16. oktober 2017 ob 13:28 MMC RTV SLO Grem volit 2017 Pismo intelektualcev: Borut Pahor si ne zasluži vnovičnega mandata

Javno pismo je podpisalo 34 intelektualcev različnih akademskih profilov

Pahor naj bi institut predsednika države "močno degradiral, ga dejansko izpraznil smisla in pomena, pričakovanja do vloge predsednika republike pa v pičlih petih letih znižal na minimum." Foto: BoBo

34 intelektualcev različnih akademskih profilov meni, da si predsednik republike Borut Pahor ne zasluži vnovičnega mandata. Svoje mnenje so obširneje izrazili v javnem pismu.

Spodaj podpisani želimo izpolniti svojo državljansko in hkrati intelektualno dolžnost, zato javnosti pred predsedniškimi volitvami sporočamo naslednje: predsednik republike Borut Pahor si po našem globokem prepričanju ne zasluži ponovitve svojega mandata. S svojimi številnimi dejanji, opustitvami dejanj in besednimi zdrsi je namreč prepoznavno nakazal, da mu ni mar za spoštljivo, pošteno in dostojanstveno opravljanje te najvišje funkcije v državi, so zapisali v uvodu.

Pahor je po njihovem mnenju institut predsednika države "močno degradiral, ga dejansko izpraznil smisla in pomena, pričakovanja do vloge predsednika republike pa v pičlih petih letih znižal na minimum." "Ker je z nekaj zadnjimi izjavami dal vedeti, da takšnih praks tudi v prihodnje ne misli opustiti, se nam takšna izbira zdi celo škodljiva," so še zapisali.

Slovenija si po njihovem prepričanju za predsednico ali predsednika zasluži osebo, ki svojega petletnega mandata ne bo v celoti posvetila permanentni volilni kampanji: "Ponavljajoče se nedržavniško in nespoštljivo ravnanje na mestu predsednika s krčenjem na samopromocijski populizem s primesmi seksizma vodi do nevarnih družbenih in političnih posledic."

Avtorji pisma so tudi ocenili, da "je bila predsednikova abstinenca v primeru razpadanja komisije za preprečevanje korupcije in odstopa namestnice predsednika nevzdržna potuha obstoječemu stanju", saj taka ustanova koristi le koruptivni politiki. Poleg tega je za predsednika republike neodgovorno, da se razglasi za osebo, ki ne želi biti moralni zgled državljankam in državljanom.

Na predsedniškem mestu pa pričakujejo osebo, ki bo svoje naloge opravljala z intelektualno poštenostjo, s skrbjo za pravičnost in glede na ustavne dolžnosti.

Pismo so med drugim podpisali Boris Vezjak, Božo Repe, Jože Pirjevec, Milica Antić Gaber, Niko Toš, Vlado Miheljak, Svetlana Slapšak, Ivan Kristan, Darko Štrajn…

G. C.