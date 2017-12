Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po točno enem letu se v vaše dnevne sobe vrača oddaja Vse je mogoče z igrivimi gosti: Miha Brajnik, Ana Maria Mitić, Gorazd Žilavec, Tilen Artač, Mojca Funkl, Tina Gorenjak, Boris Kobal in kot posebna gostja bo oddajo za kratek čas obiskala tudi čudovita Nina Pušlar. Foto: Žiga Culiberg/Žiga Culiberg Voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab sta na zabavo povabila priznani humoristki ter igralki Urško Vučak Markež ter Lucijo Ćirović, ki je ljudi nasmejala tudi v vlogi gospe Božičkove. Foto: Žiga Culiberg/Žiga Culiberg V božičnem času je zabavnem kvizu kdo bi vedel še posebej zabavno. Navihana kapetana Ana Marja Mitić in Tilen Artač sta gostila Vida Valiča in Deso Muck. Foto: Žiga Culiberg/Žiga Culiberg Koncert: Manouche - ponedeljek, 1.1. ob 0.50 na TV SLO 1 Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv zasedbe Koncert: Pankrti - ponedeljek, 1.1. ob 2.25. na TV SLO 1 Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV Slovenija Dodaj v

Božično – novoletno razvedrilo na TV Slovenija

15. december 2017 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prazničnih dneh na TV Slovenija pripravljamo obilico dobre televizijske zabave z odličnimi gosti, glasbeniki, komiki, artisti in svetovno priznano kuharico. Za vrhunec silvestrskega večera bodo poskrbeli mojster družinske zabave Bojan ter naša ambasadorja ljudskih src Darja in Blaž.

Božični tris z Rachel Allen

Petek, 22. 12. ob 18.25 na TV SLO 1

Sobota, 23. 12. ob 18.05 na TV SLO 1

Ponedeljek, 25. 12. ob 18.25 na TV SLO 1

Božično-novoletni prazniki so tisti čas, ko si lahko brez slabe vesti privoščimo najrazličnejše sladke dobrote. Rachel nas bo tokrat razveselila z zelo enostavnimi sladicami, ki ne potrebujejo veliko priprav, vendar bodo lepo popestrile praznične dni.

Kdo bi vedel

Sobota, 23. 12. ob 20.00 na TV SLO 1

V božičnem času je zabavnem kvizu kdo bi vedel še posebej zabavno. Navihana kapetana Ana Marja Mitić in Tilen Artač sta gostila Vida Valiča in Deso Muck. Ana Maria in Vid sta tudi zasebno dobra prijatelja zato sta tvorila izjemno uspešen duet, prav nič pa nista za njima zaostajala Desa in kapetan Tilen. Veliko je smeha in norčij, seveda pa tudi veliko novih informacij. Tokrat je bil zelo božično razpoložen tudi voditelj Saša Jerković.

Vikend paket

Nedelja, 24. 12. ob 17.20 na TV SLO 1

V zadnji letošnji oddaji, božično in prednovoletno obarvani, se bodo Jožetu za komentatorskim omizjem pridružili igralka Tina Gorenjak, glasbenik Blaž Švab ter voditelj Miha Brajnik. Bernarda bo na zofi gostila igralce Vesno Slapar, Leo Cok in Uroša Smoleja, protagoniste nove nanizanke Mame, ki prihaja na spored naše televizije. Športna novinarja Bojana Knez in Gregor Peternel bosta spregovorila o prihajajočem evropskem rokometnem prvenstvu, Bernarda pa bo v teh predprazničnih dneh gostila tudi Petro Greiner, Slovenko leta. Tema tokratne ankete na mestnih ulicah bo veseli december, na glasbenem odru pa se bosta predstavila Marko Vozelj in Helena Blagne.



Od blizu

Sreda, 27. 12. ob 21.25 na TV SLO 2

V praznični oddaji Od blizu z novinarko in pisateljico Vesno Milek, bomo gostili Ilko Štuhec, ki se ji bo pridružila tudi posebna gostja. Smukaško svetovno prvakinjo in dobitnico malega kristalnega globusa bodo gledalci lahko spoznali »od blizu«; njene skrite strasti, želje, strahove, odnos do življenja, ustvarjanja, ljubezni in duha časa,v katerem živimo. Oddaja bo ponudila nov vpogled v osebnost vrhunske slovenske smučarke, ki je postala tudi slovenska Športnica leta.

