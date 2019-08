Znamenite glave, ki jih je ustvaril Thierry Noir, so del East Side Gallery. Foto: EPA

Gre za veterana ulične umetnosti: leta 1957 v Stuttgartu rojeni Kiddy Citny in leta 1958 v Lyonu rojeni Thierry Noir sta med drugim v berlinskem okrožju Kreuzberg že v prvi polovici 80. let minulega stoletja poslikala dele zidu na zahodni strani z ogromnimi figurami in srčastimi obličji.

Thierry Noir se je iz rodne Francije preselil v Zahodni Berlin leta 1982, potem ko je slišal, da tam živita tudi David Bowie in Iggy Pop. Foto: EPA

Umetnika sta se zdaj lotila restavriranja svojih del na dveh segmentih zidu, ki sta na Leipziger Platzu na hišnih številkah 3 in 15 v centralnem delu mesta, okrožju Mitte. Za restavratorsko delo sta si rezervirala ta konec tedna, za poseg pa sta se odločila ob letošnji obletnici začetka zgradnje zidu, ki so se je lotili 13. avgusta 1961.

Njune stvaritve na teh dveh segmentih so nastale leta 1990, torej v letu pred padcem zidu, ki je delil Berlin. Ta dela zidu so mestne oblasti ohranile v spomin na premagovanje ločenosti mesta.

Motivi vidni tudi v filmu Nebo nad Berlinom

Kot omenjeno, sta se Citny in Noir že aprila leta 1984 začela ustvarjati na zidu in sta poslikala več sto metrov njegove zahodni strani. Te njune motive je dejansko mogoče videti tudi v kultnem filmu Wima Wendersa Nebo nad Berlinom iz leta 1987.

Kot sta umetnika povedala za spletni portal Street Art Berlin: "Zelo sva vesela, da lahko znova restavrirava svoje delo na zidu. Ko sva ga spravila na zid, si nisva znala predstavljati, da bo zid tako hitro padel. Tudi to, da je najino delo preživelo ta dogodek in se bo zdaj kot spomenik ohranilo za prihodnje rodove."

Na levi strani se nahaja delo Kiddyja Citnyja, naslovljeno Ger-Mania, ki je prav tako spada v sklop East Side Gallery. Foto: Wikipedia Commons

"Svoboda ni večna, temveč jo je treba ohranjati iz dneva v dan."

"Gre za spomenik sedanjosti in prihodnosti, še posebej v času, ko je vse bolj priljubljeno graditi zidove. Še toliko bolj sva vesela, da lahko zbledele barve znova poživiva – to bo po letih 1998 in 2012 že tretjič. Zato sva se odločila, da obnoviva te žive barve, da bi ljudem dala jasno vedeti, da svoboda ni večna, temveč jo je treba ohranjati iz dneva v dan, kot majhen šibak ogenj," sta še dodala.

Del Berlinskega zidu pred Reaganovo knjižnico v Kaliforniji. Foto: Wikipedia Commons

Nekatere izmed delov zidu s stvaritvami teh dveh uličnih umetnikov so v preteklosti prodali na dražbah in jih je danes mogoče videti na nekaterih znamenitih lokacijah po svetu – poleg berlinskega lokalnega zgodovinskega muzeja Märkisches Museum tudi pred sedežem OZN-a v New Yorku, v pariškem poslovnem predelu La Défense, pred Reaganovo knjižnico v Kaliforniji, v hladni vojni posvečenem Muzeju Wende v Los Angelesu, v Battery parku v New Yorku. Prav tako so del nekaterih večjih umetniških zbirk po vsem svetu.

Motivi Berlinskega zidu potujejo po svetu

Citny in Noir sta izpostavila še, kako ju veseli, da so njune stvaritve na delih Berlinskega zida zidu vse bolj cenjene v mednarodnem prostoru. Med drugim so jih leta 2016 predstavili v Franciji v sklopu razstave Art Liberté du Mur de Berlin au Street Art.

Letos so njuni zidni eksponati odpotovali v Plovdiv v Bolgariji, kjer so na ogled na razstavi v sklopu Evropske prestolnice kulture. Nekatera izmed njunih del na delih Berlinskega zidu so trenutno razstavljena tudi v belgijskem mestu Bastogne.

Od tega tedna in do 22. avgusta pa njuna nova dela predstavlja berlinska galerija Culture Pop Art Studio.