikacije za nastop na olimpijskem turnirju. Celinski prvaki, kar je v Evropi še vedno Slovenija, niso več neposredno uvrščeni na največji športni dogodek, ampak kvalifikacije predstavlja le svetovno prvenstvo, na katerem pa slovenskih košarkarjev po treh zaporednih uvrstitvah na mundiale letos ni.

Tako bi veliki spodrsljaj v kvalifikacijah za Kitajsko lahko pomenil dvojno razočaranje, toda Fiba je za te dodatne turnirje pripravila tudi "wild carde". V Tokiu, kjer bodo igre med 24. julijem in 9. avgustom naslednje poletje, bo, tako kot je to med druščino pod petimi krogi v navadi, zaigralo 12 košarkarskih reprezentanc. Osem si jih je neposredno vozovnico za prestolnico Japonske zagotovilo prek svetovnega prvenstva.

V Tokio še zmagovalci štirih kvalifikacijskih turnirjev

Olimpijsko zlato bodo v Tokiu branili Američani, ki so bili najboljši na zadnjih treh igrah, tudi sicer pa so najuspešnejša košarkarska reprezentanca. Foto: Reuters

Evropa in Ameriki sta dobili dve neposredni mesti, ki so jih osvojile Španija, Francija, Argentina in ZDA, azijsko vstopnico si je priboril Iran, iz Oceanije se je prebila Avstralija, iz Afrike pa Nigerija. 16 izbranih vrst si je ob tem na Kitajskem zagotovilo mesto na štirih kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo med 6. in 12. julijem. Nova Zelandija, Tunizija, Brazilija, Venezuela, Portoriko, Dominikanska republika in Kanada so ob evropski deveterici (vse udeleženke SP-ja iz stare celine z izjemo Črne gore) ekipe, ki bodo sodelovale na teh turnirjih. V Tokio se bodo uvrstili le zmagovalci turnirjev.

Fiba bo za turnirje podelila še povabila dvema evropskima reprezentancama, dvema iz Amerike, dvema iz Afrike, dve pa bosta za Azijo z Oceanijo. Kot je sporočila pred dobrima dvema mesecema, bodo "wild cardi" dodeljeni glede na uvrstitev na svetovni lestvici. Nova oziroma posodobljena lestvica bo znana po svetovnem prvenstvu. Slovenija je trenutno na sedmem mestu za ZDA, Španijo, Francijo, Srbijo, Argentino in Litvo, s čimer je najbolje uvrščena evropska reprezentanca, ki ni nastopila na svetovnem prvenstvu in torej (še) nima mesta v dodatnih kvalifikacijah, kar pomeni, da bo po kriterijih Fibe dobila povabilo. Druga reprezentanca v takem položaju je Hrvaška, ki je deveta. Naslednji takšni najboljši evropski reprezentanci sta 15. Latvija in 19. Ukrajina. Črna gora, ki je na SP-ju ostala brez dodatnih kvalifikacij, je šele 28. in s točkami, ki jih bo prinesel mundial, Slovenije ne more prehiteti.

Slovenija do zdaj dvakrat na kvalifikacijskem turnirju

Na poletnih igrah je Slovenijo že zastopala rokometna reprezentanca, na zimskih pa hokejska, ostali ekipni športi pa na svojo priložnost še čakajo. Foto: www.alesfevzer.com

Generalni sekretar Košarkarske zveze Rašo Nesterović je februarja v intervjuju za MMC razkril, da Slovenija želi organizirati skupino naslednjega evropskega prvenstva, česar sicer ni dobila, ob tem pa je dodal, da o kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, ki predstavlja tudi velik finančni zalogaj, niso razmišljali.

Olimpijske igre za zdaj ostajajo neizpolnjena velika želja košarkarske reprezentance. Za vsakega košarkarja nastop med olimpijsko druščino pomeni nekaj posebnega. Od Slovencev imajo olimpijske kolajne z izbrano vrsto nekdanje skupne države le Ivo Daneu, Aljoša Žorga, Vinko Jelovac, če ga štejemo kot Slovenca, in Jure Zdovc, vsi srebrne. Slovenija je sicer do zdaj dvakrat nastopila na kvalifikacijskem turnirju. Pred igrami v Barceloni 1992 je v Zaragozi tesno izgubila zadnjo tekmo proti Skupnosti neodvisnih držav (84:82) in za las ostala brez olimpijske vozovnice. Pred 11 leti je pred igrami v Pekingu sodelovala na turnirju v Atenah, kjer je klonila v četrtfinalu, olimpijske sanje pa je tedaj razblinil Portoriko (81:70).