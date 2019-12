Začasno narodno predstavništvo v Beogradu je 16. julija 1919 sprejelo zakon o Univerzi v Ljubljani, v katero so bile vključene popolne pravna, filozofska, tehniška in teološka ter nepopolna (dvoletna) medicinska fakulteta. 31. avgusta je bilo imenovanih prvih 18 profesorjev, 12. novembra so bili izvolili rektorja in dekane, 3. decembra istega leta pa je, kot omenjeno, potekalo prvo predavanje. Foto: MMC RTV SLO

Čeprav so si Slovenci za svojo univerzo prizadevali dolgo časa, so se ključni koraki odvili rekordno hitro, v le nekaj mesecih po prvi svetovni vojni. V prvem letu se je na univerzo v Ljubljani vpisalo skoraj 950 študentov, od tega 28 žensk, po obratu v 60. letih je postal študij pri nas bolj množičen. Danes tako našo osrednjo ustanovo obiskuje skoraj 38.000 študentov, delež študentk pa se je povzpel na 60 odstotkov.

Jubilej kot priložnost za razmislek

Univerza je v vsem tem času veljala za vir slovenskih izobražencev, branik kulture, znanilko napredka, po drugi strani pa ji očitajo, da se je iz prvotne liberalne zavila v kokon konservativnosti. Urednik univerzitetne redakcije na Radiu Študent Amadej Kraljevič opozarja: "Univerza je še nek ostanek fevdalne institucije - to pomeni, da so nekateri profesorji habilitirani tudi doživljenjsko."

Ob tem je pod plazom kritik, da izgublja svojo avtonomijo, zlasti zaradi vidikov prilagajanja na tržne interese. Blaž Stres, zaposlen na dveh njenih institucijah, za to krivi tisti del zaposlenih med množico raziskovalcev na eni in usmeritvijo krovne univerze na drugi strani. "Ne samo, da ugrabijo vse skupaj za svojo lastno korist, ampak so potem tudi cokla razvoja in zavirajo raziskovalno delovanje svojih mlajših kolegov in kolegic navzdol in hkrati navzgor."

Ob 100-letnici ljubljanske univerze so na Pošti SLovenije izdali tudi priložnostno znamko Foto: BoBo

Razrahljana merila kakovosti

Skrbi tudi podatek, da naša osrednja izobraževalna ustanova pada na nekaterih mednarodnih lestvicah, kot je na primer Šanghajska. Ivan Bratko, profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko to pripisuje razrahljanim merilom kakovosti. "Profesorji bi morali dosegati določen nivo. In ta nivo .. bi bilo boljše, če bi bil višji."

Podoktorska študentka na eni od najelitnejših univerz na svetu, na kalifornijskem Stanfordu, Marinka Žitnik, z daljave ugotavlja, da je ljubljanska univerza v marsičem naredila korak naprej, priložnosti za oplemenitenje pa ostajajo "v tem smislu, da se še naprej mednarodno povezuje, da privablja tuje talente v Slovenijo". Da bo postala univerza za prihodnjih 100 let, mora po njenem predvsem razmisliti o tem, kako bo svoje študente vzgajala za prihodnost in ne le za sedanjost.

Slavnostna seja senata v prostorih, kjer se je prvič zaslišala slovenščina

Slovesnosti ob stoletnici delovanja ljubljanske univerze potekajo že celo leto, še posebno prazničen pa bo teden univerze, ki se bo ob 11. uri začel s slavnostno sejo senata v zbornični dvorani rektorata, kjer je pred sto leti potekalo prvo predavanje v slovenščini. Na seji, ki jo bodo prenašali v živo na spletni strani univerze, bodo podelili naziva častni doktor (to bo postal Kenneth Frampton) in častni senator (naziv bodo podelili Ivanu Jurkoviču), zlate plakete posameznikom in skupinam, plaketo Pro Universitate Labacensi in svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

Na seji bodo poleg tega predali novo rektorsko verigo, izdelano po prvotnih načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, ki jo ob stoletnem jubileju univerzi podarja Mestna občina Ljubljana.