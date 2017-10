20. oktober 2017 ob 10:48 MMC RTV SLO, STA Novice Predčasno glasovalo 1,65 odstotka volivcev

Predsedniške volitve 2017

Tokratne volitve so privabile več predčasnih glasovalcev. Kako bo na rednem? Kaže na padajočo udeležbo. Foto: BoBo

Pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami je predčasno glasoval 28.201 volivec oziroma 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev. Leta 2012 je glas predčasno oddalo 1,36 odstotka volivcev.

Predčasno glasovanje je bilo med torkom in četrtkom na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Izid predčasnega glasovanja bo Državna volilna komisija (DVK) javno objavila v nedeljo po zaprtju volišč po 19. uri. Nato bo začela sproti objavljati delne neuradne izide nedeljskega glasovanja.

Uradni izid glasovanja, pri katerem bodo upoštevali tudi glasovnice, prispele po pošti, pa bodo na DVK ugotavljali pozneje. V skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil bodo poročilo o izidu pripravili do 3. novembra in razpisali tudi morebitno ponovno glasovanje v drugem krogu. To je predvideno za 12. november.