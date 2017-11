12. november 2017 ob 22:53 MMC RTV SLO, STA Novice Po izvolitvi: Želje po povezovanju, neizključevanju, a tudi kritike "desne" politike

Stranke čestitale Pahorju ob vnovični izvolitvi

Borut Pahor po izvolitvi prejema čestitke, a tudi kritike. Foto: BoBo

"V njegovem drugem mandatu mu želim veliko poguma in vladarske modrosti ter skupnega dela z vsemi, v korist vseh nas - državljanov in državljank Slovenije," je v čestitki ob izvolitvi Boruta Pahorja za predsednika države v še enem mandatu zapisal Milan Brglez, predsednik državnega zbora.

Dodal je, da je šlo za "dostojno predvolilno tekmo", tako Pahorju kot njegovemu protikandidatu Marjanu Šarcu pa je čestital za pogum, da sta se v volilno tekmo sploh podala.

Janša: Vsaj protikandidat ni v zaporu

Nekoliko drugače pa je Pahorju čestital predsednik SDS-a Janez Janša, ki se je tudi tokrat oglasil po Twitterju. "Čestitke za izvolitev. Udeležba je sicer pod mejo legitimnosti, ki jo je sam postavil, a vsaj protikandidat ni bil v zaporu," je zapisal Janša.

NSi: Združevalni predsednik

Bolj pozitiven je bil odziv NSi-ja. V stranki so - prav tako na Twitterju - zapisali: "V NSi želimo, da bo predsednik Slovenijo združeval, jo dostojno predstavljal doma in v svetu ter se zavedal svojega velikega poslanstva in odgovornosti do vseh državljanov Slovenije." Pahor se je za glas zahvalil tudi predsednici NSi-ja Ljudmili Novak, javno pa ga je podprl tudi NSi-jev poslanec Jožef Horvat.

Levica: Zmagal kandidat desnice

Mlačnejši odziv je prišel iz stranke Levica. Luka Mesec je dejal, da se je Pahor "na teh volitvah dokončno profiliral kot kandidat desnice", stranko pa tudi skrbi, da bo nadaljeval "svojo desno politiko", saj je v prejšnjem mandatu "zagovarjal privatizacijo in blagoslavljanje šol". Predsedniške volitve v Levici razumejo tudi kot "neko lekcijo za državnozborske volitve", saj v strankah, ki se javno predstavljata kot levi stranki, SD-ju in DeSUS-u, ki sta Pahorja podprli, niso oporekali njegovi politiki.

Kumer: Vprašanja o 15 let stari politiki

Vodja Pahorjevega volilnega štaba Dušan Kumer je kampanjo označil za naporno, saj je bilo v njej treba odgovarjati na vprašanja o politiki Boruta Pahorja za 15 let nazaj. Po Kumrovi oceni v volilni kampanji ni šlo za klasično volilno kampanjo za izvolitev predsednika, "ampak je šlo za referendum o predsedniku republike".

Židan: Zmagal je naš kandidat

Dejan Židan, predsednik SD-ja, je izrazil zadovoljstvo, da je zmagal kandidat, ki so ga podrli v stranki. Znova je dejal, da ni šlo za tekmo med dvema kandidatoma, ampak se je v kampanji ocenjevalo dozdajšnje delo predsednika republike. Židan je Pahorjevo politiko pohvalil in dejal, da ta vključuje in ne izključuje.

Škofje: Za mir in skupno dobro

Pahorju so ob izvolitvi čestitali tudi slovenski škofje. Ljubljanski metropoliti in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore je dejal, da novoizvoljenemu predsedniku želijo, da bi vedno delal za mir in skupno dobro ter se zavzemal za vse državljane, še posebej za uboge in izključene.

Kučan: Nizka udeležba - nauk za parlamentarne volitve

Za Radio Slovenija je izid volitev komentiral tudi prvi slovenski predsednik Milan Kučan, ki je čestital Pahorju za izvolitev, obema pa "za dostojno držo v kampanji znotraj vsebine in okvirov, ki sta jih sama postavljala."

Poudaril je, da je treba posebno pozornost in hkrati skrb nameniti nizki udeležbi na volitvah, ki jo sam razume kot nezaupnico politiki in institucijam ter "najbrž kaže na premajhno odprtost politike in esteblišmenta za novo, za spremembe in premalo vsebinske komunikacije z ljudmi". To je najbrž nauk za skorajšnje parlamentarne volitve, je še dejal Kučan.

V povezavi z razumevanjem predsedniške funkcije je Kučan dejal, da je nizka udeležba tudi odraz dejstva, kako ljudje vrednotijo to funkcijo, kako so jo doživljali v zadnjih petih letih. "Zdaj je priložnost v novem mandatu, da se ji, ob upoštevanju tudi kritičnih pripomb, vrne avtoriteto in vpliv, kar je v sedanjih razmerah tako rekoč nujno. In s tem pričakovanje gledam na ta rezultat."

A. K. K.