Natančen program sejma si lahko pogledate tukaj.

Novost letošnjega sejma je lokacija, saj so prizorišče z Bevkovega trga prenesli v nekdanjo stavbo Diamonda, ki stoji na tem trgu ter jo je odkupila novogoriška občina in jo namenja različnim prireditvam.

Dvajseterica založb se predstavi

Letos sodeluje 20 založb, sejem pa bo obogatil popoldanski program, kjer bodo poklepetali s povabljenimi festivalskimi gosti, med njimi so pisatelj Josip Osti, umetnik in filozof Evgen Bavčar, fizik in filozof Sašo Dolenc ter novinarka in književnica Agata Tomažič.

Predstavili se bodo tudi drugi domači avtorji, med njimi dobitnica nagrade mira slovenskega centra PEN Neda Rusjan Bric in letošnja prejemnica nagrade Fanny Haussmann Maruša Mugerli Lavrenčič. O svojem odmevnem in nagrajevanem filmu Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki naslavlja praznjenje vaških skupnosti v Benečiji sredi preteklega stoletja, bo spregovoril avtor Gregor Božič.

Kulinarika in čim manj odpadkov

Na letošnjem festivalu se bodo še posebej posvečali kulinariki in odgovornemu odnosu do okolja, predvsem konceptu zero waste, torej ideji načina življenja brez odpadkov. Zato so tudi obiskovalce povabili, naj prinesejo svojo lastno embalažo za večkratno uporabo.

S prazničnimi dobrotami bo obiskovalce vabila tudi kulinarična tržnica. Z Williamom Blomstedtom se bodo pogovarjali o medu (in ga tudi okušali), z Luko Novakom pa bo pogovor tekel o gastronomiji.

Koncertno oziroma filmsko obarvani večeri

Vsak večer se bo sklenil z brezplačnim koncertom ali filmom. Drevi bo nastopil dvojec Drajnarjuva vampa bratov Hostnik, ki bo izvedel koncert narečnih besedil, raskavih glasov in boleče-duhovite kritike sodobnega sveta.

V sredo bo verze Alme Karlin predstavila večstranska umetnica Nika Solce, festival pa se bo v petek zaključil s koncertom Martin Ramoveš Banda z gosti, ki bo posvečen svežemu albumu Rob, ki črpa iz poezije satirika Ivana Roba. V četrtek zvečer bo čas za kratke filme o velikih vojnah, ki so zaznamovale naše okolje - Zgodovina osebno avtoric Anje Medved in Nadje Velušček ter Moving letters avtorja Luce Chinaglie.

5. sejem Knjige pod jelkami, ki ga vsa leta organizira Društvo humanistov Goriške, odpirajo danes ob 17. uri, obiskati pa ga bo mogoče vsakodnevno do petka med 13. in 21. uro.