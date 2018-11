29. november 2018 ob 09:03 MMC RTV SLO, Televizija Slovenija Grem volit lokalne Kako bi Kranj lahko osvojil naziv evropska prestolnica kulture 2025?

Soočenje kandidatov za župana Kranja pred 2. krogom volitev

V drugem krogu županskih volitev v Kranju se bosta pomerila Matjaž Rakovec in Zoran Stevanović. Foto: Televizija Slovenija

V drugem krogu županskih volitev v Kranju se bosta pomerila Matjaž Rakovec in Zoran Stevanović, ki imata različne vizije razvoja Kranja. Rakovec obljuba tisoč novih delovnih mest, Stevanović pa bi ustavil odtekanje denarja skozi sumljive javne razpise.

Mestna občina Kranj je s 55.950 prebivalci tretja najbolj naseljena občina v Sloveniji, po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 39. mesto. Kranj pa je 37.313 prebivalci 4. največje mesto v Sloveniji. Med osmimi kandidati za župana sta se v drugi krog uvrstila 54-letni diplomirani ekonomist Matjaž Rakovec, ki so mu volivci namenili dobrih 30 odstotkov glasov in 36-letni magister menedžmenta Zoran Stevanović, ki so mu volivci namenili 20 odstotkov glasov.

Matjaž Rakovec spada k SD-ju, ki ima v novi sestavi kranjskega mestnega sveta pet mestnih svetnikov. Zorana Stevanovića pa je kandidirala skupina volivcev in smučarski skakalec Robert Kranjec, lista Zoran za Kranj pa ima šest mestnih svetnikov.

"Moja ideja je ustvariti več. Odpirali bomo nove delovna mesta, sezidali bomo nova stanovanja. Konec koncev bomo dobili tudi nepovratna sredstva. Privabili bomo tuj in domač kapital," je glede dodatnega dotoka denarja v kranjski mestni proračun, s čimer bi dobili več sredstev za dodatne naložbe, povedal Rakovec in ob tem napovedal, da bi lahko v Kranju v prihodnjem štiriletnem županskem mandatu odprli do 1000 novih delovnih mest.

"Megalomanske obljube nimajo smisla, zato smo precej bolj konkretni. Največji problem mestnega proračuna ni to, da je zabetoniran, saj je 50 odstotkov namenjenih za stroške in plače, temveč, da denar odteka skozi javne razpise na neki koruptiven način. To odtekanje bi bilo treba ustaviti in ga nameniti za neke pametne projekte," na Rakovčeve napovedi odgovarja Stevanović.

Životarjenje športa

Med posebnostmi Kranja je tudi to, da ima mesto idealne možnosti za šport, dobro infrastrukturo, športni klubi pa imajo velike finančne težave. Rakovec, trenutni predsednik Hokejske zveze Slovenije, je poudaril, da je značilnost Kranja raznolikost športa, saj je tam prisotnih veliko individualnih in kolektivnih športov. "Kranj lahko postane slovenska prestolnica športa," pojasnjuje Rakovec.

Stevanovič pa poudarja, da je pri financiranju kranjskega športa treba uporabiti ključ pravičnosti in nobenega posebej preferirati. "Določeni klubi ne znajo črpati denarja oz. pridobivati sponzorskega denarja. Tu mora občina pomagati z nasveti in z izkoriščanjem avtoritete župana. Da bi lahko dosegli to pripadnost, mora biti vzgled župan," je pojasnil.

Ali bo Kranj evropska prestolnica kulture?

Kranj je z Lendavo, Novo Gorico in Ljubljano v skupini mest, ki se potegujejo za naziv evropska prestolnica kulture (EPK) 2025. Med prednostmi Kranja pri kandidaturi za EPK Stevanović vidi veliko kapaciteto kulturnikov, ob tem pa pripomnil, da njegova lista ne daje megalomanskih obljub, da bi zgradili koncertno dvorano, ki bi po njegovem mnenju pomenila samo dolgove. "Denar bi raje namenili kulturnikom," je dejal.

Rakovec pa največji kapital, da Kranj osvoji naziv evropska prestolnica kulture vidi v regijskem povezovanju. "To nas loči od drugih mest, Lendave, Nove Gorice in Ljubljane. Celotna gorenjska regija v povezavi s Celovcem in Beljakom," je opisal.

G. C.