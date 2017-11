12. november 2017 ob 21:51 MMC RTV SLO Grem volit 2017 Iz štaba Boruta Pahorja: Veselje šele po 80 odstotkih preštetih glasovnic

V Pahorjevem štabu so bili podporniki vidno napeti

Vzdušje v Pahorjevem štabu se je sprostilo šele takrat, ko je bilo preštetih več kot 80 odstotkov glasovnic. Foto: BoBo

Čeprav je bil po javnomnenjskih raziskavah Borut Pahor favorit drugega kroga, je majhna razlika med kandidatoma na predsedniških volitvah poskrbela za napeto vzdušje v Pahorjevem štabu, ki se je sprostilo z bučnim aplavzom šele takrat, ko je bilo preštetih več kot 80 odstotkov glasovnic.

Če je prvi krog v Pahorjevem štabu poskrbel za razočaranje, so bili tokrat podporniki Boruta Pahorja med čakanjem na izide volitev precej bolj vznemirjeni in zadržani, saj so javnomnenjske raziskave kazale zelo majhno razliko med Pahorjem in Šarcem. Zato so bili predstavniki stranke SD pred zaprtjem volišč bistveno bolj zadržani kot po prvem krogu.

Prvo, sicer diskretno, veselje so podporniki pokazali ob podatku o volilni udeležbi, ki ni bila bistveno nižja od udeležbe v prvem krogu, saj so nekatere raziskave kazale, da bi nizka udeležba lahko bolj koristila Šarcu kot Pahorju. Tudi prvi izidi predčasnega glasovanja, ki je bilo v korist Pahorja, niso bili deležni aplavza, temveč so Pahorjevi podporniki že začeli pogovore o tem, pri katerem odstotku preštetih glasov so rezultati že dovolj zanesljivi.

Osveževanje delnih izidov

Tokrat so se v Pahorjevem štabu že zelo zgodaj oglasili najvidnejši predstavniki stranke SD, tudi predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec. Prve izjave so bile še zelo zadržane in predvsem usmerjene na splošne govore o pomenu demokracije in volje ljudstva. Takoj po izjavah pa so pametni telefoni znova preklopili na aplikacijo Državne volilne komisije in sledilo je intenzivno pritiskanje na tipko za osvežitev rezultatov.

Čeprav nihče ni na glas želel govoriti o morebitnem presenečenju, pa so se podporniki v pogovorih dotaknili tudi Hilary Clinton, ki na ameriških predsedniških volitvah ni imela pripravljenega govora za primer poraza na volitvah. Tako tudi pri dvajsetih odstotkih preštetih glasov, kar je bilo sprva določeno kot meja, po kateri se rezultat ne more bistveno spremeniti, še nihče ni umaknil pogleda z aplikacije Državne volilne komisije, čemur je sledilo preračunavanje v dejansko število glasov, ki bi bilo potrebno za bistveno spremembo volilnega izida, ki ga je občasno kdo od podpornikov zakričal naglas, a brez odziva.

Aplavz šele po čestitki Marjana Šarca

Šele ob spremljanju prenosa iz štaba Marjana Šarca, ko je bilo preštetih že dovolj glasovnic, da se je Šarec odločil za čestitko Borutu Pahorju, je Pahorjevim podpornikom odleglo in vzdušje v sicer prostornem štabu se je bistveno bolj sprostilo. Izjave o pomenu demokracije so se umaknile čestitkam Pahorju in tudi Šarcu za nepričakovan dosežek na volitvah. Tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je iskreno priznal, da na začetku kampanje ni pričakoval tako tesnega izida.

Aplavzi, ki so sledili, so postajali vse glasnejši in dolgotrajnejši ter so včasih tudi preglasili kakšno izjavo za predstavnike medijev. Zahvalam volivcem za udeležbo in glas Pahorju so sledili kratki komentarji o relativno nizki volilni udeležbi in pozivu, da mora politika upoštevati voljo ljudi, ki izgubljajo zaupanje vanjo, čemur je, razumljivo, sledilo tudi stališče stranke SD glede potrebnih sprememb v delu politike in nas spomnilo, da se približujejo tudi parlamentarne volitve.

Stari obraz premagal novega

Izid Marjana Šarca je v teatru medijske predvidljivosti poskrbel tudi za vprašanja o morebitni stranki Marjana Šarca na parlamentarnih volitvah, ki pa so vendarle razkrila, da je nezaupanje volivcev v obstoječe politike, ki se kaže skozi iskanje novih politikov, slišano tudi pri političnih strankah. Zmaga Boruta Pahorja je namreč prinesla potrditev, da lahko "stari" obrazi še premagajo "nove," kar je še najbolj slikovito orisal Karl Erjavec, ki je na vprašanje o novih obrazih dejal, da vidimo, kako je z njimi: "Pridejo, zmagajo in odidejo."

Skoraj dve uri po zaprtju volišč je v štab prišel tudi vnovič izvoljeni predsednik republike Borut Pahor in bil deležen bučnega aplavza. Po čestitki Šarcu in zahvali volivcem je Pahor poudaril, da se je prvič po skoraj dveh desetletjih zgodilo, da je nekdo na položaju dobil vnovično potrditev na volitvah. "Pred petimi leti sem prejel tudi glasove volivcev, ki so bili proti tedanjemu predsedniku, danes pa so ljudje glasovali zame in za mojo politiko."

Pahor je obljubil, da bo prisluhnil tudi volivcem njegovega protikandidata in njegovim kritikom. "V tej kampanji sem se tudi nekaj naučil," je dejal in poudaril, da bistvenih sprememb v njegovi politiki ne gre pričakovati, "bom pa poskrbel, da bo moj glas večkrat slišan."

Luka Lukič