V digitalni bazi slovenskih žrtev 1. sv. vojne že več kot 26.000 imen

Z iskalnikom digitalne baze vseh slovenskih vojaških žrtev velike vojne bo lahko marsikdo našel svoje prednike. Seznam vključuje že več kot 26.000 imen in se dnevno povečuje, želijo si raziskati vsaj od 90 do 95 odstotkov vseh.

Pred 100 leti in dvema dnevoma, 11. 11. ob 11 uri se je s premirjem med Nemčijo in antanto uradno končala velika vojna in dolgoletnega krvavega boja je konec, saj nobena od držav sovražnosti ni več obnovila. Pariška mirovna konferenca je nato vojno tudi formalno zaključila in začelo se je obdobje versajske Evrope. "Na Zahodni fronti so se borili do zadnjega trenutka, zadnji vojak, ki je padel je bil kanadski vojak George Lawrence Price, ki je padel ob 10:58, premirje pa je začelo veljati le dve minuti kasneje," je na predstavitvi nove velike digitalne zbirke vojaških žrtev velike vojne na Slovenskem dejal direktor Inštituta za novejšo zgodovino Damijan Guštin.

Velika vojna je po njegovih besedah Evropi zadala globoke rane, izgube so bile zaradi spopadov ogromne, še zlasti med moškimi, divjala pa je tudi "smrtna kosa" španske gripe. "Uporaba vedno novih bojnih orožij od artilerije do bojnih plinov, juriši in vojna v jarkih, angažiranost množičnih armad je v popolnosti uveljavilo izraz "kanon futer"," je izpostavil, da je za vojake velike vojne primeren izraz "topovska hrana". Žrtve so bile ogromne, saj je umrlo 10 milijonov vojakov(6 na strani antante, 4 na strani centralnih sil), umrlo pa je tudi sedem milijonov civilistov.

Avstro-Ogrski propad in nedokončani seznami

Države udeleženke vojne so na različne načine vodile sezname padlih, ranjenih in pogrešanih. Po koncu vojne so te sezname tudi popolnile, a Avstro-Ogrski zaradi razpada države po vojni te druge faze ni uspelo izvesti.

Tako so tudi slovenski vojaki, ki so bili v veliki večini vpoklicani v oborožene sile Avstro-Ogrske, ostali brez uradnih podatkov glede števila in seznama padlih in umrlih vojakov. "To pomanjkljivost, ki je postala zgodovinopisni problem, po 100 letih poskušamo popraviti. Nastala je digitalna baza podatkov o vseh znanih padlih vojakih z ozemlja današnje Slovenije," je izpostavil Guštin.

Digitalni seznam slovenskih vojakov zdaj šteje že več kot 26.000 imen, vse žrtve velike vojne pa so ocenjene na med 36 in 40 tisoč. "Mnogi nimajo vseh podatkov, vsekakor pa seznam dopušča identifikacijo, kar je še posebej pomembno, saj gre za osebni vpogled v vsakega našega, vašega ali mojega prednika, ki je padel v tistih letih," je pojasnil. Projekt je treba peljati naprej in ga pripeljati do 95 odstotkov, ali pa kar 99 odstotkov predvidenega števila padlih slovenskih vojakov, je sklenil.



Baza se še naprej konstantno širi

Vodja projekta Neja Blaj Hribar je nadaljevala, da so seznam dopolnjevali tudi s prostovoljskimi vojaškimi formacijami vseh vrst, ne le zgolj redno vojsko. Šteli so tudi vojake, ki so kasneje (po 11. 11. 1918, op.n.) umrli zaradi posledic vojne, v vojnem ujetništvu, pogrešane.

Število imen v bazi se nenehno posodablja in viša, takoj ko se pridobi podatke o novih žrtvah, je pojasnila Blaj Hribarjeva. Podatke so črpali iz virov, ki so jih zbrali raziskovalci, in izvorov, pri čemer gre pri slednjem za doslej že zbrane lokalne baze podatkov, ki so jih združili na nacionalnem nivoju. Problem je, ker lokalne baze ne pokrivajo celotnega ozemlja današnje Slovenije, zato je bilo po njenih besedah treba vključiti tudi osnovne vire za celotno Slovenijo, en od takšnih virov so seznami izgub AO vojske t. i. verlustliste. Trenutno je v bazi več kot 26 tisoč imen, groba ocena, da je vseh žrtev med 36 in 40 tisoč, pa se je skozi projekt izkazala za zelo realno, je poudarila.

Baza je povsem prosto dostopna za namene pregledovanja in brskanja. Na voljo je iskalnik, s katerim lahko iščemo po veliko različnih parametrih od imena, priimka, kraja smrti, datuma rojstva… itd. Marsikdo bo lahko našel kakšnega padlega prednika, je sklenila.

Blaj Hribarjeva je na MMC-jevo vprašanje ali je v nastajanju tudi kakšen seznam civilnih žrtev velike vojne na Slovenskem, odvrnila, da trenutno ne, bi pa to potencialno lahko bil eden od projektov za prihodnost.

