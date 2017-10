16. oktober 2017 ob 10:10 MMC RTV SLO, STA Grem volit 2017 Anketi: Pahor trdno na prvem mestu

Kot kaže bo zgolj 1. krog

Borutu Pahorju se obeta nov mandat. Foto: BoBo

Borutu Pahorju podpora na nedeljskih predsedniških volitvah blago raste. Volilna napoved, ki jo je za Dnevnik in Večer opravila Ninamedia, kaže, da bo za nov mandat izvoljen že v prvem krogu.

Pahor bi v prvem krogu slavil s 57,9-odstotno podporo, sledili bi mu kamniški župan Marjan Šarec z 22,7-odstotno, evropska poslanka Romana Tomc z 8,1-odstotno in predsednica NSi-ja Ljudmila Novak s 5,4-odstotno podporo.

Za njimi sta se zvrstila še koprski župan Boris Popovič (2,4 odstotka) in Angelca Likovič (2,1 odstotka), manj kot odstotno podporo pa imajo na zadnjih treh mestih ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič (0,8 odstotka), kandidatka SLS-a Suzana Lara Krause (0,5 odstotka) in Andrej Šiško (0,1 odstotka).

Pahorja podpira več žensk

Pahor je bistveno bolj priljubljen med ženskami kot med moškimi, saj mu svoj glas zagotavlja 55 odstotkov vseh volivk, ki izjavljajo, da se bodo zanesljivo udeležile volitev, in 36 odstotkov vseh volivcev. Med tistimi, ki ga bodo volili, prevladujejo starejši od 60 let - takih je ena tretjina vseh Pahorjevih volivcev.

Spremljanje premikov volilnega telesa

Ninamedia izvaja javnomnenjsko raziskavo po metodi "tracking poll" - izvaja se dnevno, vsak dan na novem vzorcu anketirancev, in spremlja premike volilnega telesa. Naročnika sta časnika Dnevnik in Večer, izvjali pa so jo od 5. do 20 oktobra. Izvajajo jo vsak dan na novem vzorcu naključno izbranih polnoletnih oseb. Prvo anketo so objavili po tridnevnem anketiranju, od tedaj pa dnevno objavljajo rezultate anketiranja zadnjih treh dni, tako da je v vzorec za izdelavo vsakokratne volilne napovedi vključenih 540 ankentirancev, ki so odgovorili na vprašanja.

A. S.