MMCživo: Pahor po zmagi: Potrudil se bom, da bo moj glas bolj slišan

Šarec mu je že čestital

12. november 2017 ob 16:17,

zadnji poseg: 12. november 2017 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Borut Pahor je dobil drugi predsedniški mandat. V 2. krogu volitev je po 97,19 odstotka preštetih glasov prejel 53,07 odstotka glasov, Marjan Šarec pa 46,93 odstotka glasov. Šarec je Pahorju že čestital.

Volilna udeležba je po zadnjih podatkih nekaj več kot 40-odstotna.

​Borut Pahor se je v prvem odzivu zahvalil vsem, ki so mu namenili glas. Pred petimi leti jih je po njegovem mnenju veliko glasovali zanj, ker so bili proti tedanjemu predsedniku, zdaj so glasovali, ker so naklonjeni njegovi politiki. Potrudil se bo, da bodo v demokracijo in njene institucije bolj verjeli tudi tisti, ki se na volitve tokrat niso podali. Kot predsednik bo še naprej delal tako, kot do zdaj, bo predsednik vseh in bo povezoval. Razume, da ljudje v predsedniku vidijo neposredno izvoljeno osebo in pričakujejo, da se večkat oglasi. Potrudil se bo, da bo njegov glas bolj slišan, a ne bo delal razkola v slovenski politiki. "Slovenci postajamo bolj samozavestni, bolj suvereni, bolj mislimo s svojo glavo, smo bolj odprti in manj prepirljivi. Spoznali smo, da so med nami lahko številne razlike, ni pa potrebe, da se sovražimo."

Marjan Šarec pa meni, da bi se nad njegovim rezultatom morala zamisliti politika. Težavo slovenske in tudi svetovne politike vidi tudi v tem, da je vse šlo v zabavljaštvo, sam pa politiko jemje resno. Upa, da se bo Pahor zdaj bolj posvetil nekaterim zadevam, saj ne bo več vodil 5-letne kampanje.

Oba predsedniška kandidata sta sicer glasovala že dopoldne. Marjan Šarec je svoj glas oddal ob 9. uri na volišču v Šmarci pri Kamniku, Borut Pahor pa je na volišče v Šempetru pri Gorici prišel ob 11. uri. Volivci so na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, Pahorju namenili 52,95 odstotka, Šarcu 47,05 odstotka glasov. Predčasno je volilo 1,54 odstotka vseh volinih udeležencev.

