Družbeni fenomeni

Nova izobraževalno-dokumentarna serija TV Slovenija

16. januar 2018

Ljubljana - RTV SLO

Naša družba se neprestano spreminja in nas postavlja pred nove izzive. Se zavedamo njene posebnosti, se sprašujemo o posameznih fenomenih? Prav o njih si zastavlja vprašanja nova izobraževalno-dokumentarna serija Družbeni fenomeni, ki bo na sporedu ob sobotah ob 17.20 na TV SLO 1.

O posameznih družbenih fenomenih bodo v seriji spregovorili njihovi protagonisti – kuharji, modni oblikovalci, prostovoljci, izobraženci, v širšem družbenem kontekstu pa jih bodo osvetlili strokovnjaki. Scenarije za serijo je pripravila Katja Stamboldžioski, režirali sta jih Maja Križnik in Ita Obersnu, direktor fotografije je Uroš Hočevar, montažerka pa Mateja Pevec.

Fenomen kuharskih oddaj (20. 1. ob 17.20 na TV SLO 1)

Kaj je v ozadju fenomena kuharskih oddaj in zakaj jih gledalci tako radi gledamo že iz časa slavnih kuharskih nasvetov mojstra Ivačiča? Kakšno vlogo je odigral televizijski medij pri vse večjem zanimanju za kuhanje in gastronomijo?

Odgovor bomo iskali s pomočjo red. prof. Svetlane in Božidarja Slapšaka ter rimskih časov, Gregorja Bakoviča in Bojana Emeršiča, ki sta slovenski medijski svet začinila s Čari začimb, kuharskega mojstra Bineta Volčiča in resničnostnih šovov, medijskega strokovnjaka dr. Dejana Jontesa ter psihiatra prof. dr. Boruta Škodlarja.

Humanitarnost (27. 1. ob 17.20 na TV SLO 1)

Humanitarnost, dobrodelnost, solidarnost so besede, ki opisujejo pomoč drugim. Solidarnost in z njo povezani altruizem sta temeljni vrednoti in moralni zapovedi v odnosu človeka do sočloveka. Hkrati pa je solidarnost nujen in zadosten pogoj za obstoj skupnosti. Številne humanitarne organizacije oziroma t. i. tretji sektor odgovarja na potrebe ljudi, ki se povečujejo. Sta skrb za sočloveka in empatija biološka ali sociološka fenomena? Smo Slovenci dobrodelni? Kje je meja humanitarnosti in ali smo v humanitarnem ravnanju lahko celo diskriminatorni?

Na ta vprašanja nam bodo odgovarjali prof. dr. Zinka Kolarič, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, izr. prof. dr. Vesna V. Godina in prof. dr. Igor Pribac.

Trajnostna moda (3. 2. ob 17.20 na TV SLO 1)

Kaj nam pomeni obleka, zakaj je potrošniška kultura naravnana v nove in nove nakupe, kako smo povezani s svetovno tekstilno industrijo in kakšne probleme prinaša modna industrija kot ena največjih industrij v svetu tako iz okoljevarstvenega, socialnega in gospodarskega vidika? In kaj je trajnostna moda, kakšne so alternative – od izmenjevalnic in oblačil iz druge roke do njihove modne nadgradnje za nove modne kreacije in recikliranja?

Odgovore nam bodo nizali prof. dr. Breda Luthar, Peter Movrin, prof. Almira Sadar in Simona Lampe, spoznali pa bomo nekatere primere dobre prakse pri izmenjavi in recikliranju oblačil.

Beg možganov (10. 2. ob 17.20 na TV SLO 1)

Migracije najbolj izobraženih kadrov so v času globalizacije neizogibne. Še več, mobilnost znanstvenikov je lahko pozitiven dejavnik, če je selitev kratkotrajna in če se vrnejo v domovino z novim znanjem in izkušnjami. Zakaj najviše izobraženi kadri in znanstveniki zapuščajo državo? Gre za beg ali kroženje možganov?

O razlogih za odhod v tujino bodo spregovorili številni Slovenci, ki delajo v tujini na različnih znanstvenih področjih, in tisti, ki so se iz tujine že vrnili. Njihove zgodbe bosta dopolnjevala doc. dr. Milena Bevc in prof. dr. Jadran Lenarčič.

Ekipa že pripravlja nove teme za naslednje sezone serije, med njimi sta evtanazija in maraton.

