8. november 2017 ob 08:15 MMC RTV SLO Grem volit Grem volit! Marjan Šarec - trdno na tleh in brez utvar

Reportaža s pogovora mladih z Marjanom Šarcem

Nikakor, na vprašanje o tem, ali si ne bi želel bolj odločevalske funkcije od predstavniške, predsedniške, odgovarja kandidat za predsednika države Marjan Šarec. "Predsedniška funkcija je nominalno najvišja funkcija v državi in res me zaboli, ko nekdo reče, da je koga škoda za to funkcijo," je prepričan in dodaja, da če predsedniku države pripisujemo tako majhen pomen, "potem je res treba nekaj spremeniti".

"Očitno je, da se ta funkcija v zadnjem času dojema kot izpraznjena, kot bolj samopromocijska, kot funkcija, ki ne teži k neki vsebini, ampak zgolj k promociji in predstavljanju navzven brez neke konkretne vsebine. Tako pravijo ljudje in zato menim, da je čas za spremembo," je pojasnil.

Domoljubje, ne nacionalizem

Natančnost, biti strog do sebe in sodelavcev, biti dojemljiv za nove ideje, biti dojemljiv za predloge ljudi, za njihove stike, težave in pa gojiti pristno domoljubje, ne nacionalizem, ampak domoljubje. To pa ne more biti samo privilegij nekaterih, ampak je pravica in dolžnost vsakega državljana, o vrednotah, ki so mu pomembne, razmišlja Šarec. "In seveda glede na to, da sem prostovoljni gasilec, so tukaj tudi vrednote solidarnosti, pomoči in vse, kar sodi zraven," še dodaja.

Tako med politiki spoštuje vsakogar, ki ima pokončno držo, ki se ne pusti voditi nikomur, ki dela za svojo državo, o konkretnih imenih pa ni želel govoriti, "da ne bi komu delal krivice". Funkcija predsednika države ga zanima tudi zato, ker je ta neposredno izvoljen in tako neposredno odgovoren ljudem. "To je velika obveza, velika odgovornost ne glede na pooblastila," je dejal.

Ljudje imamo mnogo talentov

Namigi, ki so se pojavili med kampanjo, da njegova izobrazba (je diplomirani igralec, op. a.) ni najprimernejša za predsednika države, ga niso prizadeli. "Ljudje imamo mnogo talentov in ni vse povezano z osnovnim poklicem. Preden sem doštudiral, sem bil tudi lesarski tehnik. Ljudje pač gledajo na poklic igralca nekoliko drugače, ker je bolj izpostavljen, ker se pojavlja v filmu, na televiziji in drugje, drugače pa je to poklic kot vsak drug ... terja odgovornost, terja resen pristop do samega sebe, ker ni vedno prijetno iti na oder. Tudi igralci niso kar črički pod nebom, ki lagodno živijo in jim je vse dano. To je trd poklic," je pojasnil.

Če bi bil izvoljen, kaj bi počel po koncu politične funkcije? Bi postal del politične elite?

"Vedno si želim ohraniti pristen stik in stik z realnostjo ... tak človek sem in že prej sem bil znan po tem, da sem zelo z nogami trdno na tleh, in menim, da je to treba ohranjati. Politična funkcija je takšna funkcija, da si ne smeš delati utvar, da boš, ko jo boš zapustil, imel sto prijateljev," je dejal.

S kandidatom za predsednika države Marjanom Šarcem so se v okviru projekta Grem volit! pogovarjali mladi. Obiskali so ga v Kamniku, kjer opravlja funkcijo in delo župana. Z njim so se pogovarjali mladi iz projekta Grem volit! Lara, Tjaša in Jure. Več si oglejte v videoreportaži.

Preberite tudi: Borut Pahor: Izkušnje, ki bi Sloveniji prišle zelo prav

A. K. K.