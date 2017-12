Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Božični koncert z Nuško Drašček in Jacquesom Houdkom bo v nedeljo, 17. 12. 2017, v Cankarjevem domu. Foto: Osebni arhiv Jacques Houdek. Foto: Osebni arhiv Nuška Drašček. Foto: Osebni arhiv/Nina Kralj. Dodaj v

Božični koncert Nuške Drašček in Jacquesa Houdka

Nastopila bosta skupaj s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija v nedeljo, 17. 12. 2017, ob 18. uri v Cankarjevem domu

7. december 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo, 17. decembra 2017, ob 18. uri, bosta na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma v sklopu božičnega koncerta nastopila izjemna vokalista, interpreta ter velika prijatelja – Nuška Drašček in Jacques Houdek skupaj s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija. Orkestru bo dirigiral Patrik Greblo. Povabili vas bodo na nepozabno in sproščujoče glasbeno popotovanje sorodnih glasbenih duš, ki bo primerno tako za zahtevnejše poslušalce kot tudi za tiste najmlajše. Na koncertu bodo namreč zazveneli Nuškini in Jacquesovi največji hiti ter svetovno prepoznavni dueti iz zakladnice pop, soul in filmske glasbe. Seveda pa ne bo manjkalo niti božičnih in novoletnih uspešnic.

Prijateljstvo med Nuško in Jacquesom sega že v leto 2005, ko sta oba nastopali na festivalu Sunčane skale. Že takrat sta si zaželela ustvariti skupni projekt, zato sta tudi ostala v stiku. Nato sta leta 2008 nastopila na Runjićevih večerih v Splitu, kjer je ideja o duetu dozorela, tako da sta za Nuškin album Svijet je tvoj oz. Svet je tvoj, ki je v dveh jezikih izšel leta 2009, posnela skladbo Odkar te ni oz. Otkad nemam te in zanjo posnela tudi videospot. Potem sta skupaj nastopila še na nekaj koncertih in priložnostnih nastopih.

Nedeljski koncert vas bo že štirinajst dni pred božičnim večerom popeljal v praznično vzdušje z največjimi božično-novoletnimi uspešnicami, kot so: Winter wonderland, Miss you most at Christmas time, Let it snow, The Christmas song, Have yourself a merry little Christmas, Oh, holy night, White Christmas, Sveta noč, The first Noel in številnimi drugimi.

Nakup vstopnic: www.mojekarte.si, na vseh prodajnih mestih Petrola, OMV, Kompas poslovalnic, v trafikah Mercator hipermarketa in na blagajni Cankarjevega doma.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija