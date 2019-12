Slavnostna akademija ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani v Cankarjevem domu. Foto: BoBo

Na državnem protokolu pravijo, da ob vročitvi reda za izredne zasluge vedno sodeluje častna enota. Predsednik republike ga je tokrat podelil Univerzi v Ljubljani.

Predsednik republike Borut Pahor je bil častni pokrovitelj dogodka. Foto: BoBo

"Red za izredne zasluge je najvišje državno odlikovanje, zato ob njegovi vročitvi sodeluje častna enota, ki jo sestavljata garda Slovenske vojske in Policijski orkester. Enako velja še za zlati red za zasluge," so dodali pri protokolu.

Med podpisniki protesta so denimo Boris A. Novak, Rudi Rizman, Spomenka Hribar in Vlado Miheljak. Sprašujejo se, ali predsednik republike Borut Pahor in rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič nista nikoli slišala, da "uniformirane postave ne smejo stopiti in lomastiti po posvečenem prostoru mišljenja, raziskovanja in dialoga".

Vzpostavljati prostor svobodne javne razprave

Arogantno je zatrjevanje, pravijo, da zakon o državnih odlikovanjih zapoveduje vojaško paradiranje. Po njihovem mnenju to kaže na pomanjkanje občutka za osnovno spodobnost.

Na univerzi so se na protest že odzvali, ob čemer povzemajo besede rektorja ljubljanske univerze Papiča, in sicer iz njegovega nagovora na slovesni akademiji. Rekel je, da je bistvo univerze vzpostavljati prostor svobodne javne razprave. "Na ta način osmišlja svojo ustvarjalno vlogo v sodobni družbi."

Ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani je bila eden najpomembnejših dogodkov na poti kulturnega razvoja slovenskega naroda, ki je s tem dobil možnost izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v slovenskem jeziku, so zapisali v utemeljitvi v uradu predsednika. Foto: BoBo

Pri vročanju obeh odlikovanj po besedah državnega protokola vedno sodeluje častna enota ne glede na lokacijo vročitve. "To je stalna protokolarna praksa v skladu s pravili službe Slovenske vojske."

Pahor je univerzo odlikoval za njen prispevek k duhovnemu in kulturnemu razvoju slovenskega naroda, uveljavitvi slovenskega jezika ter za vrhunske dosežke na področju znanosti in izobraževanja.