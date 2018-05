DVK objavil seznam potrjenih list kandidatov

Državna volilna komisija je na svojih spletnih straneh objavila seznam potrjenih list kandidatov in razporeditev kandidatov po okrajih za vse volilne enote.

Žreb vrstnega reda sicer opravijo volilne komisije posameznih volilnih enot. Zadnji žreb je bil v nedeljo v volilni enoti Ljubljana Center, saj je tamkajšnja komisija čakala še na odločitev vrhovnega sodišča glede pritožbe predstavnikov liste Andrej Čuš in Zeleni Slovenije.

Čuševa stranka se je namreč pritožila na zavrnitev njihove liste, ki v enoti Ljubljana Center ni izpolnjevala zakonsko določene spolne kvote po tistem, ko se je izkazalo, da je njihova kandidatka Milena Babič kandidirala tudi na listi SD-ja. Ker je bila lista SD-ja določena prva, je namreč komisija tisto kandidaturo priznala, kandidaturo na listi Čuševe stranke pa zavrnila. Vrhovno sodišče je odločilo drugače in Čuševi listi dovolilo nastopiti z utemeljitvijo, da so vzroki za neizpolnitev spolnih kvot liste posledica kršitve Babičeve, na kar stranka ni mogla vplivati.

Vrhovno sodišče pa ni ugodilo pritožbam predstavnikov list Kangler & Primc - Združena desnica ter koalicije Združene levice in Sloge, ki so jim komisije liste zavrnile prav tako zaradi neizpolnjevanja spolnih kvot. Listi Združene desnice tako nista uvrščeni na seznam v volilnih enotah s sedežem v Novem mestu in v Kranju, lista Združene levice in Sloge pa v Celju. Njihovi predstavniki so se sicer po zavrnitvi na vrhovnem sodišču obrnili tudi na ustavno sodišče, pritožbe Združene levice - Demokratične stranke dela senat ustavnega sodišča ni sprejel, o drugih pritožbah pa še ni odločal.