Hibridna televizija je tehnologija, ki združuje televizijo in internet. Foto: RTV Slovenija Zaslonski posnetek delovanja aplikacije RTV 4D za hibridno televizijo - spored. Foto: RTV Slovenija Zaslonski posnetek delovanja aplikacije RTV 4D za hibridno televizijo - arhiv. Foto: RTV Slovenija Zaslonski posnetek delovanja aplikacije RTV 4D za hibridno televizijo - vreme. Foto: RTV Slovenija Zaslonski posnetek delovanja aplikacije RTV 4D za hibridno televizijo - novice. Foto: RTV Slovenija

Aplikacija RTV 4D za hibridno televizijo

Nova storitev ponuja RTV-spored, arhiv, novice ter spremljanje radijskih programov

11. januar 2017 ob 10:19

RTV SLO

V prizadevanjih, da gledalcem ponudimo nove sodobne storitve, smo na RTV Slovenija razvili aplikacijo RTV 4D za TV-sprejemnike, ki podpirajo storitev hibridne televizije (HbbTV). Nova aplikacija, ki je enostavna za uporabo, je nastala v sodelovanju Multimedijskega centra, Oddajnikov in zvez, Televizije Slovenija ter Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Hibridna televizija je tehnologija, ki združuje televizijo in internet. Na TV-sprejemnikih, ki podpirajo hibridno televizijo, so gledalcem na voljo posebne aplikacije, ki ponujajo dodatne vsebine in funkcije, vezane na TV-program. Poleg sporeda, arhiva in novic sta tipična primera aplikacij anketa, ki se uporabniku pojavi na TV-zaslonu med ogledom pogovorne oddaje, ali prikaz dodatnih informacij, ki jih uporabnik med gledanjem nogometne tekme na TV-zaslonu aktivira s pritiskom na barvni gumb. Običajno se uporablja gumb rdeče barve, zato se tovrstne aplikacije pogosto imenujejo tudi ''Red button'' aplikacije.

Aplikacija RTV 4D ponuja večdnevni RTV-spored, dostop do spletnega arhiva radijskih in televizijskih oddaj ter prispevkov, novice in druge vsebine s portala rtvslo.si ter spremljanje radijskih programov. Aplikacija deluje v javnem radiodifuznem omrežju (DVB-T), v kabelskem omrežju ter v okviru satelitskega oddajanja. Pogoj za uporabo je TV-sprejemnik, ki podpira standard HbbTV in je priključen v internet. Aplikacija se aktivira s pritiskom rdečega gumba na daljinskem upravljalniku.

Prek aplikacije bomo gledalcem v prihodnosti ponudili dodatne vsebine in storitve, ki bodo vezane na trenutni TV-program. S pomočjo interaktivnih storitev, kot sta pošiljanje tvitov ter možnost izpolnjevanja anket, bodo gledalci lahko aktivno sodelovali v okviru televizijskih oddaj. Razvijamo tudi funkcionalnosti, ki bodo olajšale spremljanje vsebin senzornim invalidom.

Več informacij o hibridni televiziji najdete na tej spletni povezavi.

Za hibridno televizijo stoji iniciativa HbbTV (www.hbbtv.org), ki jo podpira več pomembnih organizacij (ETSI, W3C in EBU), televizijskih hiš (BBC, RTL), operaterjev telekomunikacij (britanski in nemški telekom) in proizvajalcev TV-sprejemnikov (Samsung, Sony, LG). HbbTV je neke vrste protiutež obstoječim nestandardiziranim ''Smart-TV'' aplikacijam. HbbTV v zadnjih letih v Evropi doživlja velik razmah. Tehnologijo je že implementirala večina evropskih držav. V Evropi po uporabi prednjači Nemčija, kjer storitev, ki jo omogoča že več kot 70 televizijskih programov, uporablja prek 15 milijonov uporabnikov. Več kot dva milijona uporabnikov je tudi v Franciji, Španiji in Švici. Aplikacije hibridne televizije ponujajo tako javne kot komercialne televizijske hiše.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija