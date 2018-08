Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Odfreda, včasih June, je zdaj del družbe Gilead. Je dekla pri Poveljniku Waterfordu in njegovi ženi, zadolžena je za rojevanje otrok. Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Ženske v Gileadu nimajo nobenih pravic. Odfreda v svoji sobi, kjer ni medijev, knjig, ne sme imeti niti nobene druge lastnine. Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Dodaj v

Deklina zgodba na TV Slovenija

6. avgust 2018 ob 10:36

Ljubljana - RTV SLO

Na TV SLO 1 v soboto, 18. avgusta, ob 22.45 prihaja večkrat nagrajena ameriška serija Deklina zgodba, posneta po knjižni predlogi Margaret Atwood iz leta 1985. Dogajanje je postavljeno v bližnjo prihodnost ZDA, ki se zdaj imenuje Gilead, totalitarna diktatura pa pravice daje le moškim. Zgodbo gledamo skozi perspektivo ženske z imenom June.

Življenje v družbi Gilead je prikaz vladavine konservativne diktature in razčlovečene družbe. Zaradi ekološke katastrofe je število rojstev drastično upadlo in glavna naloga totalitarnega sistema je, da to spremeni pod pretvezo "vrnitve k tradicionalnim vrednotam". Med pomembnejšimi ljudmi v družbi je poveljnik Fred (Joseph Fiennes), ki mu kot ena redkih še plodnih žensk služi Odfreda (Elisabeth Moss), dekla v njegovem gospodinjstvu. Odfreda, nekoč June, pripada skupini žensk, prisiljenih v spolno podrejenost v zadnjem obupanem poskusu režima, da bi vnovič poselili svet. Prilagajati se mora zahtevam Poveljnikov, se soočati z njihovimi krutimi ženami in drugimi deklami. Vsakdo je lahko vohun za Gilead in Odfreda ima le en cilj: preživeti in najti svojo hčer Hannah, ki so ji jo nekoč odvzeli; le spomini na preteklost ji vlivajo upanje in pogum, da jo bo še kdaj videla.

Scenarij za TV-serijo je napisal Bruce Miller, ob Elisabeth Moss in Josephu Fiennesu pa igrajo še Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd, O-T Fagbenie, Max Minghella, Yvonne Strahovski in Samira Wiley.

Nadaljevanka je primerna za starejše od 15 let. Če katerega od delov nadaljevanke zamudite ali bi si ga radi ogledali znova, bo še sedem dni po predvajanju na voljo v spletnem arhivu RTV Slovenija - RTV 4D.

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Poveljnik Fred Waterford Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Serena Joy Waterford, Poveljnikova žena Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. June z možem Lukom in hčerjo Hannah v življenju pred Gileadom Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Teta Lydia Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Luke, Junin mož pred časom Gileada Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Moira, Junina prijateljica Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Odglena, Emily, ob prijetju zaradi istospolnega razmerja Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. OdWarrena/Oddaniela/Janine - oko je izgubila ob prihodu v Gilead, ko se je uprla teti Lydii Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Odfreda/June Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Nick, voznik Waterfordovih Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Dekle se učijo obreda. Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Poveljnik Fred po obredu z Odfredo Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Odfreda/June Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Dekli na sprehodu po nakupovanju za svoja Poveljnika. Foto: 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.