Slovenski pozdrav - najlepši trenutki

Petek, 29. 12. ob 20.00 na TV SLO 1

Spomnili se bomo nekaterih najlepših utrinkov iz desetih oddaj Slovenski pozdrav, ki so nastale v jesenski seriji snemanj. Zelo odmevna je bila rubrika Družina poje, kjer se je predstavilo deset družin iz različnih koncev Slovenije, tudi zamejstva. Družinsko petje ima dolgoletno tradicijo. Skozi rubriko smo od oktobra do decembra spoznavali družinske utripe različnih sestavov in generacij po Sloveniji. Ujeli smo njihove nasmehe, leske v očeh, domača okolja, navade, običaje, tudi solze. Med glasbo in petjem bodo krmarili Blaž, Darja in Urška.

Silvestrska večerja s Primožem

Nedelja, 31. 12. ob 17.20 na TV SLO 1

Mojster Primož, ki je k sebi povabil nekaj gostov, nam zopet pripravlja gurmansko pravljico, tokrat silvestersko … Ob njegovih kuharskih mojstrovinah bomo slišali še mnogo nasvetov in koristnih informacij … kako pravilno brusimo japonske kuharske nože, suši mojster nam bo prikazal pravilno filiranje ribe, spoznali bomo tudi vinarja z Goriških Brd ter koprskega pridelovalca odličnega oljčnega olja. Skratka, poslastica za vsa čutila!

Vse je mogoče

Nedelja, 31. 12. ob 20.25 na TV SLO 1

Po točno enem letu se v vaše dnevne sobe vrača oddaja Vse je mogoče. Ponovno nas bo zabaval voditelj Bojan Emeršič. V novoletni oddaji pa se mu bodo pridružili igrivi gostje, ki so stari znanci oddaje: Miha Brajnik, Ana Maria Mitić, Gorazd Žilavec, Tilen Artač, Mojca Funkl, Tina Gorenjak, Boris Kobal in kot posebna gostja bo oddajo za kratek čas obiskala tudi čudovita Nina Pušlar. Veliko bo plesa, komičnih iger, seveda pa ne bo umanjkal niti tako priljubljeni poševni oder.

Silvestrski pozdrav

Nedelja, 31. 12. ob 22.10 na TV SLO 1

Silvestrski pozdrav v dvorani Tabor v Mariboru je že tretje leto zapored navdušil 3.800 obiskovalcev, ki so že v začetku decembra predčasno skočili v novo leto. Voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab sta na zabavo povabila priznani humoristki ter igralki Urško Vučak Markež ter Lucijo Ćirović, ki je ljudi nasmejala tudi v vlogi gospe Božičkove. Za slabe tri ure programa so poskrbeli uveljavljeni glasbeniki in pevci, skupine in ansambli: ans. Saša Avsenika, Kingston, ans. Franca Miheliča, Isaac Palma, Družina Pušaver in Mladi korenjaki, ans. Toneta Rusa, Klapa Skala z Darjo Gajšek, Čuki, ans. Stil, Perpetuum Jazzile, Prifarski muzikanti, Helena Blagne, Gadi, Tanja Žagar in skupina Avantura, Marko Vozelj in Mojstri, Modrijani, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Fantje s Praprotna, ans. Igor in zlati zvoki, Alfi Nipič, Rok'n'band, Alya, Kvatropirci z Manco Špik, Vivere, Alpski kvintet, Omar Naber ter Maja Keuc. Režiser prireditve je Marjan Kučej.

Koncerta: Manouche in Pankrti

Ponedeljek, 1. 1. od 1.00 dalje na TV SLO 1

Uvod v prvi dan leta 2018 bodo pripravili člani zasedbe Manouche s koncertom iz ljubljanske Cvetličarne. Gre za pravo electro swing poslastico, vse njihove največje hite in na odru se jim bodo pridružili še Klemen Klemen, Alenka Godec, Sestre Trobec ter bobnar Jure Rozman.

Od 2.45 dalje pa bodo program zavzeli Pankrti, ena največjih glasbenih bomb, ki so padle na šentflorjansko rock sceno, z neponovljivim koncertom iiz ljubljanskih Stožic ob njihovi 40. letnici.

Kraljevi variate

Ponedeljek, 1. 1. ob 3.40 na TV SLO 1



Kraljevi variete z letnico 2016, ki se ga je udeležil tudi princ Charles z ženo Camillo, vodi britanski komik in igralec David Walliams. Tudi tokrat se nam obeta nepozaben večer, poln plesa, petja in smeha. Med nastopajočimi so resnično velike zvezde mednarodnega slovesa, denimo Barry Gibb, Sting, Gary Barlow in Robbie Williams, Diversity, pa tudi zmagovalec šova Britanija ima talent 2016, čarodej Richard Jones.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija