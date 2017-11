Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Foxtrot se ponaša tudi z res izjemno fotografijo Giore Bejacha. Foto: Liffe V vlogi staršev sta zaigrala znani izraelski igralec Lior Ashkenazi in Sarah Adler. Foto: Liffe Film je izraelska kulturna ministrica označila za nacionalno sramoto. Foto: Liffe Dogajanje je v drugem delu postavljeno v samotno vojaško postojanko na meji s Palestino. Foto: Liffe

Liffe: Foxtrot

Filmski presežek v vseh ozirih

19. november 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Iztekajoči se Liffe je postregel s kar nekaj "varnimi" aduti z letošnjih največjih filmskih festivalov, a prave presežke vseeno lahko preštejemo na prste ene roke - med njimi nedvomno izstopa Foxtrot, drugi film izraelskega režiserja Samuela Maoza, ki se je kot pronicljiv komentator družbe v vojnem stanju uveljavil že z Libanonom leta 2010.

Če je bil njegov prvenec, v celoti umeščen v tank, izjemen v svoji klavstrofobičnosti in prikazu čustvenega stanja vojakov, gre drzni Foxtrot v svoji subtilni kritiki militantne družbe še korak dlje, pod drobnogled pa ne postavi le svoj osrednji predmet - žalujoča starša mladega vojaka -, ampak celoten koncept mačizma in slepo izpolnjevanje ukazov v izraelski družbi.

Ni čudnega, da je film, ki kar po tekočem traku pobira nagrade, vključno z veliko nagrado žirije v Benetkah, tako velik trn v peti izraelski vladi, še posebej kulturni ministrici Miri Regev, ki je Foxtrot označila za "sramoto" in mu očitala, da spodkopava državo Izrael ter da izkazuje prezir do države in njenih simbolov. Ministrica nazadnje ni bil vabljena na septembrsko podelitev ophirjev, izraelske različice oskarjev, na katerih je Foxtrot pobral sedem od 13 nagrad, film pa je tudi eden glavnih favoritov za tujejezičnega oskarja.

O mačizmu

Da je Foxtrot film, ki izstopa - tako vizualno kot vsebinsko - nam dajo vedeti že prvi kadri, ko na vrata zakoncev Michaela in Daphne Feldmann (izjemen Lior Ashkenazi in Sarah Adler) potrka predstavnik vojske in sporoči najhujšo nočno moro vsakega starša - njun sin Jonathan (Yonaton Shiray) je padel. Mamo kar takoj uspavajo, da bi se tako ognili ženski histeričnosti, kot je implicirano, očetu navržejo, da "mi moški to bolje prenašamo" in ga pustijo samega, paraliziranega z njegovo neizmerno bolečino.

Ti začetni prizori so mučno počasni in boleče precizni v prikazu tesnobnosti, vsa pozornost je usmerjena v Michaelov obraz, na katerem se žalost počasi preveša v tiho kopičenje jeze in frustracij, ki kasneje izbruhne v vsej svoji silovitosti.

Foxtrot je v prikazu stiske staršev, ki morata slepo zaupati vojski, kaj se je z njunim sinom zgodilo (in ali sploh gre zares za njunega sina), učinkovit tudi zaradi izbire protagonistov - Michael in Daphne sta dobro situirana, on je karizmatičen, čeden arhitekt, ki pedantno skrbi za svoj zunanji videz, za nameček pa je bil v mlajših letih še odličen vojak, tako, da dobro pozna ustroj sistema, v katerem so mladi vojaki, ki padejo med opravljanjem dolžnosti zgolj številka, potrebna za nemoteno delovanje velikega Izraela.

Osrednja tragedija

Film je strukturno in tonsko razdeljen na intimno dogajanje v stanovanju Feldmannov in skoraj surrealistično dogajanje (oz. pomanjkanje le-tega) na terenu, kjer je nameščen Jonathan - vojaško postojanko nekje sredi puščave med Izraelom in Palestino, kjer mladi rekruti duhamornost vsakdana ubijajo s simbolno zelo povednim opazovanjem, za koliko milimetrov se vsak dan pogrezne v blato njihov spalnik, in preverjanjem Palestincev, ki izmenjaje z osamljeno kamelo prečkajo malo obljudeno mejo.

Režiserju uspe s skrajno malo prave akcije z vsakim ustavljenim avtomobilom dvigati napetost do osrednje tragedije, ki izraelsko-palestinski konflikt gledalcu približa kot konflikt, v katerem ni zmagovalca in v katerem je človek zgolj figura na šahovnici.

Foxtrot je bolj kot zgodba o očetu in sinu filozofski razmislek o ujetosti v sistem in usodi, ki ji, ne glede na vse, ne moreš ubežati. Naslov filma se namreč nanaša na ples, v katerem ne glede na to, koliko korakov storiš, vedno pristaneš na izhodiščni točki. Maoz je tako skušal povezati dejanje očeta pred več kot 20 leti z aktualnim dogajanjem v povezavi z njegovim sinom in dokazati, da je karma res prasica.

Ocena: 5; piše: Kaja Sajovic

