Angelca Likovič bo kandidatka Glasu za otroke in družine

Predsedniške volitve 2017

5. september 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunajparlamentarna stranka Glas za otroke in družine se v volilno tekmo za predsednika republike podaja z Angelco Likovič. Neposredna spodbuda za kandidaturo je tragičen primer koroških dečkov. Zavzela se bo za njuno "osvoboditev".

Na seznam svojih prvih predsedniških nalog je Angelca Likovič uvrstila pomoč družinam v stiski ter zagotovitev delovnih mest in poceni stanovanj za mlade. Obljubila je, da bo vse svoje predsedniške plače v celoti namenila pomoči potrebnim družinam. Prepričana je, da ji bo z avtoriteto predsednice in z božjo pomočjo uspelo pomembno prispevati k spremembam na boljše, ki jih Slovenija potrebuje.

Likovičeva je na novinarsko vprašanje, kako namerava uresničiti obljubo o osvoboditvi koroških dečkov, odgovorila, da bo z neprestanim ponavljanjem svojega jasnega stališča do tega primera prisilila pristojne k takšni odločitvi. Prav jasna in odločna stališča so po njenih besedah tisto, kar najbolj pogreša pri zdajšnjem predsedniku republike Borutu Pahorju.

Volilni štab bo vodil Primc

Zdaj upokojena 73-letna Likovičeva je spomnila, da je bila 18 let ravnateljica ene od ljubljanskih osnovnih šol. Kot je dejala, se je že kot ravnateljica borila za pravice otrok, staršev in starih staršev, to pa namerava nadaljevati tudi kot predsednica republike. Dodala je, da je vodenje svojega volilnega štaba zaupala predsedniku stranke Alešu Primcu.

Primc je na predstavitvi poudaril, da kandidatka uživa polno podporo strankinega članstva. Po njegovih besedah v stranki ne dvomijo, da gredo z njo "na zmago za spremembe". Izrazil je prepričanje, da bo Likovičeva "prevetrila Slovenijo", kar država po njegovem mnenju tudi nujno potrebuje. Podpredsednica stranke Metka Zevnik pa je kandidatko označila kot osebo, "ki si upa povedati in to tudi udejanjiti".

Sicer je stranka začela zbirati 3.000 potrebnih podpisov volivcev v podporo kandidaturi Likovičeve na stojnici pred ljubljansko upravno enoto. Od srede dalje pa bo podpise zbirala na 40 stojnicah po vsej državi. Primc je dejal, da je to tudi dobra priložnost za predstavitev prihodnjih strankinih kandidatov na parlamentarnih volitvah.

Stranka bo po besedah Primca za kandidaturo Likovičeve "porabilo toliko, kolikor si bo lahko privoščila". Poleg strankinega denarja računa predvsem na prostovoljne prispevke.

Al. Ma.