Največ padlih Kranjcev sledi Štajerska

Analizo podatkov kaže, da je bilo največ žrtev s Kranjske (47 odstotkov) in Štajerske (32 odstotkov), sledita pa Primorska in Prekmurje (vsaka po 8 odstotkov), je navedel raziskovalec Mihael Ojstršek. Največ padlih je bilo rojenih v letih 1895 in 1896. Najbolj množično so umirali med obdobjem maj-julij in do konca leta 1915. Če število mrtvih vojakov primerjamo s celotnim številom prebivalstva današnjega ozemlja Slovenije po popisu iz leta 1910 pridemo skoraj točno do treh odstotkov padlih prebivalcev, če upoštevamo samo moške pa pridemo do odstotka 4,1 odstotka, je izpostavil Ojstršek. Analiza podatkov bo v nekaj dneh objavljena na spletni strani Sistory.







Demografski šok velike vojne

Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa je izpostavila dejstvo, da 1. sv. vojna sodi med demografske šoke, smrtnost je strmo narasla, rodnost padla in mobilnost ljudi eksplodira, posledica česa so tisoči in tisoči beguncev. Veliko vojno številni primerjajo z obdobji kuge v Evropi, je pristavila.

"Slovenske zgodovinarke in zgodovinarji se še nikoli nismo vprašali, kakšen bi mogel biti demografski učinek teh izgub za prihodnost slovenskega prebivalstva, kolikšna je pravzaprav t. i. izgubljena generacija in kakšna bi morala biti njena socialna in kulturno-zgodovinska vloga, ki je niso nikoli dočakali," se je vprašala Svoljšakova. S temi težkimi vprašanji se bodo raziskovalci zdaj, ko je na voljo digitalna baza lažje ukvarjali, je dodala.

Pri popisovanju žrtev so se raziskovalci naslonili na AO liste izgub t. i. verlustliste. Arhiv RS ima sezname zgolj za čas pred 1. sv. Vojno. Zelo kompleksen vir so tudi seznami pokopanih na pokopališčih, matični listi pa so prav tako izredno pomembni viri podatkov o padlih vojakih, je sklenila.



Dunajski vojaški arhiv

Raziskovalec Miha Šimac je opozoril, da je najpomembnejši za nadaljevanje projekta dunajski vojni arhiv oz. fond Kriegsverluste. Izredno pomembne so tudi matične knjige vojaških enot. Velikokrat ni zabeležen natančen čas smrti, piše le v bitki ki je trajala od tega do tega datuma je najverjetneje padel vojak ta in ta, je navedel primer ohlapnih podatkov. Arhiv na Dunaju ima med drugim 1,2 milijona mrliških kartic (Totenkartei), je pristavil.

Za večino ne vemo, kje so pokopani

Pri raziskovanju pokopališč tako AO kot italijanskih se nam povečuje število neznanih padlih, ker je bilo pokopavanje med vojno vihro opravljeno večinoma zelo na hitro in »malomarno«. "Za večino padlih ne vemo, kje so v resnici pokopani," je pojasnil Mihael Uršič iz Fondacije poti miru.

Večina pokopališč iz velike vojne danes izgleda kot travnata površina zgolj s posameznimi ohranjenimi nagrobniki, ki imajo tablice in napise z imeni. "Ljudje še vedno iščejo svoje prednike, vsako ime in grob, ki ga rešimo, je velik uspeh," je sklenil Uršič in dodal, da je zdaj zadnji čas, da opravimo to veliko delo, ker "ob 200. obletnici velike vojne gotovo ne bo nikogar več".

Padli Gorenjci

Podrobneje si je žrtve na Gorenjskem ogledala raziskovalka Nataša Budna Kodrič. Do hipotetičnega števila padlih so prišli s pomočjo izredno dobrih podatkov za UE Škofja loka, ki so jih potem posplošili na celo Gorenjsko. Število prebivalcev na Gorenjskem v popisu leta 1910 je bilo 131.000 prebivalcev. Padlo je torej teoretično 5.200 Gorenjcev, ki jih poskušajo v čimvečjem številu najti in vpisati v digitalno bazo.

Izgube so največje tudi med Gorenjci v letih 1914 in 1915, padlih v boju proti koncu vojne v zadnjih letih pa vedno več vojakov umre za posledicami bolezni in poškodb, v ujetništvu. Po kraju smrti je največ vojakov umrlo na JZ in V fronti, na Južnem bojišču pa je umrlo relativno malo slovenskih vojakov, je sklenila.

3016 prekmurskih žrtev velike vojne

"Prekmurje prevečkrat ostane prezrto, zato smo s pomurskim muzejem začeli raziskovati usode prekmurskih vojakov," je dejala Gordana Šovegeš Lipovšek iz Pokrajinskega arhiva Maribor.. Do podatkov so prišli s pomočjo soboških časopisov, ki so navajali ime priimek in kraj od kod je vojak bil, redko pa tudi enoto iz katere je bil. Potem so tu civilne matične knjige, oklicne zadeve sodišč, ki so dolgo pogrešane osebe razglašala za mrtve, verlustliste AO vojske, spomeniki in mrliške matične knjige posameznih polkov, je pristavila.

Podatke je evidentirala po imenu in priimku, kraj rojstva, vojaška enota (madžarsko in slovensko), kraj smrti, vzrok smrti. V Prekmurju je padlo več kot 3 odstotkov prebivalstva. Padlih in pogrešanih 3016 ali 3,33 odstotka Prekmurcev, število prebivalstva po popisu leta 1910 je bilo 90.513.

