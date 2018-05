15. maj 2018 ob 20:37 MMC RTV SLO, STA Novice SD volivcem med drugim obljublja višje plače in vlado brez radikalne desnice

Deset predvolilnih razvojnih zavez Socialnih demokratov (SD)

Dejan Židan odločno nasprotuje "orbanizaciji" Slovenije, ki jo zagovarja radikalna desnica. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Na volitve se stranka SD odpravlja z desetimi zavezami, med drugim obljubljajo višje plače, krajše čakalne vrste v zdravstvu, posodobitev šolskega sistema in vlado brez radikalne desnice.

Predsednik SD-ja Dejan Židan je v izjavi za medije po seji predsedstva stranke poudaril, da v vladi, ki jo bo SD sestavil ali bo v njej sodeloval, ne bo radikalne desnice. Pri tem pa je za stranke, ki volivce nagovarjajo zgolj s političnim bojem proti desnici, označil za nevredne podpore. Znova se je dotaknil tudi sporazuma med prvakoma strank PS-a Zoranom Jankovićem in DeSUS-a Karlom Erjavcem o t. i. levem bloku ter mu očital, da je pripomogel k poenotenju desnice.

Sicer je Židan med desetimi zavezami, s katerimi SD odhaja na junijske parlamentarne volitve, navedel višje plače na podlagi davčnega prestrukturiranja, zagotovitev 150 milijonov za bistveno skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu že v letu 2019, odločne ukrepe proti nepreglednosti poslovanja in korupciji v zdravstvu ter reorganizacijo javnih zavodov sploh.

V SD-ju po Židanovih besedah volivcem zagotavljajo tudi posodobitev šolskega sistema v smeri "manj nalog in več znanja", pri čemer se bo stranka zgledovala po finskem modelu. Na seznamu zavez SD-ja za prihodnja štiri leta so tudi gradnja 10.000 najemnih stanovanj, predvsem za mlade družine, ter 2.000 novih mest v domovih za starejše in vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe.

Sprememba dohodninske lestvice v prid šibkim

Kot je še dejal predsednik SD-ja, strankine zaveze prav tako vključujejo modernizacijo upravljanja države in javnega sektorja, pospešitev gospodarskega razvoja s pametnimi vlaganji, spodbujanje delitve dobička zaposlenim, spremembo dohodninske lestvice v prid socialno šibkim, vlaganja v javno infrastrukturo in poenostavitev pravnega reda.

Pri tem je Židan opozoril, da je SD volilne zaveze podkrepil z več kot 500 ukrepi, ki pa ne bodo izpeljani na račun zadolževanja prihodnjih generacij. SD bo po njegovih besedah pristopil k ukrepom kot predstavnik politike odprte družbe, ki vodi v blaginjo za vse sloje prebivalstva. Znova se je tudi izrekel proti "orbanizaciji" države, ki jo zagovarja radikalna desnica.

G. K.