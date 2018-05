Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gregor Peternel bo novi odgovorni urednik Športnega programa TV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Dodaj v

Gregor Peternel bo novi odgovorni urednik Športnega programa Televizije Slovenija

15. maj 2018 ob 15:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gregor Peternel s 16. majem 2018 nastopa štiriletni mandat odgovornega urednika Športnega programa TV Slovenija. Na mesto odgovornega urednika ga je na predlog dr. Ljerke Bizilj, direktorice TV Slovenija, imenoval Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija.

Gregor Peternel se je le nekaj dni pred odprtjem olimpijskih iger v Sydneyu, 1. septembra 2000, že kot študent pridružil Športnemu uredništvu Televizije Slovenija. Na Televiziji Slovenija je opravljal delo komentatorja, novinarja, voditelja, redaktorja in urednika. Več kot tristokrat je neposredno komentiral športne prenose, največkrat s tekem hokeja na ledu in rokometa; poročal je s svetovnega prvenstva v rokometu za ženske leta 2003 na Hrvaškem, naslednje leto z evropskega prvenstva v rokometu za moške, nato s svetovnega rokometnega prvenstva v Dohi leta 2015, komentiral je rokometne tekme na olimpijskih igra v Riu de Janeiru leta 2016, letos pa je bil med Evropskim prvenstvom v rokometu na Hrvaškem tudi vodja projekta, novinar in reporter. Osemkrat je poročal tudi s svetovnih prvenstev v hokeju na ledu.

Od leta 2014 je redno vodil Šport v informativnih oddajah, voditeljsko vlogo je prevzel tudi v nekdanjih oddajah Športni izziv in Zima je zakon. V svoji karieri je kar štirikrat poročal z olimpijskih iger, prvič iz Aten leta 2004: »Imel sem priložnost na velikem projektu opazovati delo kolegov in spoznal, da šport niso samo rezultati, številke, zmagovalci in poraženci. Športne dogodke in vse, kar se na njih in okoli njih dogaja, lahko predstavimo tako, da zadovoljimo tako tiste, ki hočejo več kot samo tekme, in vzbudijo tudi pozornost tistih, ki jih šport sicer primarno ne zanima.«

Njegova vizija pri vodenju uredništva je: »Pripraviti uravnotežen program neposrednih prenosov, v katerih bi želel ujeti največje mednarodne uspehe slovenskega športa in gledalcem pokazati največje športne dogodke na slovenskih tleh ter ključne odločitve za naslove državnih prvakov. Vse skupaj pa nadgraditi v dnevno-informativnih oddajah in tam pokazati še tisto, česar se v prenosih ne vidi.«

Služba za komuniciranje RTV Slovenija