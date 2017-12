Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Znanih je šestnajst izvajalcev, ki se bodo predstavili na polfinalu EME 2018. Foto: SOJ RTV SLO/Jani Ugrin Dodaj v

EMA 2018: Razkrivamo nastopajoče

Razkrivamo šestnajst izvajalcev predizbora EMA 2018

8. december 2017 ob 12:01

Ljubljana - RTV SLO

Anabel, BQL, Gregor Ravnik, Ina Shai, Indigo, KiNG FOO, Lara Kadis, Lea Sirk, ManuElla, Marina Martensson, MILA, Nika Zorjan, Nuška Drašček, Orter, Proper, Tanja Ribič - to so izvajalci, ki se bodo februarja pomerili na predizboru EMA 2018 v studiu 1 TV Slovenija.

Štiričlanska strokovna izborna komisija, ki so jo sestavljali glasbenica, pevka in predstavnica na Pesmi Evrovizije 2011 Maja Keuc, glasbenica in profesorica kitare Eva Hren, glasbeni urednik na Valu 202 Jernej Vene in kitarist, avtor glasbe Tadej Košir, je med 108 prijavami izbrala šestnajst pesmi in izvajalcev, ki se bodo predstavili na predizboru EMA 2018.

Pesmi (z delovnimi naslovi) in izvajalci, ki bodo nastopili na predizboru EMA 2018 (zapisani po abecednem vrstnem redu imen):

Izvajalec (Delovni) naslov pesmi Anabel POZITIVA BQL PTICA Gregor Ravnik ZDAJ JE ČAS Ina Shai V NEBO Indigo VESNA KiNG FOO ŽIVE SANJE Lara Kadis ZDAJ SEM TU Lea Sirk CIRQUE ManuElla DAN POTEM Marina Martensson BLIZU MILA SVOBODA Nika Zorjan USPAVANKA Nuška Drašček NE ZAPUSTI ME ZDAJ Orter TISOČ LET Proper UKRADEN CVET Tanja Ribič LJUDJE



Pravila za izbor slovenskega predstavnika za Pesem Evrovizije

Predizbor in finalni izbor bosta februarja 2018. Gledalci in poslušalci bodo ob žirijah izbrali slovenskega predstavnika na 63. tekmovanju za Pesem Evrovizije 2018.

V predizboru se bo predstavilo šestnajst pesmi. Osem se jih bo uvrstilo v finalni večer. Štiri najboljše po mnenju gledalcev in poslušalcev prek telefonskega glasovanja in štiri najboljše po mnenju žirije.

V finalnem izboru bomo torej slišali osem najboljših. O zmagovalcu bo odločalo šest žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Razmerje ocen oz. točkovanja žirij in telefonskega glasovanja bo 50-50. Podrobnejša pravila glede izbora skladbe za sodelovanje na izboru predstavnika/predstavnice/predstavnikov RTV Slovenija na 63. tekmovanju za Pesem Evrovizije 2018 si lahko preberete tukaj.

