16. maj 2018 ob 17:34 MMC RTV SLO, STA Novice Solidarnost: "Količniki za določanje pokojnin ustvarjajo drugorazredne državljane"

Poziv varuhinji k ustavni presoji določanja pokojnin

Številni ljudje so z upokojitvijo pahnjeni v revščino, je opozoril predsednik Solidarnosti Uroš Lubej. Foto: BoBo

Stranka Solidarnost je uradu varuhinje človekovih pravic predala pobudo, naj začne postopek za oceno ustavnosti zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. "Količniki za določanje pokojnin ustvarjajo drugorazredne državljane," so prepričani.

V Solidarnosti so bili izrazito kritični do stranke DeSUS, ki naj bi ščitila interese upokojencev, a so številni ljudje z upokojitvijo "pahnjeni v revščino", je izjavil predsednik stranke Uroš Lubej. Kritični so bili tako do dozdajšnjih levosredinskih vlad kot tudi do druge vlade pod vodstvom Janeza Janše, ker je v okviru varčevalnih ukrepov leta 2013 sprejela zakon, ki omogoča nižjo revalorizacijo pokojnin od stopnje rasti plač.

"V Solidarnosti menimo, da je določitev valorizacijskih faktorjev prenizka in ne odraža dela, ki ga je nekdo v svoji delovni dobi opravil," je dejal Lubej in dodal, da je to v nasprotju tako z mednarodnimi konvencijami kot ustavo. "Pokojnina upokojencev je glede na njihovo plačo v delovni dobi bistveno nižja od povprečja OECD-ja," je še povedal Lubej.

Gorazd Marinček je pojasnil, da se je povprečna plača v Sloveniji v obdobju od leta 2007 do 2017 dvignila za 29 odstotkov, povprečna starostna pokojnina pa za 14,5 odstotka, torej za točno polovico odstotnih točk. "Upokojenci smo drugorazredni državljani in smo nesorazmerno več prispevali k odpravljanju krize," je bil kritičen.

Delegacija Solidarnosti je pobudo predala uradu varuhinje, ta pa jim je po besedah Lubeja obljubila, da jo bo temeljito preučila. "Mi mislimo, da je absolutno njena dolžnost, da tako pobudo prevzame v obravnavo," je še dejal Lubej.

Ustavno pobudo so kot stranka že vložili pred približno dvema tednoma, vendar se bojijo, da bi ustavno sodišče lahko njihovo pobudo zavrglo. Pobudo varuhinje pa ustavno sodišče mora obravnavati, je Mitja Klavora pojasnil razloge za to, da so pobudo predali tudi varuhinji.

G. K.