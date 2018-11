12. november 2018 ob 17:25 MMC RTV SLO, Televizija Slovenija Grem volit lokalne Kandidati za župana Slovenj Gradca o hmeljiščih, tretji razvojni osi in razvoju občine

Soočenje kandidatov na TV Slovenija

Slovenjgraško staro mestno jedro je tipično srednjeveško mesto z glavno ulico. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Na drugem programu TV Slovenija je potekalo soočenje kandidatov za župana Mestne občine Slovenj Gradec.

Za župana Slovenj Gradca, sicer najmanjše slovenske mestne občine, se potegujejo štirje kandidati – Darko Hlupič (SNS), Andrej Čas (skupina volivcev), Tilen Klugler (skupina volivcev) in Andrej Breznik (skupina volivcev).

Prva tema soočenja je bila tretja razvojna os, ki bi povezala Slovenj Gradec in Velenje ter znatno skrajšala potovalni čas med krajema. Tilen Klugler je dejal, da je ključnega pomena sodelovanje z državo, kjer je poudaril, da ga, četudi kandidira s podporo skupine volivcev, podpirajo tudi stranke, ki oblikujejo vladno koalicijo. Zdajšnji župan Andrej Čas je poudaril, da je bila trasa med Velenjem in Slovenj Gradcem umeščena leto dni po njegovem županovanju, za traso od Slovenj Gradca proti Dravogradu, kjer je bil postopek zamrznjen, pa je dejal, da Slovenj Gradec te trase ni oviral.

Darko Hlupič (SNS) je poudaril, da je v preteklosti kot predsednik sekcije za promet organiziral stavko prevoznikov, s katero so opozorili na takratne težave. Tretja razvojna os pa bo po njegovem mnenju v Slovenj Gradec pripeljala tudi več obrtnikov in podjetnikov. Andrej Breznik je dejal, da je gradnja tretje razvojne osi potrebna čim prej, in dodal, da si je zanjo prizadeval že v preteklosti. Vsi kandidati so pritrdili, da so pri tem projektu sposobni sodelovati z župani preostalih občin.

Predraga javno-zasebna partnerstva?

Klugler je poudaril, da je treba čim prej začeti gradnjo obrtno-poslovne cone, za katero so na voljo tudi evropska sredstva. Podjetnike pa bi spodbujal s cenejšo komunalno infrastrukturo in odloženim plačilom komunalnega prispevka. Vrednost točke za stavbno zemljišče za podjetnike pa je tudi sredstvo za privabljanje podjetnikov. Temu je Čas nasprotoval in dejal, da se tako ne more privabiti visokotehnoloških podjetij, ki se ne ozirajo na nekaj deset evrov vrednosti komunalnega prispevka.

Klugler in Čas sta se zapletla v debato o vrtcih, kjer je Klugler Času očital, da je sklenil visoke pogodbe javno-zasebnega partnerstva za vrtce, kjer sam meni, da bi te vrtce lahko izgradili ceneje. Čas je nasprotoval, češ da Klugler ne razpolaga s pravimi podatki.

Na vprašanje, kaj je mislil s trditvijo, da je direktorjev preveč, ki jo je zapisal v svoj program, pa je Hlupič dejal, da bi bilo mogoče združiti nekatere zavode pod enotno vodstvo. Tudi Klugler meni, da bi bila potrebna reorganizacija dela v nekaterih zavodih. Breznik meni, da je treba napore vložiti v nova delovna mesta in se približati podjetnikom. V tem kontekstu obljublja novo šolo na področju avtoelektronike in avtoelektrike, saj šole na tem področju ni v Sloveniji.

Kakšna je cena strankarske podpore?

Vprašanje Irene Fasvald s Koroškega radia se je nanašalo na obveze in zaveze do strank, ki jim izrekajo podporo, in na to, kako bodo podporo strank poravnali. Klugler je poudaril, da ga trenutna podpora ne stane nič in ga ne bo stala nič tudi v prihodnosti. Čas je poudaril, da je politična podpora strank padla, saj stranke za podporo zahtevajo določeno ceno, s takimi kupčijami pa se ne ukvarja. Hlupič je dejal, da si kot podjetnik in obrtnik ne more privoščiti, da bi več potrošil kot zaslužil, kar se lahko dela le z javnim denarjem.

Breznik, ki je sicer član SDS-a, je poudaril, da v taki občini, kot je Slovenj Gradec, strankarske delitve nimajo česa iskati, zato si je sestavil ekipo, ki "nobenemu ni ničesar dolžna". Čas je prepričan tudi, da v prihodnjem mandatu strankarska politika ne bo odigrala pomembne vloge, saj je veliko neodvisnih list. Hlupič je ob tem dejal, da je sam enostrankarski kandidat, medtem ko so kandidati s podporo več strank kandidati, ki bodo to podporo morali vračati z uslugo.

Kako bi preprečili širjenje hmeljišč

Na vprašanje o odzivih prebivalcev v času kampanje, je Breznik poudaril, da ljudje pogrešajo predvsem dobro infrastrukturo, zlasti ceste, ponekod pa tudi kanalizacijo in vodovod. Ljudje pa pogrešajo tudi prijazen odnos občinskih uslužbencev do strank.

Na vprašanje okoli hmeljišč, ki so v preteklosti razburjale občane, je Čas dejal, da je poskrbel za vse, kar mu je občinski svet naročil, torej izvedel meritve in umestil prostorski načrt. Poudaril je, da ti kmetje, ki pridelujejo hmelj, ne prodajajo podjetju, katerega direktor je bil. "Nikakor nisem povezan z interesom po širjenju hmeljišč." Breznik, Klugler in Hlupič nasprotujejo širjenju hmeljišč v bližini strnjenih naselij. Čas je protikandidate ob tem vprašal, na kateri pravni podlagi bi omejili širjenje hmeljišč, na kar je Klugler odgovoril, da prek občinskega prostorskega načrta.

L. L., G. C.