17. november 2018 ob 07:00 MMC RTV SLO, STA Grem volit lokalne Od polnoči dalje volilni molk

Končala se je volilna kampanja za nedeljske lokalne volitve

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za župansko funkcijo se v 212 občinah poteguje 688 kandidatov. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 2. decembra. Foto: BoBo

Volilni molk od polnoči

Ob polnoči je nastopil volilni molk, ki bo trajal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri, v tem času je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano.

V nedeljo bodo volivke in volivci v vseh 212 občinah odločali o novih županih, občinskih svetnikih ter ponekod tudi članih svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti za prihodnje štiriletno obdobje.

V enomesečni kampanji je večina kandidatov pri nabiranju glasov stavila na osebni stik z volivci. Svoja stališča so predstavljali na raznih soočenjih, na stojnicah ter preko družbenih omrežij. V kampanji so izpostavljali predvsem svoja stališča o nadaljnjem razvoju občin, občinskih projektih in njihovem financiranju ter drugih perečih problemih, ki obremenjujejo lokalna okolja.

Kam sporočiti kršitve volilnega molka?

V nočeh s petka na soboto in s sobote na nedeljo lahko morebitne kršitve sporočite na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan od 7. do 19. ure pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

.

Aktualna občinska vodstva so predvolilni čas izkoristila za rezanje trakov ob odpiranju novih pridobitev v občinah, od cestne infrastrukture do novih vrtcev in šol. Na to so opozorili tudi v Transparency International Slovenia, kjer so v analizi ugotovili, da se jasno kaže trend povečanja investicij občin v novogradnje in obnove v letu volitev. Značilnost letošnjih volitev je bila tudi samopromocija županov v občinskih glasilih, na kar je opozorilo tudi računsko sodišče.

Dežurna služba na MNZ-ju

Na ministrstvu za notranje zadeve bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka. V nočeh s petka na soboto in s sobote na nedeljo lahko morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan od 7. do 19. ure pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Brez posebnosti na predčasnih volitvah

V četrtek se je končalo predčasno glasovanje na lokalnih volitvah. Volilne komisije mestnih občin posebnosti niso zaznale, udeležba pa je bila višja kot na predčasnem glasovanju na prejšnjih lokalnih volitvah, kažejo neuradni podatki volilnih komisij.

Občine so lahko samostojno določile, kdaj so volivci lahko predčasno glasovali. V posameznih občinah so bila tako volišča za predčasno glasovanje odprta ob različnih dnevih. V nekaterih, predvsem večjih občinah so omogočili predčasno glasovanje v torek, sredo in danes, v nekaterih pa le na katerega od teh treh dni.

Večja udeležba v vseh mestnih občinah

V Ljubljani je predčasno volilo 7.072 ljudi, pred štirimi leti več kot pol manj. V Ljubljani je vseh volilnih upravičencev 227.619, kar pomeni, da je glasove predčasno oddalo 3,1 odstotka volilnih upravičencev. Pred štirimi leti je predčasno volilo 3.354 ljudi od takrat skupno okrog 229.000 volilnih upravičencev.

V Mariboru je tokrat predčasno glasovalo 2510 ljudi od skupno 90.572 volilnih upravičencev, kar je slaba 2,8 odstotka. Na prejšnjih lokalnih volitvah je možnost predčasnega glasovanja izkoristilo 1557 ljudi.

V Celju je na predčasnem glasovanju volilo 1345 ljudi od skupno 41.112 vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 3,3 odstotka.

V Kranju je od 45.336 volilnih upravičencev glasove predčasno oddalo 1744 volivcev, kar je 3,8 odstotka vseh. V Velenju je po podatkih tamkajšnje volilne komisije predčasno volilo 808 volivcev od skupno 27.151 ali skoraj tri odstotke volilnih upravičencev. V Novem mestu je glasovalo 370 ljudi od skupno 29.612 volilnih upravičencev, kar pomeni dobra 1,2 odstotka.

Na Ptuju je glasove predčasno oddalo 661 ljudi, pri čemer je v tej občini vseh volilnih upravičencev 19.487, tako da je predčasno glasovalo skoraj 3,4 odstotka volilnih upravičencev. V Novi Gorici je predčasno glasovalo 1054 volivcev od skupno 26.355 volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj štiri odstotke. Najvišji delež pa sporočajo iz Slovenj Gradca, kjer je glasovalo 575 ljudi, kar je glede na 14.011 volilnih upravičencev 4,1 odstotka vseh.

V Murski Soboti se je predčasnega glasovanja udeležilo 608 volivcev. Število volilnih upravičencev je v tej občini 16.233, kar pomeni, da je predčasno glasovalo 3,7 odstotka volilnih upravičencev. Podatkov za Koper še ni.

G. C., Sa. J.