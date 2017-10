24. oktober 2017 ob 16:47 MMC RTV SLO, STA Novice Glasovi po pošti v Sloveniji večinoma v prid Pahorju

Predsedniške volitve 2017

Ustavno pravico voliti je prek poštnega sistema uresničilo 1.663 volivcev. Foto: BoBo

Poudarki Prgišče glasov še nepreštetih

Znani so delni izidi glasovanja po pošti v Sloveniji. Velika večina od skupaj 1.663 volivcev, ki so poslali veljavne glasovnice, je podprla aktualnega predsednika Boruta Pahorja.

K volilnemu izidu Boruta Pahorja so prišteli še 1.033 glasov, kamniški župan Marjan Šarec na drugem mestu pa jih je dobil 212, sporoča Državna volilna komisija. Za kandidatko NSi-ja Ljudmilo Novak je prispelo 189 glasov, za kandidatko SDS-a Romano Tomc pa 116. Sledijo kandidat stranke Slovenija za vedno Boris Popovič (39), kandidatka stranke Za otroke! Angelca Likovič (23), kandidatka SLS-a Suzana Lara Krause (19), kandidatka SMC-ja Maja Makovec Brenčič (17) in kandidat Zedinjene Slovenije Andrej Šiško (15).

Skupaj je bilo sicer oddanih 1.688 glasovnic, 25 jih je bilo neveljavnih. Ob tem pa so na DVK-ju pojasnili, da v te podatke še niso zajeti vsi glasovi, ki so prispeli po pošti v Sloveniji, ampak le podatki okrajnih volilnih komisij, ki so prejele deset ali več volilnih gradiv in so v skladu z navodilom same ugotavljale izide po pošti.

Prgišče glasov še nepreštetih

Preostale okrajne volilne komisije so namreč volilno gradivo predale volilnim komisijam volilnih enot, ki bodo izid glasovanja po pošti ugotavljale danes popoldne. Če pa so tudi na ravni volilne enote prejeli manj kot deset volilnih gradiv, bo izid glasovanja za to volilno enoto v sredo ugotavljal DVK. Ta bo nato končni izid glasovanja po pošti v Sloveniji objavil najpozneje v četrtek do 12. ure.

Skupni delni neuradni izidi glasovanja se bistveno ne spreminjajo. Kot po preštetih 99,99 odstotka glasovnic kažejo podatki na spletni strani DVK-ja, je Pahor dobil 47,1 odstotka glasov, Šarec pa 24,93 odstotka.

Na tretjem mestu je Tomčeva, ki je prejela 13,72 odstotka glasov, Novakova pa je dobila 7,17-odstotno podporo.

Na peto mesto se je z 2,22-odstotno podporo uvrstil Šiško, sledijo Popovič (1,79 odstotka), Makovec Brenčičeva (1,72 odstotka), Krausova (0,77 odstotka) in Likovičeva (0,58 odstotka).

Volilna udeležba je po delnih neuradnih izidih zdaj 43,67-odstotna.

Al. Ma.