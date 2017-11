12. november 2017 ob 20:12 MMC RTV SLO Grem volit Grem volit! Izid ni presenetil. Na družbenih omrežjih pogrešali dialog.

Izid volitev je pričakovan, so se strinjali mladi iz projekta Grem volit!, čeprav jih je nekoliko presenetila nizka volilna udeležba, za katero so menili, da bo v drugem krogu višja.



Poleg mladih, ki so v okviru projekta spremljali volilno kampanjo, se soočili z vsemi kandidati v prvem krogu in obiskali oba kandidata drugega kroga, so razmišljanja po koncu volitev, v katerem smo dobili novega starega predsednika Boruta Pahorja, delili tudi analitik Domen Kos z Inštituta za politični menedžment, valovca Anže Tomič in Matej Praprotnik ter Andraž Zorko iz Valicona.

Domen Kos: Nič novega v kampanji

Predvsem kandidata nista postregla z ničimer novim, predvsem na področju vsebine, in to čeprav je bilo ogromno soočenj, je kampanjo komentiral Domen Kos. "Pahor kot aktualni nosilec je zagovarjal trenutno stanje, neki status quo, in izzivalcu s tem dopuščal prostor za populistične izjave, ko je ves čas vzklikal po nečem novem," je dodal.

V drugem krogu je bilo manj terenske kampanje, za katero je, kot ugotavlja Kos, potrebno veliko časa, njen učinek pa je manjši kot v medijih na soočenjih. Volilna kampanja se je tako preselila na različne platforme medijev in bila še dejavnejša na družbenih omrežjih, kjer pa so se oglašali podporniki kandidatov.

Kos je pojasnil, da so strokovnjaki v 40 letih raziskav ugotovili, da niso učinki volilnih kampanj tako vsemogočni kot mediji in politiki menijo. Volivci so namreč že predtem determinirani s pripadnostjo različnim družbenim skupinam, pripadnostjo socioekonomskim statusom in kot taki imajo svoje vrednote in identificirano politično stranko. Tako sta kandidata po Kosovem mnenju predvsem nagovarjala neopredeljene volivce. Soočenja predvsem utrjujejo volivčevo prepričanje in ga le v manjši meri spreminjajo - in ti neopredeljeni volivci so bili tarča kandidatovih nastopov, meni Domen Kos.

Na družbenih omrežjih kljub objavam ni bilo dialoga

O tem, kako sta kandidata kampanjo "vodila" na družbenih omrežjih, sta več povedala Matej Praprotnik in Anže Tomič z Vala 202. "Nista počela zelo veliko in strinjam se s Pahorjem, da je slovenska politika še analogna. Večina objav, ki sva jih opazila, pripravljajo člani njunih ekip, tako da ne eden ne drug nista na družbenih omrežjih zelo aktivna. Kadar pa sta aktivna, pa družbenih omrežij ne uporabljata za dialog s sledilci. V resnici nista zelo aktivna," je komentiral Praprotnik.

Tudi Anže Tomič je dejal, da je na družbenih omrežjih manjkal dialog. "Očitno je, da vse, kar objavljata, objavljajo ljudje okoli njiju. Tu je Pahor v prednosti, ker je to delal ves mandat in se je to prelilo v kampanjo. Razlik ni, ima pa Pahor več časa na svoji strani, ker dlje to počne. Da pa je bil eden ali drug bolj inovativen, pa ne," je dejal.

Tri dni kampanje

Andraža Zorka iz Valicona, družbe za trženjsko svetovanje in raziskave, je presenetila predvsem "kratkost" kampanje, saj, kot je dejal, se je kampanja zreducirala na tri dni. Pričakoval je več agresivnosti Šarca, je pa prepričan, da je Šarec v drugem krogu dobil tudi veliko "nepahorskih" glasov. Šarec bi lahko zmagal, če bi razširil "antipahor sentiment", ki se je pojavljal predvsem na družbenih omrežjih, je še dejal. Prepričan je, da bo Pahor nadaljeval s povezovalno politiko, ki jo je začel s prejšnjim mandatom, saj je prepričan, da se Pahor ne opredeljuje, če eni, da bi to utegnilo del njegovih volivcev užalostiti.

Pogovor v Cankarjevem domu je vodila novinarka Polona Brajkovec, z gosti pa se je pogovarjala Tina Hacler. Sodelovali so mladi iz projekta Grem volit!: Jure, Špela, Lev, Tjaša, Tilen in Suzana.

Aleksandra K. Kovač