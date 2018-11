18. november 2018 ob 19:00 MMC RTV SLO Grem volit lokalne Volitve: Zmaga Jankovića, Macedonija, Kontiča, v Mariboru, Kranju, Slovenj Gradcu, na Ptuju 2. krog

Volilni večer v živo

Živahna noč v volilnih štabih. Foto: BoBo

Volivci v 212 občinah so izbirali novo vodstvo. Dogajanje iz minute v minuto spremljamo tudi na MMC-ju.

Prvi neuradni izidi v Ljubljani kažejo na zanesljivo vnovično zmago aktualnega župana Zorana Jankovića že v prvem krogu.

V Mariboru bo drugi krog med Sašom Arsenovičem (38,1 %) in Francem Kanglerjem (31,4 %).

V Novem mestu so prešteli skoraj vse glasove in bo nov mandat dobil Gregor Macedoni, ki kandidira kot neodvisni kandidat s podporo desnih strank.

Tudi v Velenju ne bo spremembe v vrhu občine. Po doslej preštetih glasovih bo Bojan Kontič (SD) ostal na županskem stolčku.

V Kranju po tretjini preštetih glasov vodi Matjaž Rakovec pred Zoranom Stevanovićem, napoveduje se drugi krog.

V Slovenj Gradcu bo drugi krog. Aktualni župan Andrej Čas je pristal na drugem mestu, protikandidatu Tilnu Kluglerju je le malo zmanjkalo za zmago v prvem krogu.

V drugem krogu na Ptuju se bosta pomerila Štefan Čelan, ki je v preteklosti občino že vodil, in Nuška Gajšek (SD).

V Murski Soboti Aleksander Jevšek ostaja župan.

Dogajanje v nemestnih občinah

V Cankovi se bo dolgoletni župan Drago Vogrinčič v drugem krogu pomeril z Danilom Kacijanom. Na županski stolček Destrnika se znova vrača nekdanji poslanec Franc Pukšič. Romana Lesjak ostaja na županskem položaju v Črni na Koroškem.

V občini Miren Kostanjevica je neuradno zmagal dosedanji župan Mauricij Humar. V Bovcu je s kar 81,21% glasov slavil dosedanji župan Valter Mlekuž. V Kobaridu se bosta v drugem krogu pomerila Robert Kavčič (43,05%) in Marko Matajurc (33,65%). Po neuradnih podatkih je v občini Pivka v prvem krogu zmagal Robert Smrdelj (70,59%). Z 51,72 % podporo so v občini Šempeter-Vrtojba izvolili Milana Turka. Po neuradnih podatkih bo občino Vipava vodil Goran Kodelja.

Občina Komen bo po štirih letih znova dobila novega župana, to bo Erik Modic, ki mu je v predvolilni kampanji sporno pismo poslal zdaj že nekdanji minister Marko Bandelli. V Piranu se bosta v drugem krogu pomerila Đenio Zadkovič in Tomaž Gantar. V občini Renče Vogrsko se bosta še enkrat pomerila Rajko Lasič in Tarik Žigon. V Ankaranu so volilvci še en mandat podelili aktualnemu županu Gregorju Strmčniku. V Ilirski Bistrici bo kot kaže na županskem mestu ostal aktualni župan Emil Rojc. V Postojni bo župansko mesto obdržal Igor Marentič. V občini Hrpelje je s 84 % podporo slavila aktualna županja Saša Likavec Svetelšek. Tudi v Kanalu bo nova županja Tina Gerbec.

V Tolminu bo občino vodil Uroš Brežan. S prepričljivo zmago je županski mandat v občini Divača dobila Alenka Štrucl Dovgan. V Ajdovščini je v prvem krogu zmago slavil aktualni župan Tadej Beočanin. V občini Brda je slavil Franc Mužič. David Škabar in Andrej Sila se bosta s precej izenačenim izhodiščem pomerila v drugem krogu v občini Sežana.

V občini Tržič v drugem krogu dva nekdanja poslanca Borut Sajovic in Pavle Rupar. V Zagorju ob Savi še naprej ostaja župan Matjaž Švagan.

V 36 občinah le en kandidat

36 občinah je bil na glasovnicah le en kandidat. 35 od njih jih je bilo županov že do zdaj, v občini Jezersko pa je izvoljen edini, a novi kandidat. V 60 občinah sta kandidirala le dva kandidata za župana, kar pomeni, da bo pri njih en krog volitev. V občinah, v katerih nihče ne bo dobil 50-odstotne podpore, pa bodo volišča znova odprta 2. decembra.

Lokalne volitve so izjemnega pomena, je ob oddaji glasu dejal premier Marjan Šarec. Kar se dogaja v lokalni skupnosti, je za občane najpomembnejše, ker neposredno čutijo rezultate dela, je dodal, saj ima sam kot nekdanji župan Kamnika neposredne izkušnje s to ravnjo oblasti.

